セカンドホーム・サブスクリプションサービス「SANU 2nd Home(サヌ セカンドホーム)」を提供する株式会社Sanu(本社:東京都中央区/代表:福島 弦)は、栃木県初進出となる那須高原エリアに、11月オープンいたします。那須1stには、サブスクメンバーから好評の「SANU CABIN with Sauna」や「SANU CABIN - Dog friendly」を設置。さらに、2024年末にかけて、Sauna/Dog CABINが大幅に拡大予定。日本中の美しい自然の中から好きなロケーションを選び滞在いただけます。現在、大幅な拠点拡大に合わせて、新規会員に向けたサービス説明会も開催中です。









拠点拡大に伴い、現在オンラインサービス説明会を実施中(詳細は文末参照)。

申込はこちら:https://vv5b8p25pa5.typeform.com/to/NU5Wraka





1) 紅葉を眺めながら整うプライベートサウナ、「那須1st」に設置

2024年末にかけて、「SANU CABIN with Sauna」は10拠点40室へ増加予定

SANU CABIN with Sauna





現在「八ヶ岳2nd」限定で設置されているSauna CABINは、来月の那須をはじめ、来年末にかけて日本中の森・川・海など多様な自然の中で楽しめるようになります。



「那須1st」では、Sauna CABINを2室設置。広々とした空間でサウナを楽しんでいただけるように、ベランダ下にサウナスペースをつくっています。





SANU CABIN - Dog friendly





現在、河口湖・八ヶ岳・白樺湖・軽井沢で利用でき、サブスクメンバーからの人気が高い、自然の中で愛犬とともに暮らす「SANU CABIN - Dog friendly」も来年末までに15拠点30室へ広がります。直近では「那須1st」と千葉県「一宮1st」に追加されます。



※開発状況によりSauna/Dog CABINの拠点数は前後する可能性がございます





2) SANU 2nd Homeを拠点に、お気に入りの場所へ軽やかに通う

SANU 2nd Home Location:立地毎に異なる自然環境



現在、都市から好アクセスで自然立地のローケーションに11拠点62室のセカンドホームを展開しています。例えばサウナ好きな方は、SANU 2nd HomeのSauna CABINでゆっくりと満喫することに加え、SANU 2nd Homeを拠点近くにあるバリエーション豊かなサウナ施設へ軽やかに通えます。八ヶ岳には「88PEAKS」「ダイヤモンド八ヶ岳美術館ソサエティ」「パノラマの湯」、山中湖には「ホテルマウント富士」など、人気のサウナの施設が多く点在しています。立地ごとに楽しみ方はさまざまです。





3) 30拠点200室拡大に伴い、SANU 2nd Homeサービス説明会開催中!(参加者限定特典付)



自然アクティビティの他、各エリアの食・カルチャーを楽しめるSANU 2nd Homeが、2024末にかけて現在約3倍の30拠点200室へ拡大します。SANUが提案する「自然と都市を繰り返し通い、生活を営む」ライフスタイルが日本中へ広がることで、まだ見ぬ自然の素晴らしさとの出会いを提供します。

2024年新拠点情報はこちら:https://lp.sa-nu.com/northtosouth



本サービス説明会では、Sauna CABIN・Dog CABINなど既存建築モデルでの滞在体験の他、サービスの概要、ライフスタイルに合わせたSANU 2nd Homeの使い方、今後の展開計画についてもご紹介します。 参加者限定の特典もございますのでどうぞ、お見逃しなく!





*11月以降の会員登録を希望する方はこちら:https://2ndhome.sa-nu.com/fl_registration





■SANU 2nd Home

月額 5.5 万円で、「自然の中にもう一つの家」を持つセカンドホーム・ サブスクリプションサービス。サブスクに登録することで、都心から好アクセスな自然立地にあるキャビンを自由に選んで滞在できる、「都市から日本各地の美しい自然に繰り返し通い、生活を営む」新しいライフスタイルを提供します。

さらに、自然に配慮した開発・建築~運営でSANUが広がるほどに自然が豊かになるリジェネラティブ(自然再生)の仕組みを目指し展開しています。

SANU 2nd Home 公式サイト:http://2ndhome.sa-nu.com/



■株式会社Sanu

「Live with nature. 自然と共に生きる。」を掲げるSANU<サヌ>は、人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドです。人が自然と調和し、楽しく健康的にこの地球で暮らし続けるために必要なことを、新しい生活様式の提案を通じて人々に発信していきます。真面目に、未来の生き方を考える。 明るく、私たちのライフスタイルを変えていく。

会社名:株式会社Sanu

代表者:福島 弦

所在地:〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町14-7 SOIL NIHONBASHI

SANU 2nd Home 公式サイト:http://2ndhome.sa-nu.com/

※今年より法人サービスも開始いたしました。法人契約の方はこちらをご覧ください。

SANU 2nd Home for Business 公式サイトhttps://2ndhome-lp.sa-nu.com/forbusiness



