[株式会社スピーディ]

俳優の枠にとどまらず、様々な分野で自らの”好き”をつらぬいてきたのん。30才の誕生日ウィークを祝い、これまで”好き”をつらぬいて応援してくれたファンに感謝するお祭り、”好き”をつらぬく9日間「NON FESTA」の開催を本日7月1日 毎日新聞全国版の朝刊で発表した。

デザイン・アートディレクションはYoshirotten率いるクリエイティブスタジオYARが担当。



7月9日(日)Zepp Hanedaでのワンマンライブ+配信に始まり、毎日のんのコンテンツがリアルとデジタルを交差し、誕生日ウィークをお祭りとして盛り上げていく。

急遽決定したZepp Hanedaでのライブの配信の情報も下記で確認して欲しい。



また、6月28日(水)発売 のん2nd Full Album 「PURSUE」は、のんのこれまでの10年を描いた、自叙伝のような作品となっている。

のんがこれまで”好き”をつらぬき駆け抜けてきた10年の中で出会った方々からの、PURSUEへのメッセージも届いているので、併せてチェックして欲しい。









配信決定! PURSUE TOUR - 最強なんだ!!! -@Zepp Haneda







日程:2023年7月9日(日)開場時間 開演時間 18:00

※見逃し視聴期間:2023年7月19日(水)23時59分まで

※チケット販売は2023年7月16日(日)23時59分まで



■形式:

ライブ生配信(見逃し配信あり)



■チケット:

一般:3,650円(税込)

FC:3,300円(税込)

※のんファンクラブ NonKnockでは特別価格3,300円(税込)で販売(ファンクラブ内のリンクから購入ください)

※視聴チケットは、2023年7月16日(日)23時59分まで販売いたします

※ライブ終了後に購入したチケットについては、アーカイブ視聴のみとなり、視聴者コメントの閲覧やコメント投稿はできません





■チケット購入方法

・下記の購入URLから、チケット購入ページにアクセスしてください。

・チケット購入には、プラットフォームのアカウント登録(無料)が必要です。





【一般チケット購入URL】

https://speedylive-non.zaiko.io/item/357597





※のんファンクラブ NonKnockでは特別価格3,300円(税込)での購入は、下記URLより会員登録(月額有料)後、ファンクラブ内リンクよりご購入ください。

https://fanicon.net/icons/non/index.html









NON FESTA スケジュール

◼7/9(SUN)Real & Digital

18:00~ PURSUE TOUR - 最強なんだ!!!- @Zepp Haneda + 配信





◼7/10(MON)Digital

LINEスタンプ「カリントウ」発売





◼7/11(TUE) Digital

21:00~ 「荒野に立つ」メイキング動画YouTubeプレミア公開





◼7/12(WED)Digital

のんFC「NON KNOCK」限定「のんちゃんねる」アーカイブ復刻(17:00~回、19:00~回、21:00~回)





◼7/13(THU)Real & Digital

Lula BOOKS「Non」発売開始+フォトエキシビション

21:00~ NON KNOCK:のんお誕生日生配信





◼7/14(FRI)Digital

LINEスタンプ「キュートなうさちゃん。ひげの会」発売&新企画発表





◼7/15(SAT) Real

J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 出演





◼7/16(SUN)On Air

21:00~ 映画「Ribbon」 TV初放送(日本映画専門チャンネル)





◼7/17(MON)Real

18:00~ PURSUE TOUR - 最強なんだ!!!- @梅田クラブクアトロ











アルバム情報:のん2ndフルアルバム「PURSUE」

・通常盤

発売日:2023年6月28日(水)発売予定

収録曲数:12曲+ボーナストラック1曲

リリース形態:CD(20P撮り下ろしブックレット付)

価格:3,300円(税込)/ KRCD-00011

TOWER RECORD 商品URL(ジャケットデザインステッカー付):https://tower.jp/item/5707515

Amazon 商品URL:https://amzn.asia/d/8BrAwis





・のんオフィシャルファンクラブ「NON KNOCK」盤

発売日:2023年6月28日(水)発売予定

収録曲数:12曲+ボーナストラック1曲

リリース形態:CD(20P撮り下ろしブックレット付)+DVD+アザージャケット

価格:5,500円(税込)/ KRCD-00012

商品ページURL:NON KNOCK内にてご案内

*DVD収録内容:

・未公開映像:ジャケット撮影メイキング

・この日々よ歌になれ:MV+メイキング

・Beautiful Stars:MV+メイキング



<「PURSUE」収録曲一覧>



1.Beautiful Stars

2.ナマイキにスカート

3.わたしは部屋充

4.薄っぺらいな

5.エイリアンズ

6.夢が傷むから(Inspired by 東京百景)

7.こっちを見てる

8.僕は君の太陽

9.Oh! Oh! Oh!

10.むしゃくしゃ

11.この日々よ歌になれ

12.荒野に立つ

Bonus Track:Knock knock

*ボーナストラックはCDのみ収録予定





ツアー情報:PURSUE TOUR - 最強なんだ!!! -

チケット一般発売:6月10日(土)10:00スタート

https://www.creativeman.co.jp/event/non-pursue-tour/



・東京

日程:2023年7月9日(日)開場時間 17:00 / 開演時間 18:00

会場名:Zepp Haneda(〒144-0041 東京都大田区羽田空港1丁目1−4)

チケット:前売り:8,000円(税込/1D代別)/当日8,500円(税込/1D代別)

席種:全席指定席





・大阪

日程:2023年7月17日(月・祝)開場時間 17:00 / 開演時間 18:00

会場名:梅田クアトロ(〒530-0051大阪府大阪市北区太融寺町8-17, プラザ梅田10F)

チケット:前売り:8,000円(税込/1D代別)/当日8,500円(税込/1D代別)

席種:スタンディング













企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-17:46)