[ROOT株式会社]

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT(ルート)株式会社は、2022年12月15日(木)正午より、ROOT CO. ONLINE SHOP 他各オンラインストアにて、「GRAVITY MAG REEL SQR.」「GRAVITY MAG REEL SQR. LITE」の予約販売を開始いたします。





2022年12月15日(木)正午より、MAG REELシリーズの新作「GRAVITY MAG REEL SQR.」「GRAVITY MAG REEL SQR. LITE」の予約販売を開始いたします。









「マグネット内蔵リールキーホルダー」の機能はそのままに、カラビナタイプの『MAG REEL 360』とはまた違った拡張性とフィット感を有しているMAG REELシリーズの新作『MAG REEL SQR.』。







上部ループ部に採用したスリットが最大の特徴。アウトドア用ザックやパンツ、ウェアに搭載されているループやウェビングテープなど、幅20-25mmまで※1の「フラットテープ形状」の箇所に直接取り付けが出来、取り付け側へのフィット感もカラビナタイプに比べ向上ました。



さらに付属のナイロンウェビングを活用すれば、用途に合わせた使い方もアレンジ可能です※2。

また、軽量コンパクトタイプの「MAG REEL SQR. LITE」も同時発売となります。



※1)MAG REEL SQR.は幅20mm、MAG REEL SQR. LITEは幅20-25mmに対応

※2)付属ナイロンベルトと組み合わせることができる専用のアレンジオプションを今後別売り・拡充予定です。











【製品詳細】



・20mm(MAG REEL SQR. LITEは20-25mm)幅の「フラットテープ形状」の箇所に直接取り付けが可能、拡張性の高いスリット入りループ。

・伸縮可能なリールで、使いたいものを素早く手元へ。

・接合部360°回転のマグネット内蔵、吊るしたものをしっかり固定するギアホルダー。

・MAG REEL 360の丸型からスクエア型のデザインを採用。また、アルミパーツにローレット加工を施すなどギアライクな印象へ(MAG REEL SQR.のみ)。



MAG REEL Series特設ページ:https://www.rootco-shop.jp/f/magreelseries









1.GRAVITY MAG REEL SQR.





販売価格:4,400円(税込)

カラー:ブラック/ホワイト/カーキ/ブルー/レッド/イエロー/コヨーテ

耐荷重:2.8kg(推奨吊り下げ重量300g)

ROOT CO.公式HP:https://root-co.net/gravity/item/gmrs-4435/





2.GRAVITY MAG REEL SQR. LITE





販売価格:3,300円(税込)

カラー:ブラック/ホワイト/カーキ/ブルー/レッド/イエロー/コヨーテ

耐荷重:1.6kg(推奨吊り下げ重量150g)

ROOT CO.公式HP:https://root-co.net/gravity/item/gmrsl-4436/











●GRAVITYシリーズ

「落としたくない。ではなく思いっきり楽しむ。」をテーマにした、耐衝撃や耐久性の機能をメインとしたiPhone・スマートフォンギアを展開しているシリーズです。

【ROOT CO.(ルートコー)について】

「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。



【ROOT株式会社 概要】

会社名 : ROOT株式会社

設立 : 2016年8月

代表者 : 代表取締役 三尋木 準

所在地 : 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE

事業内容 : モバイルアクセサリー及び雑貨の販売



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/15-16:46)