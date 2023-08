[パレンテ]

作品ドラマ化で注目の漫画家 山科ティナさん制作 主人公「小春」が個性溢れる先輩と織りなす成長&ちょい恋?





コンタクトレンズ通販サイト「レンズアップル」を運営する、株式会社パレンテ(本社:千葉市中央区、代表取締役:吉田 忠史)は、2023年5月から自社オリジナルブランド『WAVE』のカラーコンタクトレンズシリーズ「WAVEワンデー UV リング plus」をモチーフにしたSNSアニメーションコンテンツ「私の上司は、カラコン先輩」を配信してまいりました。

今回、8月8日(火)よりレンズアップル公式Instagramにて、ついに最終話となる第5話の配信を開始いたしましたので、お知らせいたします。

レンズアップル公式Instagram:https://www.instagram.com/lensapple/



本作は、学生から社会人になり、ファッション・メイクなどで大胆に印象を変えて、自分らしさを表現することを控えがちで、カラコンの使用からも遠ざかる女性も多い中、社会人らしくさりげなく個性を発揮したい、おしゃれを楽しみたいという方の悩みを解決するきっかけとなればとの思いから企画されました。

当社のオリジナルブランド「WAVEワンデー UV リング plus」シリーズは、“瞳の大きさ、色や印象、もっと気軽にもっと自由に”をコンセプトに、さりげなく瞳を彩りナチュラルな印象を与え、自然なニュアンスで愛される瞳になりたい方や、華やかな瞳で大人可愛くなりたい方の願いを叶えるカラーコンタクトレンズであることから、本作の登場人物のモチーフとしています。

このようなコンセプトのもと、本作は、主人公の新入社員「小春」が日常生活の中で、さりげなくも強い個性をもち、自分らしく生きている先輩社員との微笑ましいエピソードをアニメーションにしたコンテンツとなっています。当コンテンツの制作には、『ショジョ恋。-処女のしょう子さん-』(主婦と生活者)がTVドラマ化されるなど、今注目の人気漫画家・イラストレーター 山科ティナさんを起用し、ストーリー考案、キャラクターデザインを担当いただきました。

この度、「WAVEワンデー UV リング plus」の新色「ヘーゼルベール」の発売とタイミングを同じくして、最終話である第5話を配信。第5話では“カラコン先輩”たちとの出会いを通して成長した主人公である小春の姿が描かれています。ぜひご覧ください。



私の上司は、カラコン先輩





『WAVE』のカラーコンタクトレンズシリーズ「WAVEワンデー UV リング plus」シリーズをモチーフにした全5話のSNSアニメーションコンテンツ。主人公の新入社員「小春」が日常生活の中で、さりげなくも強い個性をもち、自分らしく生きている先輩社員との微笑ましいエピソードをアニメーション化しています。

登場人物となる先輩社員“カラコン先輩”は、「WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション」の商品である「ポピーベール」「サクラベール」「ミモザベール」からイメージしています。



〈あらすじ〉

どこか自信なさげな新入社員“小春”。そんな小春が、個性豊かで自分らしく生きている“カラコン先輩”たちとの交流を通して、自分らしさを見つけ成長していく心温まる物語です。



〈登場人物〉





小春

新卒1年目の新入社員。

自分にあまり自信を持てないが、素直さが取り柄でひたむきに努力をするタイプ。

様々な先輩たちと関わることで自分らしさを見つけ、徐々に自信が持てるようになる。







ポピー先輩

カラコンもおしゃれも大好き、自分の好きを貫く個性的な自由人。

元“ギャル”で何事にもポジティブでおおらか。

カラコンは発色よく盛れるタイプが好き。











サクラ先輩

“あざといは正義”を信念に、男性を意識した格好や仕草をよくするが

実は毒舌サバサバ系女子で、女性からも支持を集める。

カラコンは自然に盛れて透明感あるタイプが好き。













ミモザ先輩

仕事一筋で、真面目で合理的な女性。しっかり者でみんなから頼られる先輩。

カラコンを着けているようには見えないが、自分の顔のタイプやパーソナルカラーに

合ったカラコンを徹底的に分析して愛用している。









浅野先輩

スマートで仕事ができると評判の小春の先輩社員。

気さくで優しく、小春が密かに憧れている。





これまでのエピソード







第1話 “いつもポジティブ”ポピー先輩

仕事でミスをして落ち込んでいる小春、そんな落ち込む小春を飲みに誘ってくれたのはポピー先輩だった。小春を励ましてくれるポピー先輩に「先輩ってどうしていつもそんなにポジティブなんですか?」と聞くと「なんでだろ?親も地元も周りにギャルしかいなかったからかな」と告白。

