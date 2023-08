[キングレコード株式会社]

収録曲全3曲オールタイアップシングル!!



佐賀県出身のシンガーソングライター<カノエラナ>、11/1(水)4th Single「Queen of the Night」リリース決定!







2020年に投稿した動画「おーい兄ちゃん」が約50万いいねを記録するなど、SNSに投稿したショート動画が反響を呼び、TikTokのフォロワー数が30万人を超えるなど今最もZ世代から注目を集める佐賀県出身のシンガーソングライター<カノエラナ>。



そんな彼女が8月5日(土)に東京・Spotify O-nestにて開催した『第85回 カノエ区 煩夜伽大会』にて、11月1日(水)に4th Single「Queen of the Night」をリリースすることを明らかにした。約2年ぶりとなるシングルCDは、原作がシリーズ累計140万部突破したTVアニメ『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』エンディングテーマを始め、7月より日本テレビ・BS日テレにて放送中のTVアニメ『Helck』第2クール エンディングテーマ、そして、少女漫画誌「なかよし」で連載中の大人気作品『千紘くんは、あたし中毒。』イメージソングといった収録楽曲3曲全てがタイアップ楽曲で構成されているオールタイアップシングル。自他共に認めるアニメ好きであるカノエラナ自身が全曲書き下ろしをしており、それぞれの作品の世界観に寄り添った楽曲に仕上がっている。また、初回限定盤には、本日開催された『第85回 カノエ区 煩夜伽大会』の音源が収録された特典CDも封入予定。



【カノエラナ本人コメント】

スーパーウルトラアルティメット★KISEKI★が起こりまして、今回オールタイアップシングルをリリースさせていただくことになりました。こんなことってありますか?あるんだよなぁこれが…毎度の如く3曲とも属性がバラバラなので、いろんなお味がしてお得感満載かなと思います。それぞれの曲にそれぞれ強い物語が隠されておりますので、たくさん扉を開けて味わっていただければ嬉しいです!



なお、シングルリリースを記念して、リリースイベントも開催予定。詳細は後日発表となりますので、続報をお楽しみに!



■カノエラナ 4th Single 「Queen of the Night」

2023.11.1 Release

ご予約はこちら▶️https://kanoerana-music.lnk.to/Queen_of_the_Night



★初回限定盤:2CDs + M-CARD

【品番】KICS-92143

【定価】¥3,080





★通常盤:CD ONLY

【品番】KICS-2143

【定価】¥1,650



【CD収録内容】 ※初回盤・通常盤共通

M1. Queen of the Night

TVアニメ『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』エンディングテーマ

M2. ヒカリ

TVアニメ『Helck』第2クール エンディングテーマ

M3. ハニーホリック

「千紘くんは、あたし中毒。」イメージソング



【特典CD】※初回盤のみ

◆『8/5開催「第85回 カノエ区 煩夜伽大会」@Spotify O-nest公演 後の祭り編』 ライブ音源セレクション収録予定



【M-CARD】※初回盤のみ

◆「Queen of the Night」MV

◆「Queen of the Night」MVメイキング 収録予定



■TVアニメ『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』



【イントロダクション】

「首が…ある!? 幼く…なってる!?」



大国・ティアムーン帝国で“わがまま姫”と蔑まれた20歳の皇女ミーアは、

民衆の革命によって断頭台で処刑された。



はずが、目覚めると12歳の頃にタイムリープしていた!



どうやらここは、やり直しの世界――

彼女の枕元に置かれていたのは、処刑される前に自らが綴った血染めの日記。



第二の人生を歩み始めたミーアは、帝国の立て直しを決意。



帝国の未来のため?

民衆を飢饉から救うため?

内戦により命を落とす多くの兵士のため?



じゃない! すべてはギロチンの運命を回避するため!!



「こ、これぐらいわたくしにかかれば簡単ですわ!」



小心者で、保身上等&自己中最強のポンコツ姫が、自分のために大奮闘。

わがまま姫様の行動がまさかの奇跡を巻き起こす、歴史改変ファンタジーが始まる。



【放送情報】

2023年10月からTOKYO MX、MBS、BS11にて放送開始



【スタッフ】

原作:餅月望『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』(TOブックス刊)

原作イラスト:Gilse

監督:伊部勇志

シリーズ構成:赤尾でこ

キャラクターデザイン:大塚舞

音楽:藤本コウジ(Sus4 Inc.)

アニメーション制作:SILVER LINK.



