~空の上で本格的なイタリア郷土料理を~



キャセイ(本社:香港、最高経営責任者:ロナルド・ラム)はこのたび、香港の人気イタリアン・レストラン「Pirata(ピラタ)」と提携し、本格的なイタリア料理を機内食のメニューにアレンジし、9月より提供を開始しています。2014年に香港中心部のワンチャイにオープンした「ピラタ」は、イタリアの家庭で親しまれる定番メニューを大皿で供しシェアするスタイルが人気のレストランです。キャセイでは、「ピラタ」の伝統的かつ、親しみやすいイタリア料理を、機内でも楽しんでいただけるよう特別にアレンジをして提供します。







この新メニューは香港発の一部の中・長距離路線のプレミアム・エコノミークラスで提供しており、日本路線でもお楽しみいただけます。



キャセイは、「The difference is in the detail - きめ細やかなこだわりが、すべてを変える」をテーマに素晴らしい機内食体験の提供に努めています。個々のお客様のニーズや好みに応えられるよう、提携店と共に細部にまで気を配りメニューを開発しています。香港の人気店と一緒に機内でのダイニングサービスをさらに充実させ、多様化させるという最近の取組みの中で、今回「ピラタ」との提携が実現しました。





【主なメニュー】

「ピラタ」と共に、イタリアの家族団らんの中心である大皿料理をイメージしてメニューを考案しました。



前菜

「トマトとパンのカプレーゼ・サラダ」:カンパニア地方とトスカーナ地方で親しまれている2つの定番料理を組み合わせた、野菜をふんだんに使ったサラダ







副菜

大地と海の食材を味わえる3種類のメニューをご用意しています。

「ヴィテッロ・トンナート」:イタリア風ローストビーフ、ツナとケーパーのソース添え



「ツナとサフランのオルゾサラダ」:お米のような形をしたパスタを使いシチリア風にアレンジしたサラダ



「タコのトマト煮とポテトサラダ」:オリーブ、チリ、トマトで煮たタコをポテトサラダに添えた、時代を超えて親しまれるイタリアの伝統料理







メイン

お肉料理やパスタなど3種類のメニューをご用意しています。

「ポーク・サルティンボッカ マッシュルーム添え」:ローマの伝統料理をアレンジし、豚ロースにプロヴォローネチーズとセージを重ねたパルマ産の生ハム包み



「ローストズッキーニとサフランライスのチキンピッツァイオーラ」:柔らかい鶏肉のオレガノ風味のトマトソースとモッツァレラチーズ重ね



「カラブリア風オレキエッテ・パスタ」:イタリアン・ソーセージ、ンドゥイヤ(スパイシーなソーセージ)、チェリートマトのスパイシークリーミーソース仕立てのパスタ



「イタリアンミートローフのマリナーラソース添え」:牛と豚のひき肉をブレンドしたピラタ自慢のM.M.Mミートローフ、ほうれん草のソテーとクリーミーマッシュポテト添え







また機内には独自のワインセラーがありイタリアワインも数多くご用意しています。中でもイタリア・ヴェネト州の丘陵地帯のブドウ畑で作られた「アストリア・ラウンジ・ヴァルドッビアーデネ・プロセッコ・スーペリオーレDOCG(統制保証原産地呼称)」はイタリアワインの最高品質レベルに分類されるものです。



「プレミアム・エコノミークラスでピラタと提携し、キャセイパシフィック航空をご利用のお客様に、エキサイティングな新しいダイニング体験をお届けできることを大変嬉しく思います。細やかな配慮と情熱をもって上質な食事を提供するという共通の志をもつ香港の有名ダイニングブランドとのコラボレーションは、常に機内サービスの向上を目指す当社の姿勢を表す取り組みといえます。洗練されたシンプルさ、伝統的な味わい、上質な素材を取り入れ厳選されたメニューで、豊かで活気に満ちたイタリアの味を空の上でお届けします。」(キャセイパシフィック航空 カスタマー・エクスペリエンス&デザイン・ゼネラル・マネージャー ビビアン・ローのコメント)



「ピラタ・グループのフラッグシップ・レストラン『ピラタ』の特徴である、イタリアの家族団らんの温かさと心地よさを感じていただけるお料理を空の上で提供できることを光栄に思います。何千フィートもの上空であっても、乗客の皆様には特別にご用意したメニューでイタリアの家庭の味を楽しんでいただきたいと思います。香港生まれのレストラングループとして、香港のホームキャリアとの提携は私たちにとって画期的なことです。従来のレストランの壁を越えた特別なダイニング体験を提供することで、世界中の旅行者に忘れられない思い出を作るという私たちのコミットメントの幅を広げることができました。」(ピラタ・グループ最高経営責任者(CEO)スティーン・プゴーのコメント)



「Pirata(ピラタ)」について

「Pirata(ピラタ)」はイタリアの郷土料理をリーズナブルな価格で提供することをモットーに、お客様が何度も足を運んでくださるような伝統的なイタリア料理で本場の味を届けています。伝統的で家庭的なダイニングを讃えるメニューに加え、テーブルサイドで料理を切り分ける係員のサービスも家庭的なスタイルで、行き届いたサービスと目を見張るようなセンスでお客様をおもてなしします。香港のスカイラインの息をのむような眺めを楽しみながら、ピラタの熟練したバーテンダーが作る定番のカクテルから独創的なカクテルまで、幅広いセレクションを楽しんでいただくことができます。piratagroup.hk