驚きを隠せない小春は、よく見ると先輩がカラコンを着けてることに気づき・・・



(ポピー先輩 モチーフ商品)

WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ポピーベール





第2話 “あざといは正義”がモットーのサクラ先輩

バレンタインデー当日、社内の男性にチョコレートを配るサクラ先輩。

その姿を見て陰口をたたく女性社員たちに対し、腹立たしさを覚える小春。

そんな女性社員たちに「愛されたいって思うことの何が悪いの?」と真正面から堂々と伝えるサクラ先輩に小春は胸を打たれる。

ファッションや仕草、カラコンにまで“可愛い”を全面に押し出し、堂々としたサクラ先輩の姿に小春は憧れを抱き・・・



(サクラ先輩 モチーフ商品)

WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション サクラベール







第3話 “合理的が成功の秘訣”ミモザ先輩

「私もポピー先輩やサクラ先輩みたいに素敵なオトナ女子になりたい・・・!」とカラコンを買いに来た小春は、お店で偶然にもミモザ先輩と遭遇。

「私は顔タイプ クールカジュアルで奥二重の三白眼気味だから自分らしい涼しげな目の形を生かして着色範囲は小さめなものに・・・」とカラコンを選ぶポイントをスラスラと語り始めたミモザ先輩は、小春にもカラコンの選び方をアドバイス。

小春は、自分もこれから変わっていけるそんな予感に胸が高鳴り・・・



(ミモザ先輩 モチーフ商品)

WAVEワンデー UV リング plus フラワーコレクション ミモザベール





第4話 憧れの浅野先輩の一言で小春がついに動き出す

“カラコン先輩”たちの影響で少しずつ自分に自信が持てるようになった小春。いつものように皆より早く出社すると、憧れの浅野先輩の姿が。「あれ?小春ちゃん雰囲気変わった?」

気さくで優しく、話すと元気をもらえる、そんな先輩にいつしか憧れを抱くようになった小春は、浅野先輩に褒められたことが嬉しくて、ますます自分磨きに力が入り、そして、ついにカラコンデビューすることに・・・



一般公募からアニメーション化が決定!(第4話)

この第4話は、一般の方から「印象に残っている先輩とのエピソード」を募集し、選ばれたエピソードをもとに制作を行いました。



〈対象に選ばれたエピソード〉

新入社員の頃、会社に慣れず毎日緊張していた自分に、「毎日朝早いね。私もOOを見習って今日は早く来てみたんだ!」と気さくに優しく声かけてくれた別部署の先輩。話していると元気をもらえる素敵な先輩で、その日からその先輩が自分の憧れになりました。今ではその先輩と肩を並べ、切磋琢磨しています。憧れから良きライバルへと変化しましたが、今でも尊敬している素敵な人です。



〈一般募集エピソードに対する山科ティナさんからのコメント〉

素敵な先輩との体験談で胸が熱くなりました。漫画内ではストーリー上男性の先輩とのエピソードとしてアレンジしておりますが、男女問わず人との絆の素晴らしさを思い出しながら描かせて頂きました。



第5話 そしてついに完結・・・小春がついにカラコンデビュー、自信あふれる美しい女性に





これまで自分に自信が持てず何事にも消極的だった小春。「ポピー先輩」「サクラ先輩」「ミモザ先輩」の“カラコン先輩”たちに出会い、“自分らしくあること”“自分にもっと自信を持つこと”を学び、ついに小春もカラコンデビューを果たします。





〈あらすじ〉

新色「ヘーゼルベール」を着け出社した小春。すると、小春が密かに憧れる浅野先輩から「綺麗になったね」と一言声をかけられます。

普段なら恥ずかしくて目をそらしてしまうところ “カラコン先輩“たちのおかげで自分に自信を持てるようになった小春は、浅野先輩に対して・・・



(小春 モチーフ商品)

WAVEワンデー UV リング plus ヘーゼルベール(新色)





