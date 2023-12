[株式会社グッドラック・コーポレーション]

CM楽曲にはスキマスイッチの「Hello Especially」、キービジュアルには女優・モデルの仁村紗和さんを起用



海外・国内(沖縄)リゾートウエディングブランド「アールイズ・ウエディング」を展開する株式会社グッドラック・コーポレーション(本社:東京都目黒区 代表取締役:堀田和宣)は、2023年12月25日(月)より、2024年の新プロモーション『ラブに、ラフを。』を公開しました。







・アールイズ・ウエディング公式HP: https://www.arluis.com/

・『ラブに、ラフを。』スペシャルサイト: https://www.arluis.com/fair/love_specialmovie/



コロナ禍を経て、人々の結婚式への価値観やニーズは大きく変わりつつあります。少人数化・多様化が進み、従来の大人数のゲストに向けて盛大にお披露目をする場から、限られた家族や親族、そして本当に親しい友人だけを招いて感謝を伝える場へと意味合いが変化しています。また、デジタル化が進み、人と人の直接的な交流が希薄になりつつあるのとは逆説的に、大切な節目に、大切な事を、大切な人たちに伝えることの重要性が改めて見直されはじめています。



そのようなニーズから、居住地や地元での結婚式と比べ、大切な人と少人数でゆったり時間を過ごすことができるリゾートウエディングが選ばれており、アールイズ・ウエディングでは2022年・2023年の2年連続で年間3,000組以上(2019年比160%以上)のリゾートウエディングを沖縄にてお手伝いしました。さらに2023年後半からは、ハワイ・グアムにおける海外リゾートウエディングの回復も後押しし、直営店ではコロナ前を含めて過去最高の挙式組数を記録しています。



今回の新CMおよび新キービジュアルでは、『ラブに、ラフを。』をキーメッセージとして、形式ばらずに“ラフ”(Rough)に、自分たちらしく“ラフ”(Laugh)している、今の時代にぴったりなリゾートウエディングの魅力を表現しています。



新CMは、スキマスイッチの楽曲にのせた実際の結婚式映像







アールイズ・ウエディングで実際に結婚式をされたお客様の映像を使用することで、自分たちらしく楽しんで、笑って、過ごしている様子がリアルに伝わるCMとなりました。また、アールイズ・ウエディングと同じく2023年にデビュー20周年を迎えるスキマスイッチの楽曲「Hello Especially」の軽快なリズムが、新郎新婦やゲストの思わずこぼれる感情や心地よい雰囲気を引き立ててくれています。



動画リンクURL





・『ラブに、ラフを。』https://youtu.be/gaFO_EU7YEc

・『ラブに、ラフを。』 アールイズ花嫁篇 https://youtu.be/QojpWbRCi4w

・『ラブに、ラフを。』 みんなで泣いた結婚式篇 https://youtube.com/shorts/UDr7zdH8vUg

・『ラブに、ラフを。』 30人で笑った結婚式篇 https://youtube.com/shorts/brHsMl7Fj7Y

・『ラブに、ラフを。』 好きな人たちと行った沖縄篇 https://youtube.com/shorts/BceNLi4QHI0

・『ラブに、ラフを。』 二人で歩いた沖縄の海篇 https://youtube.com/shorts/rJDM54X2URc



新キービジュアルは、仁村紗和さん(女優・モデル)を起用。心からの笑みがこぼれる花嫁に





リゾートの美しい海と空をバックに、新婦を演じる仁村紗和さんの笑顔にフォーカスしたビジュアルとなっています。最高の景色の中で、本当に大好きな仲間に囲まれて思わずこぼれる笑みが、ゲストとの距離感が近いリゾートウエディングならではの大切な人と自然体で楽しんでいる心模様を描き出しています。









