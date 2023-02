[ホシヤマインターナショナル株式会社]

ホシヤマインターナショナル株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役:星山弘子)は、仙台駅東口の大通りに面した焼き立てベーカリー【THE MOST BAKERY & COFFEE 仙台駅東口】にて旬な素材を使った期間限定メニューを3月4日より販売開始予定!







~春の旬な素材が楽しめる、期間限定の新商品です♪~



●しゅまり餡の桜あんぱん 220円(税込)



・小豆の香り豊かな北海道産しゅまり小豆をたっぷり入れた、あんこ好きにおすすめしたい春限定のあんぱんです。上品でスッキリとした甘さのあんこと、桜の花びらの香りが春の訪れを感じさせます。



◎しゅまり小豆(朱鞠小豆)とは?

北海道の上川地方とその周辺で栽培されている希少性の高い小豆です。上品な香りと豊かな風味が特徴で、藤紫色の綺麗な餡に仕上がります。近年、和菓子業界のみならず、洋菓子・製パン業界からも注目されています。



●アスパラベーコンフランス 320円(税込)



・旬のアスパラを豪快に1本まるごと乗せて焼き上げました。ベーコンのジューシーな旨味とアスパラのみずみずしい食感が食欲をそそります。



●よもぎスティック 240円(税込)



・自慢のフランスパン生地によもぎを練りこみ、アーモンドやホワイトチョコと一緒に焼き上げました。よもぎの香りが口いっぱいに広がり、アーモンドとチョコの食感が楽しい逸品に仕上がりました。



●菜の花とベーコンのキッシュ 280円(税込)



・人気のキッシュの春バージョン登場!菜の花やベーコン、じゃがいもにトマトが入った具沢山なキッシュです。ぜひ温めてお召し上がり下さい♪



●新玉ねぎのオニオンフロマージュ 260円(税込)



・やわらかくて甘い新玉ねぎと爽やかな酸味のクリームチーズが相性抜群。看板商品の“「純生」食パン”と同じ生地を使用していて、ふかふかでほんのり甘い生地にも注目です!



<THE MOST BAKERY & COFFEE 仙台東口店について>

2019年の11月に仙台駅東口エリアにオープン。以来、看板商品の“「純生」食パン”をはじめ、菓子パン・総菜パン・サンドイッチなど多種多様なパンだけでなく、パンとのペアリングを意識した自家焙煎のブレンドコーヒーをご用意しています。

近隣に住む方からオフィス街で働くビジネスマン、学生など、日々多くの人に利用されています。どんな時間帯でも立ち寄っていただきたい。そして、どんな世代の方にも利用していただきたい。そんな想いを大切に、仙台での暮らしを楽しむ人々の日常に寄り添うお店を目指しています。



【店舗概要】

店名:THE MOST BAKERY & COFFEE 仙台東口店

所在地:〒983-0074 仙台市宮城野区榴岡4-12-1榴岡BKテラス1階

TEL:022-290-8911

FAX:022-290-8912

営業時間:8:00~20:00

定休日:不定休

Instagram:themostbakeryandcoffee.sse

Twitter:THE MOST BAKERY & COFFEE @mostbakery

Facebook:THE MOST BAKERY & COFFEE SSEast



【会社概要】

会社名:ホシヤマインターナショナル株式会社

所在地:宮城県仙台市青葉区一番町4-9-1 かき徳玉澤ビル3F

代表者:星山弘子

設立:1989年

URL:https://www.hoshiyama.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/18-17:15)