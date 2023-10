[アッシュ・ペー・フランス株式会社]

アッシュ・ペー・フランス株式会社が取り扱うフランスのバッグブランド、JACQUES LE CORRE (ジャック・ル・コー)のアイコンバッグである「リスボン」の誕生から25周年を記念し、アメリカを拠点に活動するマルチメディアアーティスト、ジュリー・ウルフとのコラボレーション限定モデルを発表します。2023年11月3日(金・祝)より、アッシュ・ペー・フランス系列店舗にて発売となる他、 11月4日(土)・5日(日)に開催されるアートイベント「LUMINE ART FAIR -My 1_st Collection Vol.2-」でも展示・販売を行います。









アッシュ・ペー・フランスが誇る不朽の名品バッグ







1985年にフランス・パリで設立されたジャック・ル・コーは、“メイド・イン・フランス”をコンセプトに掲げ、クラシックでエレガントな型・素材・色の組み合わせが特徴的なブランド。中でも、1998年に発表されたアイコンバッグ 「LISBON(リスボン)」は、アッシュ・ペー・フランスを代表するロングセラー商品の一つであり、バッグをキャンバスに見立て、毎シーズン様々な素材やカラーバリエーションのコレクションを発表しています。「リスボン」という名は、デザイナーが訪れたポルトガルの首都・リスボンに魅了されたことをきっかけに名付けられました。リスボンの街が持つ気取りの無い雰囲気を象徴するようなミニマルなデザイン、オケージョンを選ばず活躍する高い機能性、少しの丸みを帯びた上品なフォルムは、モードに流されることなく現在に至るまで多くのファンを持ちます。



「リスボン」のキャンバスに色彩豊かなグラフィックアートが広がる





そんなジャック・ル・コーのアイコンバッグ「リスボン」誕生から25周年を記念し、この度、アメリカ・ワシントンD.C.を拠点に活動するマルチメディアアーティスト、JULIE WOLF(ジュリー・ウルフ)とのコラボレーションモデルを発表します。ジュリー・ウルフは色彩と形態、潜在意識と知覚の自由連想による表現で知られ、水彩と光を使った版画、絵画、インスタレーションを制作しています。コラボデーションモデルは、彼女のアートプロジェクト『WILDFIRES AND DREAMFIELDS』からセレクトされた8枚の作品を、ジャック・ル・コーのデザインチームがコラージュし、カーフレザーへプリントを施しました。





ウルフの作品をレザー上で再現するにあたり、特に素材選びと発色にこだわった本コレクション。イタリア・フィレンツェのレザーファクトリーでプリントの試作を重ねた後、南フランスの職人がバッグに仕上げました。生み出される商品には、その国の“手仕事”が表れ、“文化”が反映されると考えるジャック・ル・コー。各国のアーティストとブランド、そして職人たちの感性が織りなす、刺激的なコラボレーションをお楽しみください。





【サイズ展開・価格(全て税込み表記)】

●MEDIUM 高さ約32cm / 幅約40cm / マチ約13cm / ハンドル約40cm 198,000円

●SMALL 高さ約28cm / 幅約35cm / マチ約8cm / ハンドル約35cm 176,000円

●MINI 高さ約20cm / 幅約30cm / マチ約7.5cm / ハンドル約34cm 170,500円

●MINIMINI 高さ約15cm / 幅約20cm / マチ約7.5cm / ハンドル約25cm 159,500円

※色、柄の見え方はひとつひとつ個体差があります。

※MINIとMINIMINIにはショルダーストラップが付きます。



アッシュ・ペー・フランス系列店舗とアートイベントにて展示・販売





本コレクションは2023年11月3日(金・祝)より全国のアッシュ・ペー・フランス系列店舗にて販売開始となり、「destination Tokyo(ルミネエスト 新宿 B2F)」や、「記憶 H.P.FRANCE(新丸の内ビルディング 1F)」にはポップアップコーナーが出現。店内ではバッグと共にジュリー・ウルフのアート作品を展示するほか、ジャック・ル・コーの最新コレクションを幅広いラインナップでご覧いただけます。





【取扱店舗一覧】

●destination Tokyo(ルミネエスト 新宿 B2F)

●Exclusive By H.P.FRANCE(大丸梅田店 7F)

●goldie H.P.FRANCE 新宿店(小田急百貨店 新宿店 1F)、有楽町店(ルミネ有楽町 ルミネ2 1F)、二子玉川店(玉川高島屋S・C 南館 1F)、 横浜店(高島屋横浜店 3F)

●H.P.FRANCE 札幌店(大丸札幌店 3F)、日本橋店(日本橋三越本店 本館 1F)、名古屋店(ジェイアール名古屋タカシマヤ 4F)、神戸店(大丸神戸店 本館 1F)、福岡店(大丸福岡天神店 東館エルガーラ 3F)

●H.P.FRANCE Boutique 京都店(大丸京都店 1F)、梅田店(大丸梅田店 3F)、西宮店(西宮阪急 2F)、広島店(広島三越 2F)

●記憶 H.P.FRANCE(新丸の内ビルディング 1F)

●アッシュ・ペー・フランス公式オンラインショップ(https://www.hpfrance.com/)



さらに、11月4日(土)・5日(日)に開催される株式会社ルミネ主催のアートイベント「LUMINE ART FAIR -My 1_st Collection Vol.2-」には、ジュリー・ウルフの作品展示コーナーが出現。会場内のマーケットエリアにて、ジャック・ル・コーとのコラボレーションバッグを販売します。



【LUMINE ART FAIR -My 1_st Collection Vol.2-】

株式会社ルミネが、アートのある毎日を提案するアートフェア。新進気鋭の人気アーティストや海外から参加するアーティストなど、ルミネがキュレーションした約30組の作品が会場を彩ります。期間中は、最新コラボバッグをはじめ、暮らしに取り入れやすいアート雑貨や小物を取りそろえたポップアップショップも登場。

■会期:2023年11月4日(土)11:00~19:00/11月5日(日)11:00~17:00

■場所:ルミネゼロ(ニュウマン新宿 5F)

■入場:無料

https://www.lumine.ne.jp/lmap/2023lmaf/



ブランド / アーティスト詳細







JACQUES LE CORRE(ジャック・ル・コー)

パリのエスプリを体現するバッグブランド。1985年にハットコレクション、1998年にバッグを加えたフルコレクションをスタート。“メイド・イン・フランス”をこだわりとし、クラシックでエレガントな素材と色の組み合わせが特徴的。毎シーズン衝撃と新鮮さを感じさせるコレクションを発表している。

■公式インスタグラム @jacqueslecorre_tokyo (https://www.instagram.com/jacqueslecorre_tokyo/)

■WEBサイト https://www.hpfrance.com/brand/jacqueslecorre







JULIE WOLF(ジュリー・ウルフ)

ワシントンD.C.とニューヨークを拠点に活動し、色彩と形態、潜在意識と知覚の自由連想による表現で知られる。水彩と光を使った版画、絵画、インスタレーションを制作。彼女のアーティスト・ブックはナショナル・ギャラリー・オブ・アート・ライブラリー(ワシントンD.C.)、ニューヨーク公共図書館(ニューヨーク)、ナショナル・ミュージアム・オブ・ウーマン・イン・ザ・アーツ(ワシントンD.C.)、アメリカン大学ミュージアム(ワシントンD.C.)、マイクロソフト、メタに所蔵されている。

■公式インスタグラム @juliewolfeartist(https://www.instagram.com/juliewolfeartist/)

■WEBサイト https://www.juliewolfe.net/



