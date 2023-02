[ウェザリー・ジャパン株式会社]

毎日放送河田アナの初マラソン応援イベントで快眠寝具&スリープテック製品を体験!



2/22(水)~2/26(日)大阪・梅田『ちゃやまちプラザ』で開催する健康グッズ展示会にて、ウェザリー・ジャパン株式会社(東京都渋谷区)は、SNSなどでも話題の「無重力枕 The Cubes」をはじめ、いびき、アイケア、入眠、目覚ましなどお悩み添ったスリープテックガジェットを体感できる睡眠体験ブースを開催します!





2/22(水)~2/26(日)大阪・梅田『ちゃやまちプラザ』で開催する『健康グッズ展示会 ~河田アナウンサー マラソン初挑戦を応援~』にて、ウェザリー・ジャパンが睡眠グッズブースを出店。



SNSなどで話題の無重力枕 The Cubesやいびき防止グッズ Snore Circle など寝具や睡眠グッズを実際に体験することが可能です。





【体験できる睡眠グッズブース】









今イベントでは、すべての製品をご体験いただけるブースをご用意しました。

マットレスの柔らかさや分散力、アイマスクの温かさなど、高機能寝具や睡眠サポートグッズを実際に使って試していただくことが可能です。



【メディア関係の皆様】

同ブースにおいて取材等もお受けすることが可能ですので、ご要望ございましたら何なりとご連絡ください。

※サンプルの送付なども承ります。





枕、マットレス、アイマスク、サウンドセラピー、高機能睡眠ガジェットを展示











睡眠グッズブースでは、枕やマットレス、アイマスクといった多くの製品を実際に体験することが可能です。



◆出品製品



・無重力枕The Cubes:https://weatherly.jp/SHOP/39-001.html

・無重力マットレス The Cubes T9A:https://weatherly.jp/SHOP/39-020.html

・3D無重力枕 炭眠:https://weatherly.jp/SHOP/46-.html

・重力ブランケット Gutnap:https://greenfunding.jp/lab/projects/6982

・AI搭載 脳波測定 快眠アイマスク LUUNA:https://weatherly.jp/SHOP/27-01.html

・温冷ウォーターアイマスク AURAI RIO Vision PLUS:https://weatherly.jp/SHOP/49-002.html

・いびきケアデバイス SnoreCircle PLUS:https://www.snorecircle.jp/



※製品詳細は上記URLからもご確認いただけます。







展示製品について



■ 無重力枕 The Cubesシリーズ





シリーズ累計47万台を突破した人気の無重力枕です。

枕は80個、マットレスでは1200個ほどの小さなキューブにカットされた形状で作られた快眠寝具。

圧力を1個体にかけず、ひとつひとつのキューブが支えることで圧倒的な体圧分散能力を実現。



仰向け、横向き寝、うつ伏せなどあらゆる姿勢にフィット。

スムーズな寝返りをサポートして、快適な睡眠をサポートします。



■ 活性炭配合 3D無重力枕 炭眠





日本睡眠商社と台湾寝具メーカーの共同開発製品。

「泡の上に眠るような感触」を追求したどり着いたふわふわの感触を実現した無重力枕。

枕の表裏の素材にNASAが宇宙ロケットの陸発着時の衝撃を吸収するために開発した衝撃吸収素材「メモリーフォーム」を配合。さらに、内部が40個のブロックにカットされており、頭の動きに合わせて枕内部が動き圧力を分散させます。

素材に活性炭を配合させることで、消臭、防菌もサポート。3つのサイズから選べる快眠枕です。



■ AI搭載 脳波測定 快眠アイマスク LUUNA





医療現場でも利用されている高精度EEG脳波センサーで、脳波からあなたの睡眠状態をリアルタイムに測定。

あなたにピッタリのリラックスサウンドをAIが作曲する画期的な快眠アイマスクデバイス。





今後発売予定の新製品も体験できる







現在 GREEN FUNDING にて先行販売を行なっている2023年春に一般販売予定の「重たい掛け布団寝具」

炭眠ブランケットも同ブースでは体験することが可能です。



GREEN FUNDING 炭眠ブランケット開催ページ:

https://greenfunding.jp/lab/projects/6982







イベント概要





■健康グッズ展示会~河田アナウンサー マラソン初挑戦を応援~



ウェザリー・ジャパンブース

開催期間:2月22日(水)~26日(日)

時間:AM11時~PM5時



https://www.mbs.jp/4chantv/corner/notice/article/2023/02/093333.shtml



ウェザリー・ジャパン株式会社



「睡眠を科学する」をミッションに世界各国の睡眠・ライフスタイル製品を専門に取り扱う輸入商社。

皆様の睡眠と健康に役に立つ製品を世界各国から発掘し続けます。

公式サイト:https://weatherly.jp/



【モール販売サイト】以下モールでも販売を行なっております。



・楽天市場:

・Yahooショッピング:

・au Pay マーケット:



