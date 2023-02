[株式会社エルティーアール]

リラックマの20周年を振り返りながらごゆるり気分でカフェを満喫してください♪



株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、人気キャラクター「リラックマ」が今年20周年を迎えるのを記念して、「RILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」を東京・表参道にて、2023年3月9日(木)から4月16日(日)まで期間限定でオープンいたします。

■「RILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」:https://rilakkuma20th-cafe.jp



「リラックマ」は、サンエックス株式会社の人気キャラクターで、幅広い年代層の多くのファンから支持されており、2023年で20周年を迎えます。



このたび、エルティーアールは、「リラックマ にこにこ Happy for you」をテーマにした、リラックマの20周年を振り返りながらごゆるりと心安らぐ時間をお過ごしいただけるようなテーマカフェを企画しました。



「ありがとう」のメッセージが描かれたリラックマたちをイメージしたメニューや、20周年をお祝いした彩り豊かで華やかな雰囲気のメニュー、ギフトボックスに入った20周年の感謝の気持ちを込めたお手紙付きのメニューなどが登場いたします。その他、リボンをつけたリラックマたちのアイスを乗せたフロートドリンク、チャイロイコグマとはちみつの森のお友達をイメージしたゼリーソーダ、リラックマの大好きなプリンをイメージしたホットドリンクなど、特別な日のスペシャルなメニューをご用意いたしました。



その他、カフェオリジナルグッズや特典、Twitterキャンペーンなども設け「リラックマ20周年」を盛り上げます。



「リラックマ」の20周年をお祝いした、たくさんの“ありがとう“をつめこんだテーマカフェで、思い出を語り合いながら、趣向を凝らしたオリジナルメニューやグッズをお楽しみください。





「リラックマ」について

~リラックマは2023年で20周年!~



リラックマはOLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマ。

毎日だらだらゴロゴロしています。

背中にチャックがありますが、中身は秘密です。

いたずら好きなやんちゃなクマの子・コリラックマと、働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしています。

はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達です。



■リラックマ ごゆるりサイト:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

■リラックマ20周年アニバーサリーサイト:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/





<開催概要>

【日程/店舗】

■東京・表参道:BOX cafe&space 表参道店/2023年3月9日(木)~4月16日(日)

東京都渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階



・カフェサイトオープン:2023年2月27日(月)12:00 予約スタート:13:00~

・予約金:650円(税込715円)※予約特典付き。 ※1申込につき、4席迄予約可。



◇オンラインショップ:2023年3月9日(木)15:00~4月16日(日)23:59

(2023年5月上旬より順次発送予定)



■「RILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」:https://rilakkuma20th-cafe.jp

■「RILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」 オンラインショップ:https://rilakkuma20th-cafe.jp/online_store/



※当カフェでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底し、お客様及び従業員の様々な安全対策を実施いたします。

詳細は当カフェ公式HPにて記載しておりますので、アクセスいただき、ご確認をお願いいたします。







特典



※画像はイメージです。



■事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(650円(税込715円)/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナルマルチケース(全4種)」から1枚をランダムでプレゼント。



■Twitterキャンペーン:「RILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」のTwitterアカウント(@cafe_rilakkuma)をフォローの上カフェご利用時に撮影された写真をTwitterにて3つのハッシュタグをつけて投稿いただいたお客様に「ポストカード(全1種)」をプレゼント!









メニュー



※画像はイメージです。



★マークがついたメニューはギフトBOXの中に入れてご提供&リラックマたちからのお手紙付き♪

<フード>

●★リラックマのハニーマスタードハンバーグ 1,700円(税込1,870円)

辛くないハニーマスタードソースをかけたハンバーグプレート。



●★コリラックマのクリームパスタ 1,700円(税込1,870円)

華やかで見た目も楽しいクリームパスタ。



●★キイロイトリのエッグバーガー 1,700円(税込1,870円)

バンズでサンドしたキイロイトリがキュートなエッグバーガー。



●★チャイロイコグマのチーズカレー 1,700円(税込1,870円)

彩り野菜のチキンカレー。別添えのはちみつで味変をお楽しみいただけます。



<デザート>

●★リラックマたちのお祝いケーキ 1,400円(税込1,540円)

フルーツやわたあめに囲まれたリラックマたちのお祝いケーキ。



●★お祝いのフラワーパフェ 1,400円(税込1,540円)

バラに見立てたフルーツが華やかなお祝いパフェ。



●★選べる♪アイスとBOX型クリームパン 1,300円(税込1,430円)

カスタードやホイップクリームが入ったBOX型のクリームパン。



●選べる♪リラックマたちのミニアイス 900円(税込990円)

ちょっとだけスイーツを食べたい方にぴったりのミニアイス。お子様にもおすすめ。

※ワンオーダー対象外です。



<ドリンク>

●選べる♪リラックマたちのフロートドリンク 990円(税込1,089円)

リボンをつけたリラックマたちが可愛いフロートドリンク。



●はちみつの森ゼリーソーダ 990円(税込1,089円)

はちみつの森のお友達をイメージした、カラフルで綺麗なゼリーが入ったハニーレモンソーダ。



●ほっと、のむプリン 1,100円(税込1,210円)

リラックマの大好きなプリンをイメージしたホットドリンク。



●テイクアウトボトルドリンク 1,700円(税込1,870円)

リラックマのカラーをイメージしたテイクアウトボトルドリンク。









オリジナルグッズ



※画像はイメージです。



●アクリルクリップ(ランダム7種) 700円(税込770円)



●アクリルキーホルダー(ランダム5種) 750円(税込825円)





●ミニボトル 2,000円(税込2,200円)

●チャーム付きマドラー(全4種) 各1,100円(税込各1,210円)



●ランチトート 1,800円(税込1,980円)

●巾着 1,200円(税込1,320円)



●クリップ付きアクリルスタンド 900円(税込990円)

●コルクコースター 700円(税込770円)



●ぬいぐるみ 2,500円(税込2,750円)







【コピーライト表記】

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-16:16)