スキマスイッチ プロフィール







大橋卓弥(おおはしたくや)、常田真太郎(ときたしんたろう)のソングライター2人からなるユニット。

2003年「view」でデビュー。大橋の温かく包み込むような独特の歌声、それを支える常田の卓越したサウンドクリエイトで「奏(かなで)」「全力少年」 など、ヒット曲を次々と生み出す。

2021年11月24日に約3年半振りとなるコンセプトオリジナルアルバム「Hot Milk」「Bitter Coffee」を2枚同時リリース。

2023年7月9日デビュー20周年を迎えた。デビュー20周年記念ベストアルバム『POPMAN'S WORLD -Second-』を携え、

全国ツアー『スキマスイッチ 20th Anniversary “POPMAN’S WORLD 2023”』を開催。

11月に大阪城ホール、12月に日本武道館で開催した『POPMAN’S WORLD 2023 Premium』ではチケットが完全SOLD OUTで、約2万人の観客を魅了した。

2024年7月には、2人の出身地である愛知県で初の自主企画野外フェスの開催も決定している。



楽曲について

・楽曲:「Hello Especially」

・作詞・作曲:スキマスイッチ



スキマスイッチさんからのコメント

皆さんの素敵な門出を僕らも音楽で後押ししたり、飾ることが出来たならそんな嬉しい事はありません。皆さんお幸せに!!

大橋卓弥



このたび僕たちの楽曲「Hello Especially」を起用していただきありがとうございます!この先も幸せな未来だといいなということをテーマに書いた楽曲がこのような門出を彩る場面に使われるなんて、本当に光栄なことですしありがたいことです。新しい形のコラボレーション、楽しみにしています!

常田真太郎



仁村紗和さん モデルプロフィール







1994年大阪枚方市出身。

モデルを経て高校卒業後に上京し、2014年「ロンリのちから」で女優デビュー。朝ドラ「おちょやん」や大河ドラマ「青天を衝け」で話題を呼び、夜の連続ドラマ「あなたのブツが、ここに」では主演を務め、2023年はドラマ7本、映画2本に出演。現在は民放連続ドラマ初主演を務める「SHUT UP」が放送中。













仁村紗和さんからのコメント

アールイズ・ウエディングさんの撮影はフィッティングをした時からすごく楽しみにしていて、当日は海での撮影だったのでお天気だけが心配だったのですが、当日はピカピカのお天気で太陽の下を綺麗なドレスを着て裸足で歩くと自然と笑顔が溢れていました。

自然に囲まれているリゾートウエディングは私もすごく憧れがあり、アットホームな雰囲気、そして自分らしくできるリゾートウエディングというのは今の新郎新婦さんにピッタリなんだなと改めて感じることができました。

2024年メインモデルとして出演させていただきとても光栄に思っています。精一杯盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。



アールイズ・ウエディング 2024年新春 さまざまなスペシャルなイベントや特典をご用意





アールイズ・ウエディングでは、2024年全国のご新郎・ご新婦を応援します!

『ラブに、ラフを。』のメッセージを込めて、スペシャルなキャンペーン&イベントを開催します。



■開催期間:2024年1月3日(水)~1月31日(水)まで

■開催場所:全国アールイズ・ウエディングサロン(全32店舗)

■対象会場:アールイズ・ウエディング 全14会場



2024新春の大セール「新春お年玉プラン」をご案内

■申込期間:2024年1月3日(水)~2022年1月31日(水)

■対象挙式:2024年2月1日(木)~2024年12月30日(火)

■アールイズ・ウエディング ハワイ・グアム・沖縄 全14会場



新春スペシャル特典

第1弾(1月3日~8日):先着30組 ドレス 24万円OFF

第2弾(1月9日~22日):1件目のご来店限定 ドレス10万円OFF

第3弾(1月23日~31日):最大14万円OFF 大人ゲスト人数×3,000円OFF

※諸条件あり



詳細はこちら:https://www.arluis.com/fair/newyear/



体験型イベント (完全予約制)

