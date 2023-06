[株式会社 J HARMONY]





2023年6月22年に開催する~2023 JINYOUNG Fanmeeting in TOKYO~ ジニョンのNewポスターを公開します!!







【公演タイトル】

2023 JINYOUNG Fanmeeting in TOKYO



【日程・会場】

2023年6月22日(木)





東京/Zepp Haneda 開場17:00/開演18:00







■チケット料金

全席指定 ¥11,000(税込)

また、2023 JINYOUNG Fanmeeting in TOKYOの開催を記念し、ご来場いただいたすべての方に公演終了後、参加していただけるお見送り会の開催が決定いたしました。

※注意事項や、詳細は下記URLよりご確認いただけます。

https://jinyoung.jp/inform/index.html#20230613



ファンミーティング当日まで5日となっております!

チケットの残数も少なくなっております。

お見送り会にも参加できるチャンスです!お早めにご参加ください💙



チケット購入はこちら↓

■チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/jinyoung-fm2023/

■ダイアモンドチケット

https://diamond-ticket.com/?p=7338

■ローソンチケット

https://l-tike.com/order/?gLcode=71372

■楽天チケット

https://r-t.jp/jinyoung2023



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-15:46)