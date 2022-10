[株式会社HARTi]

NFTを活用したコミュニティ構築及び新たな体験価値創造を目的とする実証実験のイベントの第二弾を実施



株式会社HARTi(本社:東京都千代田区、代表取締役:吉田 勇也、以下「HARTi」)、東急不動産株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡田 正志、以下「東急不動産」)は、2022年3月よりNFT(non-fungible token/非代替性トークン)配布によるオンライン及びリアルでのコミュニティ構築、新たな体験価値創造の実証検証を行っています。この度、東急プラザ渋谷17階・総合エンターテイメントレストラン「BAO by CE LA VI」にて新たなNFTオフラインイベント「HARTi NFT NIGHT」を開催することが決定しました。このイベントチケット販売においては、2022年3月に開催したイベント「浅瀬のおともだち -Friends in the Shallows- 展」のNFTホルダーへの割引販売も実施いたします。(前回のイベント詳細はこちら https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/news/pdf/2822.pdf )









来場者記念POAP (イメージ)







「HARTi NFT NIGHT」開催概要



日時:2022年11月10日(木)18:00~21:00

場所:BAO by CÉ LA VI(東急プラザ渋谷17階)

入場方法:NFTチケット認証(前売り券購入の方には事前にNFTチケットが配布されますので、当日そちらを受付でご提示いただくことで入場可能となります)



イベント内容:

・「浅瀬のおともだち -Friends in the Shallows- 展」第2弾 ーTOKYO ver.ー

※NFTガチャ方式にて提供4,900円/1回(全300種類)

・「浅瀬のおともだち -Friends in the Shallows- 展」第1弾・第2弾限定Tシャツ記念受注会

・夜景を見ながらの2時間制フリードリンク

・来場者記念POAP*を贈呈 (2022年11月18日(金)~2023年3月31日(金)の期間において、東急プラザ渋谷6F「もしも食堂」にて提示するとドリンク1杯が無料となります)

※予定は告知なく変更する場合がございます。

*POAP: NFT化された参加証





写真上:BAO by CÉ LA VI

写真下: SHIBU NIWA(東急プラザ渋谷17階)



主催:株式会社HARTi

チケット販売:HARTiアプリ内で販売を行います。

販売開始日時:2022年10月31日(月) 10時

チケット代:

・NFTコレクション「浅瀬のおともだち」ホルダー 3,000円

・一般 7,000円

※一般価格で当日券販売も行います。



HARTiアプリのダウンロードはこちらから

◇ iOS版 https://apps.apple.com/jp/app/harti/id1599921940

◇ Android版https://play.google.com/store/apps/details?id=app.harti



※詳細情報はHARTi 公式Twitter(@hartiofficial)で発信いたします。

※マスクの着用と咳エチケットにご協力ください。体調の優れない方はご来場をお控えください 。

※ご来場のお客様は検温・マスクのご着用等感染防止対策へのご協力をお願いいたします。発熱の症状のある方や体調に不安のある方は来場をお控えいただきますようお願いいたします。





実証実験:NFT配布によるオンライン及びリアルでのコミュニティ構築



HARTi及び東急不動産は、NFT配布によるオンライン及びリアルでのコミュニティ構築に取り組んでいます。ブロックチェーン技術の一つであるNFTは、唯一無二の「世界に1つだけのデータ」の価値を生み出せる代替不可能なトークンです。NFTは様々な領域で活用され始めており、このNFT技術を商業施設へ導入することで、施設側とお客様の新しい関係性を構築し、エンゲージメントを高めることが可能と考えています。イベントを通して、商業施設を起点としたオンライン上のコミュニティの構築がリピート来館や施設内の回遊性を高める仕組みとなることを検証します。



本イベントでは、参加者の方へ来場記念NFT(POAP)の発行を行い、後日そのPOAPを東急プラザ渋谷6F「もしも食堂」にて提示すると割引が受けられるという仕組みを設定しました。POAPの取得から割引チケットとしての運用は全てHARTiアプリ内に備えた「HARTi公式アカウント」機能で完結できる仕組みになっています。前回のイベントにおけるNFTホルダーが当イベントに優先的に参加できるといった、「HARTi公式アカウント」を通じてNFTを獲得していただいた方とのオンライン上のコミュニティ構築が、リアルな商業施設である東急プラザ渋谷への来館に繋がるかを検証します。









HARTi 公式アカウントの特徴











「HARTi 公式アカウント」は、「HARTi」上で企業がNFTマーケティング活動を行う上でのCRM機能を提供するサービスです。「HARTi」では、仮想通貨不要でNFTを購入できる機能や、アプリ内ウォレット「HARTi Wallet」では最短30秒でウォレットを作成できる機能を中心に、初心者や知識の少ない方でも扱いやすいNFTの流通(無償配布・販売)機能を提供してまいりました。

「HARTi 公式アカウント」では、NFTを活用した企業・店舗などへの集客や販促キャンペーンの実施、限定コンテンツの配信機能など、顧客ユーザーとのLTV(顧客生涯価値:Life Time Value)を向上させる数多くの基本機能を提供しています。



施設概要



<東急プラザ渋谷>





所 在 地:東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 渋谷フクラス内

店 舗 数:約 70 店舗

営業時間:物販・サービス店舗 10:00~21:00

飲食店舗 11:00~23:00

17階 SHIBU NIWA 11:00~20:00

※一部店舗により異なる

※最新の営業時間は施設公式HPをご覧ください

URL: https://shibuya.tokyu-plaza.com/

アクセス:JR各線 渋谷駅西口連絡通路 「渋谷フクラス歩行者デッキ」直結



各社概要



<株式会社HARTi>

代表者:代表取締役社長CEO 吉田 勇也

本社:東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング1階

設立:2019年2月18日

事業内容:NFTマーケットプレイス「HARTi」の開発・運営、NFTマーケティング支援事業「HARTi

for Business」の運営

URL:https://harti.tokyo



<東急不動産株式会社>

代表者:代表取締役社長 岡田 正志

本社: 東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスタ

設立:1953年12月

事業内容: 都市事業、住宅事業、インフラ・インダストリー事業、ウェルネス事業、海外事業等

URL: https://www.tokyu-land.co.jp/



