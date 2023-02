[テクテク株式会社]

ヨーロッパのハイエンド、プロ向けeスポーツ機器ブランド「Xtrfy」



北欧スウェーデンのゲーミング機器メーカー Xtrfy(エクストリファイ)の日本正規代理店 テクテク株式会社(本社:愛知県豊橋市)は、「XTRFY GLASS SKATES( 強化ガラス マウスソール)」を2月21日(火)に新発売いたします。



”BOOST YOUR GLIDE.”

より滑らかに。もっと速く。より丈夫に。

Xtrfyオリジナルのガラスソールは、強度の高いアルミノシリケートガラスで作られ、マウスに超低摩擦かつ安定した滑りをもたらします。







ENGINEERED FOR ESPORTS.

eスポーツのための設計

強化ガラス。ラウンドエッジ加工。プロテクト ナノコーティング。スピードと精度を向上させるためにガラスソールに切り替えるプレーヤーが増えています。長く信頼性の高いパフォーマンスを提供するために、品質は非常に重要です。Xtrfyのガラスソールは、最高レベルのeスポーツのために徹底的に設計されています。





優れた滑りを実現する設計

アルミノシリケートガラス、超低摩擦、高い耐久性

プロテクト ナノコーティング、ラウンドエッジ加工

マウスに完璧にフィットするXtrfyオリジナルの形状、自己粘着式



















商品情報





品番:701813

JAN:4562312235465

品名:Xtrfy M4 / M4 WIRELESS GLASS SKATES マウスソール(M4用 強化ガラス マウスフィート)

価格:3,988円(税込)(3,625円(税別))

型番:SK-GL-M4-WHITE

https://www.xtrfy.jp/index.php?m4-glass-skates



品番:701814

JAN:4562312235472

品名:Xtrfy M42 / M42 WIRELESS GLASS SKATES マウスソール(M42用 強化ガラス マウスフィート)

価格:3,988円(税込)(3,625円(税別))

型番:SK-GL-M42-WHITE

https://www.xtrfy.jp/index.php?m42-glass-skates



品番:701815

JAN:4562312235489

品名:Xtrfy MZ1 / MZ1 WIRELESS GLASS SKATES マウスソール(MZ1用 強化ガラス マウスフィート)

価格:3,988円(税込)(3,625円(税別))

型番:SK-GL-MZ1-WHITE

https://www.xtrfy.jp/index.php?mz1-glass-skates



品番:701842

JAN:4562312235601

品名:Xtrfy M8 WIRELESS GLASS SKATES マウスソール(M8用 強化ガラス マウスフィート)

価格:3,988円(税込)(3,625円(税別))

型番:SK-GL-M8W-WHITE

https://www.xtrfy.jp/index.php?m8-wireless-glass-skates





販売



■取り扱い販売店一覧:(店頭販売、オンラインショップ)

https://www.xtrfy.jp/index.php?shops



■公式ECサイト:Xtrfy JAPAN オンラインショップ(テクテク株式会社)

https://www.xtrfy.jp/index.php?mice





製品仕様



【素材】アルミノシリケートガラス(強化ガラス)

【コーティング】プロテクト ナノコーティング

【エッジ】ラウンドエッジ加工

【厚さ】0.6mm

【取り付け】自己粘着式

【パッケージ内容】ガラスソール 1セット

【製品番号・適合・型番】701813(M4 / M4ワイヤレス用:SK-GL-M4-WHITE)、701814(M42 / M42ワイヤレス用:SK-GL-M42-WHITE)、701815(MZ1 / MZ1ワイヤレス用:SK-GL-MZ1-WHITE)、701842(M8ワイヤレス用:SK-GL-M8W-WHITE)

【保証】 無(1週間の初期不良のみ交換)

※本製品は消耗品につき「貼り間違い、使用後の経年劣化」などは保証対象外

【ご注意】ハードタイプ(ポリカーボネート樹脂(PC)、ガラス、硬い素材)のマウスパッドとのご併用はお控えください。





SPORTS EQUIPMENT

BUILT ON EXPERIENCE.

Xtrfyは、ゲーミングデバイスを超えた「ハイエンドeスポーツ機器」を供給する北欧スウェーデンのブランドです。2013年の創業以来、実績のあるテクノロジーに加え、「経験」を最も重要な要素とし、世界のトッププレイヤーたちと協力して、プロレベルのeスポーツ機器を開発、提供しています。



■Xtrfy日本語公式ホームページ

https://www.xtrfy.jp/

■Xtrfy日本公式ツイッター

https://twitter.com/Xtrfy_Japan

■Xtrfyスウェーデン公式ホームページ(英語)

http://xtrfy.com/

■Xtrfy CEOインタビュー記事(外部サイト:ブランドストーリーが掲載されています)

https://dpqp.jp/entry/post-15283

■発売元:日本正規代理店 テクテク株式会社

https://www.tech2.co.jp



