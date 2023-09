[Cloudflare]

(2023年 9月27日 太平洋標準時6:00本国発表)

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare(クラウドフレア)は、本日、同社のグローバルネットワークがNVIDIAイーサネットスイッチと統合されたNVIDIA GPUをエッジに展開することによって、AI推論の計算能力を世界中のユーザーの至近距離から提供することを発表しました。また、NVIDIA TensorRT-LLMおよびNVIDIA Triton Inference ServerなどのNVIDIAのフルスタック推論ソフトウェアを搭載し、大規模言語モデルを含むAIアプリケーションのパフォーマンスをさらに高速化します。







本日から、Cloudflareのすべてのユーザーは、ローカルのコンピューティングパワーにアクセスし、高速で、よりコンプライアンスに準拠したインフラストラクチャを使用してAIアプリケーションやサービスを提供可能になります。この度の発表によって、企業および組織は、Cloudflareを介してAIワークロードを大規模に実行し、必要に応じたコンピューティングパワーに対して支払いが実行できるようになります。



AI推論は、エンドユーザーがAIを体験する方法であり、AIワークロードを支配することになります。現在、あらゆる組織はGPUに対する大きな需要を抱えており、世界中の300以上の都市にデータセンターを持つCloudflareは、ユーザーに高速のエクスペリエンスを提供するとともに、世界中のコンプライアンス規制に適合することができます。



世界中のあらゆる企業と組織は、デプロイの管理、スケーリング、最適化、セキュリティ確保といった問題を心配することなく、Cloudflareのネットワーク上で、NVIDIA GPU、ネットワーキング、推論ソフトウェアを搭載したAIモデルのデプロイを開始できるようになります。



Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「ネットワーク上のAI推論は、多くの企業にとってスイートスポットになるでしょう。プライベートデータは、ユーザーが物理的にどこにいてもユーザーの近くに存在し、それゆえ非常に費用対効果が高い実行が可能になります。Cloudflareは、NVIDIAの最先端のGPUテクノロジーをグローバルネットワークに搭載することで、これまで多くのユーザーにとって手の届かなかったAI推論を世界中で利用し、低価格で実行できるようにします」と述べています。



NVIDIAのハイパースケールおよび HPC 担当VPであるイアン・バック(Ian Buck)氏は、「NVIDIAの推論プラットフォームは、生成AIアプリケーションの次なる波をサポートするために必要不可欠です。CloudflareでNVIDIA GPUとNVIDIA AIソフトウェアを利用できるようになれば、企業は、応答性が高い最新のカスタマーエクスペリエンスを創造し、あらゆる業界でイノベーションを推進できるようになります」と述べています。



現在、Cloudflareは、生成AI推論を初期費用なしでグローバルで利用できるように取り組み、CloudflareのグローバルエッジネットワークにNVIDIA GPUを展開することで、以下の内容を提供します。



すべてのエンドユーザーに低遅延の生成AIエクスペリエンスを提供





2023年末までに100以上の都市でNVIDIA GPUを推論タスクで利用可能にします。さらに、2024年末までには、Cloudflareのネットワークが広がるほぼすべての場所で利用可能にします。

顧客データが存在する場所の近くでコンピューティングパワーにアクセス可能





潜在的なコンプライアンスや規制要件を企業や組織が容易に予測できるようにします。

大規模で手頃な価格の従量課金制のコンピューティングパワーを提供





使用されない可能性のあるGPUを確保するために巨額の資金を先行投資する必要なく、すべての企業・組織が最新のAIイノベーションを利用できるようにします。









