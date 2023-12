[株式会社 大和]

1.選べるギフト《dōzo》の人気45テーマと、dōzoバイヤーがセレクトしたクリスマスギフト(現物商品)20種類を販売

2.最大3万円相当のギフトが当たる「ガチャガチャ抽選会」開催(※税込2,000円以上ご購入された方限定)

3.POPUPショップ限定パッケージや店頭で書き込めるクリスマスカードもご用意





株式会社大和(長野県安曇野市、代表取締役社長 山本 友延)が展開するソーシャルギフトサービス

「dōzo - Have fun with ギフト.」(以下、dōzo)は、2023年11月29日(水)~12月25日(月)まで行われる、名古屋駅直上の「タカシマヤ ゲートタワーモール」のクリスマスマーケットにて12月6日(水)~12日(火)の7日間限定でPOPUPショップを出店します。

なお、名古屋でのPOPUPショップの展開は《dōzo》初の取り組みとなります。







今回のPOPUPショップでは、《dōzo》で人気のテーマやこの秋の新作テーマなど45テーマを取りそろえ、また《dōzo》のPOPUPショップ初となる現物商品(dōzoのバイヤーがセレクトしたクリスマスギフトなど)20種類も店頭にて販売します。



またPOPUPショップ限定ブランドとして、愛知県名古屋市を拠点にイベント出店やオンライン販売をしている菓子工房「COKESHICAKES」の人気フレーバーのクッキー5種類も販売します。



その他、税込2,000円以上購入された方がチャレンジできる「ガチャガチャ抽選会」も開催。イラストレーター/マトバユウコさん描き下ろしの、ここでしか手に入らないクリスマス限定のステッカーが全カプセルに入っており、また当たりカプセルには《dōzo》のテーマの中でも最高額となる「上質を愛する人へ。」(¥33,880/税込)をはじめ、豪華賞品をご用意しています。



《dōzo》をはじめ、「タカシマヤ ゲートタワーモール」のクリスマスマーケットには、クリスマスならではの雑貨やお菓子など様々なブランドの商品が集結します。素敵なクリスマスギフトを見つけに是非ご来場ください。





「タカシマヤ ゲートタワーモール」POPUPショップについて





<POPUPショップ概要>

・開催場所:「タカシマヤ ゲートタワーモール」3階エスカレーター横

・開催期間:2023年12月6日(水)~12日(火)

・内容:

《dōzo》公式サイト:https://dozo-gift.com/a/p/magazines/1042





■《dōzo》人気テーマ・この秋の新作テーマをはじめとした計45テーマを展開

手渡しで贈るギフトチケットでの販売となります。



【あったか~い、をきみに。(¥3,960/税込)】





【三度の飯よりBEERでしょ!(¥3,960/税込】





【あなたのセンスの隠れファンより(¥3,960/税込)】







■クリスマスギフトとしてdōzoバイヤーがセレクトした現物商品20種類を展開

dōzoで取り扱っている食品や雑貨ギフトをはじめ、今回のPOPUP限定ブランドの商品も販売。500円未満から5,000円まで幅広い価格帯で、友人へのギフトとしてはもちろん自分へのギフトにも最適です。



【テディウォーマーS〈ヘミングス〉(¥2,860/税込)】





【アロマキャンドル “namu”〈jigyeo〉(¥5,500/税込)】





【ピーナッツバター〈HAPPY NUTS DAY〉(¥1,830/税込)】





★POPUP限定ブランド:「COKESHICAKES」について



愛知県名古屋市を拠点に イベント出店やオンライン販売をしている菓子工房。ハーブ、スパイス、和素材、季節の食材、オーガニック素材等、吟味した素材を使用して一つ一つ丁寧に焼き上げています。

