[株式会社ボディワークホールディングス]

~ラフィネグループ×TAKURO「The Sound Of Life」コラボキャンペーン~



「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組む株式会社ボディワークホールディングス(代表取締役:清水秀文、住所:東京都中野区)のグループ会社である株式会社ボディワーク(代表取締役:清水秀文、住所:東京都中野区)が運営する「ラフィネ」をはじめとした全9ブランド、国内533店舗で、12/5(月)よりGLAY TAKURO氏の3作品目となるソロアルバム『The Sound Of Life』とのコラボキャンペーンがスタート致します。







キャンペーン詳細ページ:https://www.bodywork.co.jp/news/campaign/takuro/



コロナ禍におけるストレスや不眠といった多くの人が抱える悩みや、暗いニュースにやるせない気持ちや不安を感じている人々に対し、音楽で聴く人に優しい眠りを提供したいと『The Sound Of Life』を制作されたTAKURO氏の想いに共感し、ラフィネグループでは初めてとなるアーティストとのコラボが実現致しました。



12/14(水)に発売されるTAKURO氏3作品目となるソロアルバム『The Sound Of Life』の発売を記念し開催する本コラボキャンペーンでは、アルバム発売前の12/5(月)より、全国のラフィネグループ店舗にて、期間限定で店内BGMとして『The Sound Of Life』の楽曲が流れるほか、抽選で合計30名にプレゼントが当たるTwitterキャンペーンを実施致します。



≪キャンペーン概要≫

■企画詳細1.

アルバム発売開始前の12/5から2023/1/31までの期間限定で、全国のラフィネグループ店舗のBGMとして『The Sound Of Life』の楽曲が流れます。

期間:2022/12/5(月)~2023/1/31(火)



実施店舗は以下、キャンペーン詳細ページ内「実施店舗一覧」よりご確認ください。

▶ https://www.bodywork.co.jp/news/campaign/takuro/

一部、対象外の店舗がございます。対象外の店舗は以下よりご確認ください。

▶ https://www.bodywork.co.jp/static/data/takuro/nalist.pdf



■企画詳細2.

ラフィネグループ店舗で施術を受けてプレゼントを当てよう!Twitter感想投稿キャンペーン!

応募期間:2022/12/5(月)~2022/12/31(土)23:59



【キャンペーン賞品】

・サイン入りポスター:10名様

・サイン入りThe Sound Of Life(CD+Blu-ray):10名様

・サイン入りオリジナルポストカード:5名様

・限定デザイン ラフィネ e-Gift(2,200円分):5名様



【応募方法】





ラフィネの公式Twitter (@bodyworkholding) をフォロー

ハッシュタグ「#ラフィネTAKURO」をつけて実際にラフィネグループ店舗で施術を受けた感想をTwitterに投稿





■TAKURO 3rd SOLO ALBUM『The Sound Of Life』

2022年12月14日(水)発売

●CD+Blu-ray 価格:¥5,500(税込) / 品番:PCCN-00052

●CD Only 価格:¥2,750(税込) / 品番:PCCN-00053



TAKURO『The Sound Of Life』特設サイト : https://www.glay.co.jp/feature/TSOL

配信 : https://orcd.co/tsol



≪会社概要≫

株式会社ボディワークホールディングス

「会社を取り巻く総ての方々との共存共栄を大切にし新しい価値を創造します」

を経営理念とし、「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組んでいます。

設立 : 1987年2月18日

本社所在地 : 東京都中野区東中野2-22-23 ラフィネグループ本社ビル

代表者 : 代表取締役 清水秀文



他、各グループ事業内容 :

株式会社リバース東京 (温浴施設でのリラクゼーションルーム運営及び温浴施設等の施設運営)

株式会社ボディワーク (商業施設・路面でのリラクゼーションスペース運営)

株式会社ボディワークアカデミー (グループ内セラピストの教育研修)

株式会社ポストシステムズ (POSシステムの開発・運用サポート)

株式会社ボディワークサービス (健康機器の販売・レンタル事業)

株式会社ボディセラピストエージェンシー (リラクゼーションスペース業務提携・人材教育・セラピスト派遣)

BODY WORK AUSTRALIA PTY LTD (オーストラリアでの商業施設・路面でのリラクゼーションスペース運営)



