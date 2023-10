[ハイアット セントリック 金沢/ハイアット ハウス 金沢]

2023年12月1日(金)~2024年3月14日(木)



「ハイアット セントリック 金沢」(総支配人:高橋 慶、所在地:石川県金沢市)のオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」では2023年12月1日(金)~3月14日(木)まで、旬の苺の美味しさを最大限に引き出したスイーツを楽しめる「ストロベリー スイーツ アフタヌーンティー」を提供いたします。小さい頃に作った苺ミルクをイメージした果実たっぷりのスイーツやマカロン、モンブランなど、多彩にアレンジされた苺の魅力を存分にご堪能ください。









ストロベリー スイーツ アフタヌーンティー

定番のショートケーキやマカロンをはじめ、子どもの頃に作った苺ミルクに贅沢なアレンジを加えた一品など、食感の違いやフレッシュな味わいをお楽しみいただけるスイーツ7種を揃えました。旬のストロベリーを10個以上使用し、苺好きにはたまらない、ボリューム感あふれるアフタヌーンティーです。



メニュー内容:

・苺タルト

・苺ショートケーキ

・苺シュークリーム

・苺マカロン

・苺モンブラン

・苺とバニラパンナコッタ

・苺ミルク(別添え)

・コーヒーと紅茶をお好きなだけ







苺タルト

香ばしく焼き上げたアーモンド生地にコクのあるカスタードクリームをのせ、苺をたっぷりと飾りました。生地のサクサク感と、ジューシーな果肉のハーモニーが絶妙です。













苺ショートケーキ

トップに飾った真っ赤な苺となめらかな北海道産の生クリーム、ふわふわのスポンジ生地が相性抜群。まさに苺スイーツの王道をご堪能ください。













苺シュークリーム

カスタードクリームをたっぷり詰めたシュー生地に、濃厚な生クリームとフレッシュな苺を飾り、華やかに仕上げました。













苺マカロン

軽い口あたりの生地で、なめらかなクリームをサンドしました。

本物の苺に見立てた、ポップで可愛らしいマカロンです。













苺モンブラン

純白のメレンゲの上に苺とジャムをのせ、苺とラズベリーのホイップクリームを絞りました。豊かな香りと上品な甘さの中に、ほのかな酸味が感じられる味わいのモンブランです。













苺とバニラパンナコッタ

濃厚なバニラ風味のパンナコッタに、爽やかな果実味あふれるソースのバランスがやみつきになるテイストです。















苺ミルク

苺に砂糖と牛乳を混ぜて食べる、懐かしい苺ミルクをイメージした一品です。果肉の上にはバニラミルクソルベと食感のアクセントになるクランブル、ミルキーな練乳をのせ、贅沢にアレンジしました。お好みで甘酸っぱい苺ソースをかけてお楽しみください。





提供期間 : 2023年12月1日(金)~2024年3月14日(木)

※12月22日(金)~12月25日(月)はクリスマス スイーツ アフタヌーンティーを

提供いたします。

提供時間 : 11:30~17:00

提供価格 : おひとり様 3,500円(税込 3,850円)

詳細・予約: https://bit.ly/FIVECakeSet

※状況によりメニューは変更になる場合があります。



FIVE - Grill & Lounge





施設名 : FIVE - Grill & Lounge



総料理長: 市塚 学(いちづか まなぶ)

所在地 : 石川県金沢市広岡 1-5-2 ハイアット セントリック 金沢 3階

TEL : 予約・お問い合わせ 076-256-1559(受付時間 10:00 - 21:30)

予約 : https://www.tablecheck.com/shops/five-hyatt-centric-kanazawa/reserve

EMAIL : 予約・お問い合わせ five.kanazawa@hyatt.com

営業時間: 【Dining】朝食:6:30 - 10:30 (L.O. 10:00)

昼食:11:30 - 14:30 (L.O. 14:00)

夕食:17:30 - 20:30 (L.O. 20:00)

【Lounge】10:30 - 20:30 (L.O. 20:00)

席数 : 【Dining】116席(朝食時100席)

