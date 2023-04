[株式会社リアブロード]

海外留学サービス『スマ留』を展開する株式会社リアブロード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:神田慎 以下、リアブロード)は、本日2023年4月3日(月)にリアブロードが展開する事業のブランドフィロソフィーを「Make The World Your Stage .」へ改定したことをお知らせいたします。







新ブランドフィロソフィー



"Make The World Your Stage ."



わたしにできるわけがない。今からできるわけがない。

人の目には見えないハードルが、

人が新しい一歩を踏み出すことを思いとどまらせる。



それでも、人は、誰でも、いつでも、広い世界に踏み出せる。

そして、その先には、人生を変える新しい出会いや体験があふれている。

わたしたちは、そう確信している。



踏み出すためのハードルを下げる。踏み出した先の可能性を広げる。

その一心で、リアブロードは変わらない想いを胸に今日も進み続ける。

さぁ、行こう。ともに、前へ。

この世界を、あなたの舞台にするために。





フィロソフィー改定の背景



リアブロードは、主力である海外留学エージェントサービス「スマ留」を中心に、英会話学習メディア『マナビジン』、留学情報メディア『俺のセブ島留学Pro』を運営し、今年で設立9年目を迎えることとなりました。



サービス開始予定の留学予約サイト「warple(ワープル)」をはじめ、留学エージェントサービス以外でも多角的に事業領域を拡大することを見据え、この度リアブロードが展開する事業のフィロソフィーの改定を決定しました。今後は日本だけではなく世界に視点を広げ、海外での事業展開にも積極投資していく方針です。





”Make The World Your Stage .”に込めた想い



人生の在り方が多様化されつつある近年「生きづらさ」という言葉をニュースやSNS等で耳にするようになりました。令和元年に発表された内閣府によるデータ※1でも、日本は欧米諸国と比較して自己肯定感が低い傾向にあると報告されています。自己肯定感の低さは、知らず知らずのうちに自分自身の行動に制限をかけてしまいます。



このような社会課題に対して、この度改定したフィロソフィー”Make The World Your Stage .”には

「自分の可能性を信じて、一歩を踏み出し、世界を舞台に挑戦てほしい。」という想いを込めました。



「私なんか」と生きづらさを感じる方々も「私だから」と考え前を向けるよう、

リアブロードは事業を通じて物事に挑戦する際のハードルを下げるとともに、

今後も生き方を模索する方に寄り添い、併走してまいります。

※1 : 参照元:内閣府(https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html)





トップメッセージ 代表取締役社長 神田 慎(かんだ まこと)







このタイミングで新ブランドフィロソフィーを策定した理由は2つです。日本だけでなく今後は世界を見据え、海外展開に向けて積極的に投資していくこと、もう一つは、留学事業以外の領域に挑戦をすることです。



「人生のターニングポイントを創ること」

それが私たちの役割です。

人生の転機に立ち会えることこそが

この仕事を通じて幸せを感じる瞬間だといえます。



私たちのサービスを通して、まずは日本の閉塞感を打破し、

日本人の自己肯定感を上げていく。

そしてその先でこの世界を舞台に活躍する人を

一人でも多く輩出していきたいと考えております。



今後もリアブロードは邁進してまいりますので、

引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。





海外留学サービス「スマ留」について







海外留学サービス「スマ留」は、海外語学学校における時間帯別の稼働率に着目したシェアリングエコノミーのビジネスモデルにより、シンプルな料金体系かつ圧倒的な低価格を実現しております。顧客満足度調査でも「口コミ」「価格満足度」「スタッフ対応満足度」の3つで1位を獲得するなど利用者の満足度が高くなっています。



「スマ留」サービスサイト:https://smaryu.com/

「スマ留」公式Twitter:https://twitter.com/sma_ryu

「スマ留」公式Instagram:https://www.instagram.com/sma_ryu/





株式会社リアブロードについて







株式会社リアブロードは「Make The World Your Stage」をフィロソフィーに掲げ、留学に行きたい時に誰もが気軽に利用できるサービスを提供することをミッションとしています。海外留学サービス「スマ留」を展開しています。



所在地:東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

代表者:代表取締役 神田慎

設立年:2014年

資本金:1億1,000万円(資本準備金を含む)

コーポレートサイト:https://reabroad.co.jp/