【キャスト】

ミーア・ルーナ・ティアムーン:上坂すみれ

アンヌ・リトシュタイン:楠木ともり

ルードヴィッヒ・ヒューイット:梅原裕一郎

アベル・レムノ:松岡禎丞

シオン・ソール・サンクランド:堀江瞬



【TVアニメWEB情報】

公式HP:https://tearmoon-pr.com/

公式Twitter:https://twitter.com/tearmoon_pr





■TVアニメ『Helck』



【放送情報】

2023年7月 日本テレビ・BS日テレ 他にて絶賛放送中!

日本テレビ 7月11日(火)より 毎週火曜25:29~

BS日テレ 7月12日(水)より 毎週水曜24:00~



【Introduction】

魔界のとある国。 一人の勇者の手によって魔王が倒され、新魔王の座をかけた競技会が開かれることとなった。 大会責任者の帝国四天王ヴァミリオは、敵であるはずの人間の勇者ヘルクの参加に激怒する。 決勝戦を前に魔王ウルムの城が陥落した一報を受け、ヴァミリオはヘルクを含む決勝に残った選 手たちと共にウルム城奪還へと旅立った。笑顔で「人間を滅ぼそう」と語るヘルク。果たしてその 言葉は本心か? 笑顔に隠された真実とは......



【キャスト】

ヘルク:小西克幸

ヴァミリオ:小松未可子

アズドラ:松岡禎丞

ホン:石田彰

アスタ:青木志貴

イスタ:白石晴香

ケンロス:吉野裕行

ヒュラ:前田玲奈

ドルーシ:中島卓也

ロココ:徳井青空

ピウイ:井澤詩織

クレス:小野元春

アリシア:近藤玲奈

ラファエド:宮内敦士

ミカロス:平川大輔

シャルアミ:花守ゆみり

エディル:七海ひろき

ゼルジオン:森嶋秀太

ハラオル:丹羽哲士

イーリス:愛美

魔女:ゆかな

ナレーション:池田秀一



【TVアニメ公式サイト】www.helck-anime.com

【公式Twitter】(@Helck_anime) https://twitter.com/Helck_anime





■『千紘(ちひろ)くんは、あたし中毒(ホリック)。』



『千紘くんは、あたし中毒。』(伊藤里・著)は、「なかよし」で連載中の大人気少女漫画。

天才高校生デザイナー・千紘に「ひとめぼれ」されてしまった未知のシンデレラストーリーで、たくさんの読者をキュンキュンさせている。

最新刊9巻は8月10日発売予定。



【作品情報】

https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000035996



★[MV]『千紘くんは、あたし中毒。』×カノエラナ「ハニーホリック」

https://youtu.be/YojutrkCcwA



■カノエラナ プロフィール



1995年12月4日生まれ、佐賀県出身。

無類のアニメ好きで多くのアニメ作品から影響を受け、独特な着眼点から生まれる歌詞や世界観にあわせて色とりどりに変化する歌声と歌唱力で同世代を中心とした Z 世代から圧倒的な支持を集めるシンガーソングライター。

2017年12月、NHK Eテレの人気子供番組「みいつけた!」のエンディングテーマ「カゲのオバケ」を書き下ろし&コッシ―と歌唱を担当する。巷で「だれが歌っているの?」「この曲が耳から離れない」と話題になり、iTunesランキング16位にランクイン。「みいつけた!」番組史上最年少アーティストとしても話題を集める。

2020年5月、TikTokで投稿した動画「おーい兄ちゃん」が大反響を呼び、投稿後わずか1か月でフォロワー数が2万人から13万人へ急増。また、全国で放映されているファンケルの「カロリミット」CMのボーカルを担当する。

2021年3月、約3年ぶりに「みいつけた!」新EDテーマ曲「ぱっぷんぷぅ」を書下ろし再び話題に。2022年1月、念願の書き下ろし楽曲でWOWOW開局30周年記念新作長編アニメ『永遠の831』のオープニングテーマを担当する。

2022年10月、大人気少女漫画『千紘くんは、あたし中毒。』(伊藤里・著)の作品公式イメージソング「ハニーホリック」を書下ろした。

2023年1月、TVアニメ「虚構推理 Season2」のオープニングテーマ「ヨトギバナシ」を担当した。また、同年10月にはTVアニメ『ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~』エンディングテーマ「Queen of the Night」、そしてTVアニメ『Helck』第2クール エンディングテーマ「ヒカリ」も担当する。



また、声優アーティスト「上坂すみれ」、Vtuber「星川サラ」、アニソンシンガー「たぴみる」、「藍井エイル」、「ニノミヤユイ」に楽曲提供するなど活動の幅を広げている。



[YouTube] https://www.youtube.com/c/kanoerana

[Twitter] https://twitter.com/kanoerana7

[Instagram] https://www.instagram.com/kanoerana/

[TikTok] https://www.tiktok.com/@kanoerana



