[株式会社ソトー]

超高密度ジャージーと希少素材が生み出すハイエンドライン。~11月29日より販売開始~



人気ファッションディレクター・干場義雅氏と、愛知尾州の染色整理加工企業・株式会社ソトー(愛知県一宮市、代表取締役:上田康彦、証券コード:3571)がタッグを組んで誕生したメンズファッションブランド「MOVB(モーヴ)」。



MOVBではこの度、年間生産量0.2%しか採れない14.5マイクロンの超希少ウールを使用した独自素材「Platinum Wool シリーズ」から“4つの新商品”を開発。



2023年11月29日より、「MOVBオフィシャルサイト」「MOVB GINZA SIX サテライトストア」、および干場義雅氏がディレクションを務めるオンラインサイト「ミニマルワードローブ(以下、MMW)」にて販売いたします。



なお、今回の新発売を記念して、新作コート、セットアップを「MOVB GINZA SIX サテライトストア」にて購入された先着5名様に、ブランド未発表素材を使用した特別な「防風ウールジョガーパンツ」をプレゼントするキャンペーンも同時開催いたします。







※各アイテムに応じて、販売場所が異なります。下記をご参照ください。



■MOVBオフィシャルサイト、MMWで販売

・Platinum 14.5 Merino Jersey シングル3Bクラシックテーラードジャケット

・Platinum 14.5 Merino Jersey スリムテーパードスラックス



■MOVB GINZA SIX サテライトストア限定

・Platinum River 14.5 Merino Jersey オーバーサイズPコート

・Platinum River 14.5 Merino Jersey ミドルチェスターコート



■MOVBオフィシャルサイト: https://movb.jp/

■MOVB GINZA SIX サテライトストア:東京都中央区銀座6丁目10-1 5F

■MMW(ミニマルワードローブ):https://minimalwardrobe.jp/collections/movb



年間生産量わずか0.2%!「14.5マイクロン=Super 180'sクラス」の超希少ウールだけを使用した、究極にプレミアムな素材







Platinum Wool最大の特徴は、その素材。



メリノウール年間生産量のうちわずか0.2%しか収穫ができない、入手困難な貴重原毛「14.5マイクロン」のメリノウールだけを100%使用しています。



繊維の細さは、14.5マイクロン。スーツ生地で用いられる「Super 表記」では実に「Super 180's」という圧倒的な細さを誇ります。



人の髪の太さが50~70ミクロン程度、「カシミヤ」は、14~16マイクロンと言われており、14.5マイクロンはカシミヤと同等の細さ。



まず出会うことのない超希少ウールは、繊維のキューティクルを1本1本磨き上げたような極上の風合い。言葉では表現しがたい柔らかくシルクのような上品な光沢を放つ、最高級を求める紳士のためのプレミアムテキスタイルが完成しました。



編み立てに変化を加えた2種類のジャージー生地「Platinum 14.5 Merino Jersey」「Platinum River 14.5 Merino Jersey」







Platinum Woolシリーズは、アイテムに応じて編み立てを変え、2種類のジャージー生地を製作。



「Platinum 14.5 Merino Jersey」からはジャケットとスラックス。

「Platinum River 14.5 Merino Jersey」からはオーバーサイズPコート、およびミドルチェスターコートを展開いたします。



Platinum 14.5 Merino Jersey:超高密度の28ゲージ!ジャージーとは思えないラグジュアリーなドレープと光沢







オモテと裏の両面から編み立てるスムースジャージーに仕上げることで、凹凸が少なく滑らかな表面感に。

編み立て密度は実に28ゲージ。「ハイゲージ」と呼ばれる一般的な高密度ニットでさえ12ゲージ以上と言われていることからも、その密度の高さは突出しています。



まるで織物(布帛)のような目の詰まった生地からは想像ができない、ジャージーならではのストレッチ性能と重厚感、そして適度なハリ。



編み立て後の「縮絨(しゅくじゅう)」と呼ばれる生地を圧縮する工程にも時間をかけ、さらに滑らかな風合いに仕上げました。



本来ジャージーでは表現しづらいドレープ性(生地の波うち)やハリとコシは、まさにプレミアムな素材です。

この素材からは2つの新商品が登場です。





■Platinum 14.5 Merino Jersey シングル3Bクラシックテーラードジャケット

手縫い風ステッチを施した、クラシカルな段返り3ボタンテーラードジャケット。



胸増し芯を配した立体的で本格仕様のテーラード仕立て、小顔効果もねらった広めの肩幅、そしてやや絞りを効かせた美しいウエストシェイプなど、クラシカルな装いの中にも現代的なディティールを取り入れたジャケットです。