「WAVEワンデー UV リング plus」について





“ワントーンでさりげなく目元を演出するカラコン”

WAVEワンデー UV リング plus



毎日のメイクに少し加えることで、目元の印象を180度変えるのではなく、さりげなく瞳を彩りナチュラルな印象を与えます。自然なニュアンスで愛される瞳になりたい方や、華やかな瞳で大人可愛くなりたい方の願いを叶えるカラーコンタクトレンズです。新色「ヘーゼルベール」を2023年8月8日(火)より、自社ECサイト「レンズアップル」、「WAVE」ブランドサイトにて発売を開始しています。

レンズアップル:https://www.lens-apple.jp/

WAVEブランドサイト:https://wavecontact.jp/wave/color/



山科ティナ・プロフィール







東京藝術大学卒業。「別冊マーガレット」にて商業デビュー。SNS上にて女性人気を集め雑誌・TV・企業タイアップと活動が多岐にわたる。『ショジョ恋。-処女のしょう子さん-』(主婦と生活者)が2023年春、実写ドラマ化。

執筆作品

・『ショジョ恋。-処女のしょう子さん-』(主婦と生活社)

・『#140字のロマンス』(祥伝社)

・『アルファベット乳の、オモテとウラ。』(太田出版)

広告実績

・マクドナルド マックフルーリー小枝TVCM連動漫画

・「ルパン三世」アニメ化50th記念企画イラスト

・「美的計画」MVイラスト制作など

Twitter:https://twitter.com/tina_yamashina/

Instagram:https://www.instagram.com/tina_yamashina/



会社概要





会社名 :株式会社パレンテ

所在地 :千葉市中央区富士見1-2-11 勝山ビル5階

設立 :1977年10月

代表者 :代表取締役 吉田 忠史

事業内容:ECフルフィルメント事業、コンタクトレンズ小売事業(店舗販売・インターネット通販)

会社HP:https://www.parente.jp/

公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/lensapple/

Facebook :https://www.facebook.com/LensApple.jp

Twitter :https://twitter.com/lensapple



■パレンテについて

パレンテは、2008年業界に先駆けコンタクトレンズのインターネット通販事業に参入。

「レンズアップル」をはじめとした自社ECサイトの運営を軸に、この10年強で順調に会員数を増やし、2022年12月末には延べ注文件数3,500万件に達する※1など、多くのお客様に商品をお届けして参りました。併せて「楽天」、「Amazon」、「Yahoo!ショッピング」をはじめとしたモールプラットフォームへの出店も展開し、優良店舗として「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022 ヘルス・ビューティー部門」の受賞をはじめ、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」3年連続受賞の実績も有しています。2020年12月には当社が運営する「レンズアップル」がコンタクトレンズ通販の比較調査により「安心して利用できる」、「お得に購入できる」、「到着が早い」等を含むNo.1「5冠」を獲得※2しました。

また、コンタクトレンズとの親和性が高いスポーツを支援する目的から、プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツふなばし」、プロサッカークラブ「ヴィッセル神戸」、プロeスポーツ・ゲーミングチーム「Rush Gaming」とのオフィシャルスポンサー契約締結をはじめ、障がい者スポーツの支援など、地域・スポーツ振興にも積極的に取り組んでいます。

※1 当社運営通販サイト合算の件数。 ※2 ショッパーズアイ インターネット調査。



■レンズアップルについて https://www.lens-apple.jp/

パレンテが運営するコンタクトレンズ・眼鏡のネットショップです。

国内・海外の主要メーカーおよび自社プライベートブランドのコンタクトレンズ、眼鏡を取り扱っています。最短当日スピード配送、開封済商品でも返品可能な『返金特約サービス』など充実のサービスにより、お客様に様々な種類のコンタクトレンズを安心してお買い求めいただけます。



■「WAVE」について

WAVEは、オリジナルコンタクトレンズとして2013年に発売し、発売開始から約10年となる2023年4月27日、「見えるをデザインする」ブランドへと生まれ変わりました。「“見える”をもっと楽しく。“見える”をもっと手軽に。」をコンセプトに、コンタクトレンズ以外の様々な商品、サービス、体験の提供を通じて、見える世界を拡げるブランドへ進化することに挑戦します。

LOOK.GOOD WAVE,見て、いい波がくる。

WAVEブランドサイト:https://wavecontact.jp/





