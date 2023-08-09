インドのEVスタートアップBNCへ追加出資
［武蔵精密工業株式会社］
バッテリー、データ領域への共同開発を拡大
武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下ムサシ）は、インドのEVスタートアップ企業であるBNC Motors Pvt. Ltd. (旧Booma Innovative Transport Solutions Private Limited。本社：インド・タミル・ナードゥ州コインバトール、CEO: Anirudh Ravi Narayanan、以下BNC）に対し追加出資を行いましたのでお知らせいたします。ムサシとBNCは今後、インドにおけるEモビリティの普及を促進するため戦略的に協業します。
ムサシとBNCは、すでに協業している自動二輪車用E-Axleユニットをさらに強化するだけでなく、三輪車の開発、BMS (バッテリーマネジメントシステム) やデータアプリケーションなどのソフトウェアアプリケーションといった領域への共同開発を拡大させることで合意いたしました。また、両社はインド国外への車両輸出に関して協力することで合意しました。
ムサシとBNCは、道路を走る内燃機関車を削減することで温室効果ガスの使用量を削減し、社会に貢献することを目指しています。
【BNCについて】
BNCはインドのコインバトールに拠点を置くEV企業です。BNCの目標は、EVへの移行を支援することで公害を削減することです。BNCが製造するすべての車両は、最先端の技術とエンジニアリングを活用し、優れた製品を大きな価値とともにお客様にお届けしています。電気自動車が大量に普及するためには、ガソリン車が提供する利便性、性能、安心感を維持しながら、環境だけでなく経済的にも優しい自動車である必要があると信じています。
BNC Website: https://www.bnc.energy/
【ムサシについて】
武蔵精密工業は四輪/二輪車用向けに、デファレンシャル/トランスミッションギヤ/プラネタリィ/ボールジョイント/カムシャフト等の開発/製造/販売を行っています。コア事業における電動、自動運転といった次世代モビリティ向け商品展開を進める一方、先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、カーボンニュートラルへの貢献を目指したエネルギーソリューション事業、更にSDGsの幅広い領域での達成貢献に向けたオープンイノベーション展開等、広く新事業の創出・拡大にも注力しております。
Musashi Web Site: https://www.musashi.co.jp/
Musashi Announces Additional Investment for BNC Motors
Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. (Global Headquarters: Toyohashi-city, Aichi, Japan; President and CEO: Hiroshi Otsuka, “Musashi”) has made an additional strategic investment in BNC Motors Pvt. Ltd. (FKA: Booma Innovative Transport Solutions Private Limited. Headquarters: A-9, SIDCO Industrial Estate, Coimbatore, Tamil Nadu- 641021, India; CEO: Anirudh Ravi Narayanan, “BNC”). Musashi and BNC are collaborating to promote the adoption of E-mobility in India.
In addition to Musashi and BNC strengthening the collaboration of the E-Axle unit for electric two wheelers, both companies have agreed to expand collaboration projects including exploring development of 3 wheeler vehicles, Battery Management System (BMS), and software and data applications. Also, both companies have agreed to collaborate regarding the export of the vehicles to areas outside of India.
Musashi and BNC are aiming to contribute to the society by reducing the use of greenhouse gases by reducing ICE vehicles on the roads.
【About BNC】
BNC is an EV company based out of Coimbatore, India. Its goal is to reduce vehicular pollution by helping the world transition to sustainable energy vehicles. Every vehicle built is leveraging cutting edge technology and engineering to deliver superior products at great value to the customers. BNC believes that in order for EVs to achieve mass-scale adoption, the vehicles need to be better not just for the environment, but also for your wallet, while retaining or exceeding the convenience, performance and peace-of-mind offered by petrol vehicles.
BNC Website: https://www.bnc.energy/
【About Musashi】
Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. is a global auto parts Tier1 company for automobiles and motorcycles, whose headquarters is located in Toyohashi, Japan. It has 35 manufacturing sites spreading across Europe, North and South America, China, and South East Asia. Musashi specializes in designing, developing and manufacturing products such as Differential Assemblies, Transmission Gears and Assemblies, and Linkage and Suspension (L&S) products especially for the future automobiles including electric and autonomous vehicles. Musashi is also generating and expanding new businesses through open innovation with global startups to contribute to the SDGs in wider business domains. Musashi AI, a leading-edge AI technology subsidiary to lead Industry 4.0, is one of the examples.
Musashi Website: https://www.musashi.co.jp/en/
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/09-19:16）
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