新春スペシャルフェアでは、人気の骨格診断やパーソナルカラー診断を基に、ドレスやメイクをご提案。

沖縄の人気ヘアメイクアップアーティストが店舗でウエディングヘアメイクを実演します。

・1月6日(土) 骨格診断&ドレス試着会 @アールイズ・ウエディング 新宿本店

・1月7日(日) 骨格診断&ドレス試着会 @アールイズ・ウエディング Kタワー横浜

・1月13日(土) ドレス試着会 @アールイズ・ウエディング グランフロント大阪本店

・1月20日(土) カラー診断&ヘアメイク体験 @アールイズ・ウエディング 新宿本店

・1月20日(土) 骨格診断&ドレス試着会 @アールイズ・ウエディング 名古屋栄店

・1月28日(日) カラー診断&ヘアメイク体験 @アールイズ・ウエディング グランフロント大阪本店

※詳細は各店舗にお問合せください



沖縄・ハワイ・グアム オンライン見学会 (完全予約制)

・1月8日(月・祝) 沖縄オンライン見学会

・1月14日(日) 沖縄オンライン見学会

・1月21日(日) 沖縄・グアムオンライン見学会

・1月27日(土) ハワイオンライン見学会



詳細はこちら:https://www.arluis.com/img/salon/pdf/newyear_bridalfair.pdf



アールイズ・ウエディング概要





会社概要





・会社名:株式会社グッドラック・コーポレーション

・設立:2003年10月

・所在地:〒153‐0061 東京都目黒区中目黒1-1-71 KN代官山2階

・代表者:代表取締役 堀田和宣

・事業内容 :海外・国内リゾートウエディングの企画・運営

海外・国内リゾートウエディングにおける旅行の企画・手配

国内挙式会場における結婚式の企画・運営

映像商品の企画・販売



『世界中を幸せに』を企業理念に、海外・国内リゾートにおける結婚式の企画・運営事業を展開。



「風までも、思い出になるウエディング」をコンセプトに、ハワイ・グアムの海外挙式・沖縄の国内リゾート挙式を手掛けるウエディングブランド「アールイズ・ウエディング」、オリジナルドレスブランド「アールイズ・ドレス」、映像・写真に特化した「アールイズ・ピクチャーズ」、旅行をサポートするサービス「アールイズ・トラベル」の4ブランドを展開。



全国32店舗のウエディング相談カウンターや来店不要のオンライン相談にて、初めてのご来店から打合せ、ドレス見学&試着、そしてリゾート地への出発から到着、現地でのウエディング&パーティ、その後のハネムーンまでのトータルサービスをお客様へご提供しております。



●アールイズ・ウエディングが展開するチャペル

[沖縄]

・ザ・ギノザリゾート 美らの教会

・瀬良垣島教会 (ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄内)

・ザ・ビーチチャペル (琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ内)

・太陽が彩る自然の教会 (オクマ プライベートビーチ&リゾート内)

・白の教会 (ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ内)

・奏の教会 (宮古島/シギラセブンマイルズリゾート内)

・宮古島チャペル (2023年9月NEWオープン/ヒルトン宮古島リゾート内)



[ハワイ]

・ザ・ダイヤモンドヘッドチャペル(シェラトン・ワイキキ内 )

・ザ・モアナチャペル(モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ内)

・ザ・マカナチャペル(シェラトン・ワイキキ内)



[グアム]

・プレミアスカイウエディング(ザ・ツバキタワー内)

・ジュエル・バイ・ザ・シー アット ハイアット リージェンシー グアム(ハイアット リージェンシー グアム内)

・リーガロイヤル・ラグーナ ホワイトアロウチャペル(リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート内)

・クリスタルチャペル(ホテル・ニッコー・グアム内)



<株式会社ケン・ホテル&リゾートホールディングス>

・会社名:株式会社ケン・ホテル&リゾートホールディングス

・設立:1977年4月

・所在地:〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-7

・代表者:代表取締役社長 佐藤 繁

・事業内容:国内・海外でのホテル事業