今回のPOPUPでは人気フレーバーのクッキーを5種類販売します。

《クッキー5種》各¥540/税込

・ラベンダー檸檬クッキー

・ピンクペッパーベリークッキー

・カモミール檸檬クッキー

・シナモンきな粉/オールスパイスカカオクッキー

・ジンジャー黒糖アーモンド









2.最大3万円相当のギフトが当たる「ガチャガチャ抽選会」開催

POPUPショップで税込2,000円以上ご購入した方は、店内のガチャガチャで抽選に参加いただけます。当たりカプセルには《dōzo》のテーマの中でも最高額となる「上質を愛する人へ。」(¥33,880/税込)をはじめ、豪華賞品をご用意。また全カプセルにイラストレーター/マトバユウコさん描き下ろしの、ここでしか手に入らない限定ステッカーが入っています。



■最大3万円相当のdōzoがもらえる!

ガチャで一等から三等を当てた方にはdōzoをプレゼント。一等は3万円相当のブランド家電等が選べる「上質を愛する人へ」、二等は2万円相当のアイテムが選べる「毎日に祝福を。」、三等はおいしいグルメやリラックスアイテムが選べる「元気しチル?」をご用意しています。



【一等:「上質を愛する人へ。」¥33,880/税込(1個)】

























【二等:「毎日に祝福を。」¥22,880/税込 (1個)】

























【三等:「元気しチル?」¥2,200/税込 (5個)】



























3.POPUPショップ限定パッケージや店頭で書き込めるクリスマスカードもご用意

POPUPショップ限定の《dōzo》ギフトチケット用パッケージとクリスマスカードをご用意しました。イラストレーター/マトバユウコさんによる描き下ろしのクリスマスカードは、店頭でメッセージを書くことも可能です。



【POPUPショップ限定パッケージ】







《dōzo》概要







《dōzo》は、相手の個性や伝えたいメッセージに合わせて《テーマ》を贈るギフトサービスです。《テーマ》には5つのギフトが入っており、もらった人はWEBサイト上で好きなギフトを1つ選んで受け取ることができます。もらう側がギフトを選べるため、ほしいものがわからない場合も贈りやすく、商品の幅も広がります。

贈れる《テーマ》は100種類をラインナップしました。結婚祝いなどの定番テーマから、スニーカー好き・日本酒好きといった個性的なテーマまで様々です。

贈り方は、ソーシャルギフトのほか、手渡し可能な「ギフトチケット」も用意しており、「今すぐ贈りたい」「会って直接渡したい」両方のニーズに応えます。



各テーマで相手が選べる5商品は、ターゲット世代である20代のバイヤーが厳選。また、「ソーシャルギフトは味気ない」と思っている人にも楽しんでもらえるよう、65名のイラストレーターとコラボし、テーマごとに異なるイラストデザインのメッセージカードをご用意しました。

主なターゲットは、ミレニアル・Z世代を中心としたデジタルネイティブ層を想定し、「20代女性」といった年齢・性別でくくるのではなく、「ひとりひとりの個性」にフィットするギフトをフラットに探せるようなサービスを目指しています。



■サービス概要

・名称:dōzo - Have fun with ギフト.

・ターゲット:20~30代のパーソナルギフトユーザー

・シーン:誕生日、シーズンギフト、結婚・出産のお祝い、お疲れ様・ありがとう等のコミュニケーションギフト

・チャネル:公式サイト(dozo-gift.com)

・テーマ数:100テーマ

・商品数:400~500点 *1テーマに約5点掲載

・価格帯:2,000円~33,880円 *テーマごとに異なる

・公式サイト:https://dozo-gift.com

・Instagram:https://www.instagram.com/dozo__gift/



■企業概要

・商号:株式会社大和(やまと)

・本社:〒399-8204 長野県安曇野市豊科高家1178 -11

・代表者:代表取締役社長 山本 友延

・創業:昭和15年(1940年)

・事業内容:ギフト商品の企画・製作・販売

・カタログギフトの企画・制作・販売および顧客対応を含む総合運営

・企業HP:http://www.ymt-yamato.co.jp/