プライベートダイニングルーム:1室12席

パビリオン:36席

【Lounge】72席

カウンター:15席|ラウンジシーティング:57席

URL : http://fivegrillandlounge.jp

3階に位置する「FIVE - Grill & Lounge」は、記念日や接待のご利用はもちろん、友人との食事や個室での小規模な歓送迎会や忘新年会などにも最適な、使い勝手の良いオールデイダイニングです。食前のアペリティフ、ケーキセットやスイーツを提供するカフェタイムをご利用いただけるラウンジも併設しています。店名「FIVE」は、石川の伝統工芸である加賀友禅や九谷焼で用いられる「加賀五彩」「九谷五彩」による「五」のインスピレーションと、店内の異なる「五つの空間」に由来しています。

最新営業情報につきましては、ウェブサイトをご覧ください:

https://www.hyatt.com/hyatt-centric/ja-JP/kmqct-hyatt-centric-kanazawa/dining



「ハイアット セントリック 金沢」ホテル概要





所在地 : 石川県金沢市広岡1-5-2

電話番号 : 076-256-1234

最寄り駅 : JR金沢駅 金沢港口(西口)徒歩約2分

階数 : 地上14階建て (1~14階部分)

延床面積 : 17,314.33平方メートル

総客室数 : 253室

料飲施設 : オールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」3階

バー「RoofTerrace Bar」14階

宴会施設 : 会場4、前室1 (計500平方メートル )2階

その他施設: フィットネスジム

URL : http://hyattcentrickanazawa.jp



ハイアット セントリック 金沢について





2020年に開業したライフスタイルホテルとして、金沢駅から徒歩すぐの絶好のロケーションに位置し、歴史と伝統文化あふれる、街全体が美術館のような金沢で、芸術、芸能、建築など、ヒト・トキ・イミに繋がるここだけの経験を満喫する新たな旅の拠点となります。

コンテンポラリーなデザインと快適性を兼ね備えた253室のゲストルームは、アートに包まれたカナザワ スイートを含む7室のスイートを有します。2階には大きな窓が特徴的なイベントスペースを設け、開放感溢れる空間でパーティーから会議、展示会など幅広くご利用いただけます。

3階に設けたオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」は、地元の食材をふんだんに使用したグリル料理が特徴で、最上階に位置しオープンエアのテラスを設けた「RoofTerrace Bar」では、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

金沢の伝統的な要素を随所に反映させたインテリアデザインや100点以上のアートワークを間近に感じながら、人と人が、人とアートが、人と文化が交差し、新たな感動に出会う場所です。また、ゲストが得た新たな発見やインスピレーションを受け入れ進化する情報を発信していきます。

Facebook(@HyattCentricKanazawa、https://www.facebook.com/HyattCentricKanazawa)、Instagram (@hyattcentrickanazawa、https://www.instagram.com/hyattcentrickanazawa/)、Twitter (@HyattCentricKNZ、https://twitter.com/HyattCentricKNZ )、LINE@(@hyattcentricknz、https://page.line.me/hyattcentricknz)でフォローしてください。



ハイアット セントリックについて





常に抜群のロケーションに位置するハイアット セントリックはフルサービス ライフスタイル ホテルブランド。さまざまな活動の中心にいたい旅慣れたお客様を、新しい発見に満ちた冒険の旅へ誘うために作られたホテルです。それぞれのホテルがロビーにお客様同士の交流の場を提供する一方、館内のバーやレストランは、地元で人気のホットスポットとして、愉快な会話、地元の味覚にインスパイアされたメニューやシグネチャーカクテルが味わえます。客室は機能的で過不足ないモダンな設えです。熱い心でおもてなしするスタッフが、地元の食やナイトライフなどホットな情報を揃えてお客様をお迎えします。詳しくはhyattcentric.com( https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/hyatt-centric )をご覧ください。Facebook( https://www.facebook.com/hyattcentric/ )、Instagram( https://www.instagram.com/hyattcentric/ )で、@HyattCentricをフォローしてください。また、旅の思い出にハッシュタグ「#HyattCentric」を付けた写真の投稿もお待ちしています。



