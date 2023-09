[RABO, Inc.]

米国展開と同時に、日本でも英語版アプリ提供開始!日本在住で英語話者のCat Loversの皆様にもより快適にアプリをご利用いただけるようになります ᗢᘏᓗ



株式会社RABO(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:伊豫 愉芸子、以下「RABO」)が提供する猫様専用IoTサービスCatlog(キャトログ)は、2023年9月(予定)に米国での販売およびサービス展開を開始します。これに伴い、日本国内でも英語版でのアプリの利用が可能になります。猫様への思いは世界共通。世界中の猫と飼い主が1秒でも長く一緒にいられるように、米国展開を第一歩として、順次グローバル展開を進めてまいります。







【ENGLISH BELOW】



■Catlog、米国展開🇺🇸!9月中のサービス開始に向け準備中

現在世界中には、約6.3億匹の猫様が飼われていると言われています。(※1)

Catlogは2019年9月のリリース以来、国内だけでなく世界中にいらっしゃる飼い主さんからの注目度は高く、グローバルでのプロダクト展開について多数のリクエストをいただいておりました。

日本ではすでに2.2万匹を超える猫様にご愛用いただいているCatlogシリーズですが、この度、世界展開の第一歩として2023年9月中に米国での販売およびサービス提供を開始いたします。

愛する猫様と、1秒でも長く一緒に過ごしたい。この想いは猫様と暮らす人々にとって世界共通のものです。今後より多くの猫様と飼い主さんにCatlogの体験を届けられるよう、米国展開を第一歩として、各国への展開を順次進めてまいります。





なお、米国ではAmazon.comにて販売開始予定です。ぜひ、米国在住のご友人・ご友猫様にご紹介ください!



※1 World Atlas "Most Populous Animals On Earth" , 2020



■日本国内でも英語版アプリの提供開始!

また、米国でのサービス提供開始と同時に、日本国内でも英語版Catlogアプリの提供を開始いたします。日本在住で英語話者の皆様にも、より快適なサービス体験をご提供できることを嬉しく思います。なお、言語設定はスマートフォンの言語設定に対応する形となります。



米国での販売およびサービス提供および英語版でのアプリ提供は現在準備中です。正式に販売・提供が開始しましたら改めてお知らせいたします。

日本国内外を問わず、多様な猫様、飼い主さんに愛されるサービスを目指してまいります。



すべては、猫様のために。



■Catlog, from Japan to the United States! Scheduled Launch in September 2023

We're excited to announce Catlog's next step forward as we prepare for our upcoming U.S. launch in September 2023. This milestone will allow residents in the U.S. to access and enjoy Catlog-both the device and the app.



The Catlog Series will also be available to purchase on Amazon.com. We hope that everyone in the U.S. will enjoy our cat-friendly experiences!



■Introducing the English version app in Japan

Along with our U.S. expansion, we will also be introducing the English version of our Catlog app to users in Japan. We're so excited to offer a more comfortable service experiences to English speakers living in Japan.



The Catlog app is available for both iOS and Android, and you can download it from the App Store or Google Play Store, depending on your device.



We are currently in the process of preparing for our U.S. expansion, as well as the release of the English version of the app. We will make announcements again once these become officially available.



As we strive to be a service that cat people can love worldwide, we are dedicated to continuing to enhance our services moving forward.



Because nine lives are never enough.



■「猫の生活をテクノロジーで見守る」Catlog(R) (キャトログ)

大切な愛猫の一生を、すこやかに。Catlogは、ずっと寄り添います。Catlogは、『Catlog』と『Catlog Board』の2つのデバイスで、猫様の日々のデータから行動やコンディションを自動的にAIが解析。難しい健康管理をすることなく、愛猫の調子を直感的に把握。日頃の過ごし方や、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛猫との日々に、惜しみない愛情を。Catlogは、猫様と飼い主さんの幸せですこやかな日々をサポートいたします。



Catlog公式サイト:https://rabo.cat/catlog

Catlogアプリを体験する:https://rabo.cat/catlog/demo/



商号:株式会社RABO(RABO, Inc.)

代表者:代表取締役社長 伊豫 愉芸子

所在地:〒150-0011 東京都渋谷区東3-9-19

設立:2018年2月22日(猫の日)



URL:https://rabo.cat

X(旧Twitter):https://twitter.com/Catlog_RABO

Instagram:https://www.instagram.com/catlog_rabo/

TikTok:https://www.tiktok.com/@catlog_rabo

LINE:https://lin.ee/pjWQlUc



※「Catlog」および「猫様」は、株式会社RABOの登録商標です。

※本リリースの写真を許可なく転載、複製、改変等することはお控えください。



