[mingle株式会社]

2019年のデータです。この調査結果が、何かのカタチでお役に立てば幸いです!



中国人富裕層向けインバウンドツアーを増やしているmingle株式会社(富山県:代表取締役 百塚 万里子)は、インバウンドに取り組む事業者や自治体が急増している流れから、誘客計画・ツアー構築・戦略的売上向上計画等に繋がる中国人富裕層にリサーチしたデータを一部公開します。他国よりも、他の地域よりも、戦略的に誘客し、高経済効果に繋がるよう上手くご活用ください。









2019年 中国・深圳市で行ったイベント会場で行ったアンケート調査の結果を公開致します。





●来場者 489名



回答いただいた方の中で訪日経験のある方 208名

この方々にご協力いただきました。



●アンケート内訳



●年収 Sクラス 1億円以上 7名

Aクラス3,000万円以上 170名

Bクラス1,000万円前後 31名



●男女比 7:3



●参加者住居 広東省 110名

広東省以外の華南地区 12名

華中地区 62名

華北地区 24名



●職業及び役職 経営者 177名

政府関係者 22名

その他 9名



●年代 20代 19名

30代 65名

40代 66名

50代 50名

60代 8名





●208名の方に質問

日本の印象(複数回答あり) 清潔 188名

良い部分 礼儀正しい 178名

食べ物が美味しい160名

お酒が美味しい 180名

静か 110名

マナーがいい 49名

物価が安い 123名

空気がキレイ 181名

水が美味しい 78名

偽物の心配がない 99名

扱いが丁寧 177名

ウォシュレット最高144名



少数意見 果物や野菜を洗わず食べられることに驚いた

漬物が美味しかった

慣れたら日本茶が美味しかった

スーツケースの車輪を拭いてくれて驚いた

中国人が少なくて良かった





日本の印象(複数回答あり) 時間に厳しい 35名

悪い部分 会話がなかった 201名

融通がきかない 87名

お得感がない 111名

特別感を感じない112名

お金を使う場所少107名

遊びの場が少ない 98名

夜楽しめる場所少122名

字が読めない 140名

Wi-Fiスポット少 110名

現金払い不便 159名

お湯スポットない133名





少数意見 おかわりしたかったが言えなかった

トイレのルールがわからなっかった(ペーパーの処理)

箸の置き方違和感(中国は縦置き)

入浴ルールがわからなかった

充電する場所が少ない

車内がたいくつ

部屋が狭い







●買い物について 予算あり 98名

予算なし 110名



現金はいくら用意したか 5万円未満 131名

5万円以上 17名

両替なし 60名



何時に買い物したか AM 155名

(複数回答) PM 207名

夕方 99名

夜間 176名



買い物は満足したか 満足 120名

不満足 88名



何に不満? 売り切れ(数が少ない)

最高級品が少ない

化粧箱が小さい

お店が少ない

バリエーションが少ない(選択肢が少ない)

楽をするサービスが少ない

説明や提案が少ない(良さが伝わらない)



再来日したいですか? YES 160名

NO 30名

わからない 18名



再来日してしたいこと 不動産購入 72名

(複数回答) その他投資 29名

M&A 44名

他 多数





全員

あなたの投資内訳 中国国内投資案件 205名

(複数回答) 海外投資案件 33名



なぜ海外投資案件をしないのか どこがいいのかわからない

そもそも外資企業が少ない

中国人が紹介する外国案件は×







【番外編】

富山県の観光ポスターを展示しての率直な感想

・寿司のポスター 寿司の何をPRしたいのかわからない

・山中にある橋のポスター よく見る景色だけど何を伝えたいのかわからない

・日本酒のポスター ここで売ってないし、試飲もないじゃないか!何がしたいんだ?

・雪の大谷 富山県に行けば見れるのか?行ってみたい!!(多数)







いかがでしょうか?

数字から何かを感じ取っていただき、みなさまの町や事業に活かしてください!

