「マンダリン オリエンタル 東京」(東京都中央区日本橋室町、運営:マンダリン・オリエンタル東京株式会社、総支配人:ポール・ジョーンズ)は、本日2023年6月1日(木)から、『50 Top Pizza Asia Pacific 2023』部門においてランキング1位に輝いた「ピッツァバー on 38th」にて、当ホテルのエグゼクティブシェフ(総料理長) ダニエレ・カーソンが監修する『おまかせコース』をディナー限定で提供します。











10種類のメニューから構成される『おまかせコース』は、エグゼクティブシェフ ダニエレを虜にした高知県産のトマトと自家製ストラッチャテッラチーズを使った前菜からスタート。ピッツァは、トマトソースベースのシンプルな「マリナーラ」、モッツァレラチーズとトマト、バジルをトッピングした「ブファラ」、特製フォカッチャ生地とマスカルポーネの組み合わせにトリュフが香る「ピッツィーノ」、旬の素材を使ったピッツァ2種、6種類のチーズを使った「セイ フォルマッジ」、「カルツォーネ」をご用意。最後に、「ピッツァドルチェ」と「アフォガート」で、コースを締めくくります。『おまかせコース』はシーズナルでメニューが入れ替わり、その季節にしか味わえない彩り豊かなピッツァを提供します。



『おまかせコース』

前菜1種、おまかせピッツァ8種(ピッツァドルチェを含む)、デザート1種のコース

【価 格】

13,200円(消費税込み、サービス料15%別)

【時 間】

17時半もしくは20時スタートの二部制

【キャンセルポリシー】

ご予約時間の48時間内のキャンセルはコース料金の100%のお取消料を申し受けます。

【ご予約・お問い合わせ】

レストラン総合予約

0120-806-823(9時~21時)または motyo-fbres@mohg.com

公式ウェブサイト

https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi/dine/the-pizza-bar-on-38th



■■■「ピッツァバー on 38th」のこだわり ■■■



1.軽い食感を生み出すこだわりの生地。



ピッツァ生地は、ダニエレこだわりのオーガニック小麦粉をブレンド。総重量に対して80%の割合でたっぷりと水を含ませた生地に1%のイーストを加え、48時間かけて熟成させることで、口当たり軽やかなピッツァに仕上げます。















2.食材と生地の融合を最大限に引き出す生地は2種類。



イタリア語で“軽い”を意味する生地「レジェーロ」は、イタリア産のオーガニック小麦を5種類ブレンド。口当たり軽やかなピッツァ生地は、マリナーラやブファラなどのトマトベースのピッツァとの相性が抜群。

イタリア産のオーガニック全粒粉と、タンパク質の含有量が高い小麦粉をブレンドした生地「サポリート」は、小麦の香りが口に広がる奥深さが特徴。生地に豊かな味わいがあり、ピッツィーノやセイ フォルマッジなどチーズを使用したピッツァに適し、チーズの旨味を最大限に引き立たせます。





3.選び抜かれた食材の数々。



北海道から沖縄まで、ダニエレと当ホテルが誇る購買課チームが各地の生産者を巡り、築いた信頼関係のもとで、直接譲り受ける食材の数々がピッツァを引き立てます。彩り豊かな旬の野菜はもちろん、新鮮で薫り高く味の濃いハーブとフルーツ、日本では数えるほどしか飼育されていない水牛のミルクで作るチーズ、イタリアからはダニエレが厳選した素材を使用。





■■■「ピッツァバー on 38th」について ■■■

「ピッツァバー on 38th」は、限定8席という特別な空間で、ピッツァ職人“ピッツァイオーロ”がお客さまの目の前の窯で焼き上げる、ローマスタイルのピッツァを提供するダイニング。世界で最も影響力のあるピッツェリア専門ガイド『50 Top Pizza』による『50 Top Pizza Asia Pacific 2023』部門において、ランキング1位獲得や、「ミシュランガイド東京 2023」にてビブグルマン評価を6年連続で受賞するなど、さまざまな賞に輝いています。



「マンダリン オリエンタル 東京」とは

マンダリン オリエンタル日本初のホテルとして、2005年12月2日、東京日本橋に開業しました。グループの理念「立地する土地柄と文化に敬意を表するホテルづくり」をハード面はもちろんソフト面でも実現。館内デザインには「森と水=日本の自然」をモチーフに和の趣を取り入れ、スタイリッシュな中にも安らぎに満ちたラグジュアリーな空間を作り出しています。38階建の日本橋三井タワー高層階に位置するゲストルームは全179 室。50平方メートル 以上のゆとりあるゲストルームからは、東京を眼下に見渡す眺望をお楽しみいただけます。館内には、充実した施設と数々の受賞歴を誇る直営スパ、12の料飲施設、グランドボールルーム(1)、バンケットルーム(4)、ミーティングルーム(6)、チャペルなどを完備しています。開業以来数々の世界的な賞やランキングに輝いております。

https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi



INSTAGRAM: mo_tokyo FACEBOOK: MandarinOrientalTokyo



マンダリン オリエンタル 東京の主な受賞歴

2023年、世界で最も影響力のあるピッツェリア専門ガイド『50 Top Pizza』による「50 Top Pizza Asia Pacific 2023」で、ランキング1位を獲得(ピッツァバー on 38th)。

2023年、9年連続で米国の格付け会社『フォーブス・トラベルガイド』より、「ホテル部門」・「スパ部門」共に最高評価の5つ星を獲得。

2022年、『ミシュランガイド東京 2023』にて6年連続ビブグルマン評価 (ピッツァバー on 38th)。

2022年、『ガンベロロッソ』による『世界のトップ・イタリアンレストラン』2023年版にて、ピッツェリア部門の3スライスを受賞(ピッツァバー on 38th)。



「マンダリン オリエンタル ホテル グループ」とは

数々の権威ある賞に輝くマンダリン オリエンタル ホテル グループは、世界で最もラグジュアリーなホテル、リゾート、レジデンスを展開しています。アジアをルーツにグローバルブランドへと成長を続け、現在24カ国・地域において、オリエンタルヘリテージと、立地する土地の文化や独自のデザインを反映する36のホテルと9のレジデンスを運営しています。マンダリン オリエンタルは、今後もホテルやレジデンスの開発を計画しています。マンダリン オリエンタルは、ジャーディン・マセソン・グループの傘下に属します。

https://www.mandarinoriental.com/ja/



