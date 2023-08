[株式会社Ryuki Design]

モノづくりのまち東大阪のバネ総合メーカーである布施精密発條株式会社(本社:大阪府東大阪市、代表取締役社長:野田 修)は、ITを活用した新事業として運営している、司法試験・予備試験のオンライン個別指導マッチングサービス「STUDY FOR ALL」のLPデザインを公開しました。LPデザインの制作は、LPの構成からデザイン制作、サーバーへの反映に至るまで企業をワンストップで支援する、株式会社Ryuki Design(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:緒方 隆二)が担当しました。







個別指導マッチングサービス「STUDY FOR ALL」トップ画面



司法試験・予備試験のオンライン個別指導マッチングサービス「STUDY FOR ALL」について

「STUDY FOR ALL」は、司法試験・予備試験受験生と司法修習生や弁護士等の司法試験合格者をつなぐオンライン個別指導マッチングサービスです。受験生は会員登録し、講師を選べばマッチングが成立します。ネットに繋がる環境であれば、いつでもどこでも個別指導が受けられます。「STUDY FOR ALL」というサービス名には、「学び」がすべての人の幸せにつながるようなものであって欲しいという思いが込められています。



「STUDY FOR ALL」の URL : https://www.shihou.studyforall.net/





〇布施精密発條株式会社について(https://www.fusesp.com/)

創業68年、取引先150社以上。「あらゆるスプリングを製造販売する」を掲げて、多品種小ロット生産で年間4千種類以上のスプリングを提供しています。IT導入補助金2021の採択企業に選ばれ、ITを活用した新事業として2022年から司法試験・予備試験の個別指導マッチングサービス「STUDY FOR ALL」を始動しました。

会社名 : 布施精密発條株式会社

代表取締役社長 : 野田 修

所在地 : 〒578-0901 大阪府東大阪市加納5丁目9-35

事業内容 :

・車輌用、自動車用、弱電用、バルブ用、工具用等、各種精密バネの製造

・教育事業





〇株式会社Ryuki Designについて(https://rdlp.jp/?pr)

LP制作に特化したデザイン会社です。業界のトレンドをリードし、クライアントのビジネスに最適なLPデザインを提供することで、そのビジネスの成功をサポートしています。司法試験・予備試験の個別指導マッチングサービス「STUDY FOR ALL」のLPデザインを制作しました。



会社名 : 株式会社Ryuki Design

代表者 : 緒方 隆二

所在地 : 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階

事業内容 : デザイン事業・写真撮影事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業