カラーはブラックを採用。Platinum Woolの光沢感と相まってラグジュアリーなムード漂う風格ある1着に仕上がりました。



¥107,800(税込)

※オフィシャルサイト、サテライトストア、MMWにて販売。





■Platinum 14.5 Merino Jersey スリムテーパードスラックス

出張や旅行にも最適なピンタック仕様のセンタークリースが入ったスラックス。クリースラインが消えることがなく、アイロン不要で常に美しいラインを保ちます。



同素材の3ボタンテーラードとセットアップでご使用いただけます。シェイプの効いたテーラードジャケットと相性の良いは細身のテーパードシルエットに。



身体に沿うシルエットながら、超高密度ジャージーの伸縮性によって窮屈感のない快適な穿き心地を実現しています。



¥44,000(税込)

※オフィシャルサイト、サテライトストア、MMWにて販売。



Platinum River 14.5 Merino Jersey:ハードリバーメルトンジャージーによって高級感と重厚感、そして軽さを実現







Platinum River 14.5 Merino Jerseyの魅力は、Platinum Woolをやや太めの糸(24番手単子)で高密度に編み立てた「ハードリバーメルトン生地」。



ヘビーウェイトの太番手にすることでへたりが少なく、重厚感たっぷりの風合いに仕上げています。

重たく肩が凝るイメージのある「メルトン生地」とは一線を画し、重厚感とは裏腹にジャージーならではの非常に軽い着心地も実現。



また、着るほどに身体に馴染んでいくリバーメルトンは長く愛用したくなる逸品です。

このPlatinum Riverからも2つの新商品が登場です。





■Platinum River 14.5 Merino Jersey オーバーサイズPコート

伝統的なPコートのディティールを踏襲しながらも、わずかにドロップさせたショルダーラインでトレンド感のあるややオーバーサイズシルエットに。



裾にかけて広がりを持たせたAライン、極力無駄をそぎ落としたミニマルなディティールで、エレガントな佇まいに仕上げています。





カラーはPlatinum 14.5 Merino Jersey シングル3Bクラシックテーラードジャケットと同じく、深みのあるブラックを採用。



ビジネスシーンではスーツに合わせられるのはもちろん、休日にはバサッと羽織るだけで風格漂う大人のオフコーデが完成します。



¥198,000(税込)

※MOVB GINZA SIX サテライトストア限定販売。





■Platinum River 14.5 Merino Jersey ミドルチェスターコート

長すぎず短すぎない長さの丈感にすることで、フォーマルなシーンはもちろん、オフシーンにも着回しがしやすいすっきりとした印象に仕上げました。





ディティールにはあえてパッチポケットを採用し、硬くなりすぎずリラクシングなムードに。スーツだけでなく、カジュアルな装いにも相性抜群です。



エレガントとカジュアルの絶妙なバランスが魅力のシングルチェスターコートです。



¥176,000(税込)

※MOVB GINZA SIX サテライトストア限定販売。





超希少な14.5マイクロン=Super 180'sの極上ウールで仕上げた、自慢の新商品をぜひお試しください。



MOVB GINZA SIX サテライトストア 開催概要





・開催店舗:GINZA SIX

・住所 :〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1 5F

・営業時間:10:30~20:30

・電話番号:090-6804-9621(開催期間直通) / 03-6891-3390 (GINZA SIX総合インフォメーション)

・取り扱い商品:MOVBの製品、および限定品の販売



Luxury Jersey Wear「MOVB」とは





ニューノーマル時代をビジネス、スポーツ、遊び、ボーダレスに楽しむための「Luxury Jersey Wear」を提案しています。



「多様化した現代において、ビジネスでもプライベートでもお洒落にかっこよく、そして快適に着れるラグジュアリーな服を作る」をビジョンに、生地生産から縫製まで、原料調達以外の全てを日本国内で行い、ウールの産地・尾州から日本、世界に向けて洋服の魅力を発信するブランドです。



HP:https://movb.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/movb_official/

TEL 03-3470-2200

MAIL info@movb.jp



株式会社ソトーについて





株式会社ソトーは日本国内における染色整理加工のリーディングカンパニー。



日本でも有数の毛織物の産地として知られる、愛知県・尾州産地にて染色整理業を営む会社です。グループ企業にて製織、編立した生地を自社工場にて加工し、国産の安心、安全な素材を提案していきます。

https://www.sotoh.co.jp/