もっと正しく中国人を把握していただき、歓迎の気持ちを持って接し、とにかく会話をしてみて欲しいのです。

深く関わってみたら・・・

中国の方は勉強熱心で情が厚い方が多いんだね!と180度印象が変わった!という声を良く耳にします。

次はあなたご自身が体感いただき、地域に!後世に!繋げていただけたら幸いです。





その他の回答や、訪日未経験者アンケート結果もございますが今回は割愛させていただきました。

また、他の年度や他の地域の調査結果等多数の富裕層データございます。

無料でご案内できるデータもあります。自治体の方や観光協会の方、お気軽にお問い合わせください。

新たな調査も賜ります。富裕層に直接リサーチが可能です。セグメントしたターゲットへ

セグメントした調査をすることで、明確な誘客のヒントが得られます。お気軽にご相談ください!





最後に特徴的な回答に対して、当社の見解を述べさせていただきます。



訪日ラボ様 https://honichi.com/ には様々な正確なデータが載っています。

その中でも各都道府県の消費データや訪日国別データがあります。

2019年には年間1,000万人もの中国人の訪日があり、約2兆円の経済効果がありました。

そこで気になるのは地方の消費(経済効果)が少ない傾向にあること。



上記アンケート結果とリンクする部分が多々あり、課題と対策がはっきり見えています。

・キャッシュポイント(お金を使うところ)が少ない

・売込み(提案)をしていない

・外国人価格にしていない(賛否あり)

・決済ツール問題

・在庫問題

・柔軟性不足

など様々です。



私たちは難しい問題は「カンタン」に考え、簡単な問題は「少し難しく」考え、常に真ん中思考で

捉え、様々な課題を解決してきました。



キャッシュポイントがないなら・・・作ればいい!だけですし

提案してきてくれない!と思われているなら・・・提案すればいいだけです。

実際に、大自然が魅力の地域にて大きな経済効果を残すことができたのですが、50キロ以上離れたところにしか

お店がなく、百貨店のようなお店となると更に遠くなるという特殊な地域で経済効果をもたらすことは、無理と

言われていました。

改善策は2つ。一つはネット販売の活用。ある程度満足いただけます。

しかしやはり旅行の醍醐味は、現地で商品を見て買えることではないでしょうか?

現地にお店がないなら、「売りに来て」もらえばいい。これがはまりました。

やれることには限度がありますが、やっていなかった、思いつかなかっただけなのです。





ツアーの買い物時間についても分析すると新たな発見がありました。

調べてみると、一番多くのお金を使う時間帯が「午後」だったのです。

ということは、ツアーの行程で午後に比較的高単価な買い物タイムを入れて、夜間の買い物提案をすることで経済効果は高まります。

中国人はもともと帰宅後、夕食をとってから再び外出し買い物をする方が多いので、夜間に買い物をする提案は

違和感がなく、馴染みがある行動ということになります。





また、他県との差別化も、景観や食事だけでなく実は「人」が武器になることがわかりました。

中国人富裕層はもっと日本人と関わりたい!と思っているので「話しかける」ことを多くするだけで

その訪問地の印象は良くなります。



更に、中国人は専門店よりもなんでも揃う百貨店を好む傾向があります。

それは買い物だけでなく、ビジネスパートナー選びや訪問地選択にも関係しているので

「ここに来たら全てができる!」「この人に相談したら何でも解決できる!」が評価・支持されます。

少し見えてきませんか?要するに色々なことが学べ、体験できるツアーが好まれます。



最後にもう一つ

投資大好き中国人がせっかく訪日したなら、観光や一般的な買い物だけでなく不動産や他の投資案件もどんどん

勧めましょう!

外貨を得たいのであれば、相手の国や相手に馴染みのある手法で積極的にアプローチするべきです。

日本人の美徳ばかり気にしていると、消費が他国や他県に奪われてしまいます!



もっと、積極的に中国人富裕層に関わり、どんどんアプローチして日本滞在に満足いただき、日本を活性化していきましょう!





当社では、中国人富裕層向けのツアー構築サービスや

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000043062.html



中国人観光客向け売上向上施策指導サービスを提供しております。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000043062.html



トレンドは常に変化をしますが、中国人の本質は変わりません。

その本質を数字化し、活用することで、その地域に合った対中国人富裕層対策が見つかります。







会社概要



商号 : mingle株式会社



代表者 : 代表取締役 百塚 万里子



所在地 : 富山県富山市綾田町3-5-3



設立 : 平成30年11月



事業内容 : 貿易業、インバウンド・アウトバウンド事業

海外進出コンサルティング、越境ECの運営





URL : https://www.mingle.co.jp/















企業プレスリリース詳細へ (2022/11/12-12:16)