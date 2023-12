[hotel MONday Group]

ホテル運営会社株式会社JHAT(東京都台東区:代表取締役平林朗)は、2023年12月から新たなインバウンド向けアクティビティツアー「JAPAN Local Adventure」を販売開始することをお知らせします。このユニークなツアーは、地元の魅力を最大限に引き出し、海外観光客に日本のローカルな冒険を提供します。







hotel MONday Groupは、東京、大阪、そして京都に24店舗を展開しており、日本各地でお客様に心地よいご滞在を提供してまいりました。そして、新しく海外から日本にお越しになるゲストに新しい冒険と出会いの場を提供するべく2023年12月からアクティビティツアー”JAPAN Local Adventure" をスタートいたします



第一弾ツアー:”Deep Ueno gourmet experience with local master hotel staff”上野アメ横周辺4店舗グルメツアー











JAPAN Local Adventureの第一弾として、上野アメ横周辺に焦点を当て、4つの特色ある店舗を巡るグルメツアーが開催されます。参加者は地元の味覚と文化に触れ、通常の旅行では味わえない新たな体験をすることが出来ます。

地元に精通したホテルスタッフがコンシェルジュとしてガイドを担当











ツアーの特徴的な要素の一つは、地元に深く精通したホテルスタッフがガイドを務めることです。当ツアーではスタッフをコンシェルジュと呼びます。彼らは英語での接遇になれており、地元の歴史、文化、食文化に関する専門的な知識を共有しています。参加者にリアルで充実した体験を提供します。



ツアー参加者をケアするホテルとそのコミュニティ









集合場所として設定する当社運営のホテルがツアーの基幹店舗となります。

従来の同様なツアーと違い、24時間体制で参加者の質問事項対応が行える他、同業ホテルを含むコミュニティを使う事でツアー中のサポートを行います。



JAPAN Local Adventureの目的





JAPAN Local Adventureは、ツアー参加者が訪れる地域で深く地元の魅力に触ることが出来る体験を提供すると共に、この取り組みを通じて訪れる地域の地元社会の経済活性化に貢献することを目指しています。

販売開始日と予約情報

JAPAN Local Adventureの第一弾ツアーは2023年12月より販売を開始いたします。詳細な予約情報や料金については、当社ウェブサイトをご参照いただくか、お問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。

https://hotel-monday.com/en/tour/

ご注意:

ツアーの日程や内容は変更される場合がございます。最新情報については弊社ウェブサイトまたはお問い合わせ先でご確認ください。

「hotel MONday」、「MONday Apart」は一体どんなホテル?





「hotel MONday Group」は東京20施設(豊洲、西葛西、日本橋や浜松町といった東京屈指のビジネスエリア、秋葉原や上野御徒町といった下町文化の残るエリア)、京都3施設(烏丸二条、丸太町。京都七条堀川など京都駅、大阪難波などアクセスに便利なエリア)、大阪難波にそれぞれ展開されるホテルチェーンです。

ゲストが“暮らす”ように過ごせる「アパルトホテル」を目指したMONday Apartシリーズは、観光やビジネスに適した立地もさることながら、ホテル内の施設も充実。

シンプルかつ機能的でありながら日本の美意識を生かした客室や、自炊可能なキッチンや自動洗濯乾燥機をはじめとした長期滞在者向けの設備など、お客様の快適な滞在を叶えるためのサービスを取り揃えています。





トリップアドバイザー27か月連続1位











世界49の国と地域、28言語でサービスを展開する旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」にはゲストの口コミ点数を基にした『ランキング』があります。

株式会社JHATの運営するMONday Apart Premium日本橋は『ランキング』において2021年9月より27か月連続で東京23区のホテルにおいて1位を獲得致しました。(日本ランキング第3位 2023年12月現在)

「hotel MONday」「MONday Apart」は、2023年3月9日には同サイトにおける東京都のホテル及び宿泊施設のランキングで、2,700件以上もの宿泊施設の中から1位から9位を獲得するなど、多くのお客様にご支持いただいています。

※2021年9月~2023年9月の平均値が4.916(5点満点)と高い評価を頂きました。

※旅行者の評価、提携サイトでの空室状況、価格、予約数、立地や利用者の個人的な好みなど、トリップアドバイザー独自のデータに基づきランク付けされています。

株式会社JHATが目指す新しい旅の形









hotel MONday Groupでは家族の一員である愛犬との旅をサポートする「ドッグフレンドリールーム」の提供や、客室を改装したサウナ(※現在は「MONday Apart Premium 京都七条堀川」限定)の開設など、旅行をより自由に、より快適にする先進的な取り組みを行なっています。









”京都”にて”ホテルのオーバーツーリズム対策”として観光地への無料送迎バスの提供を11月1日より開始









京都市では、観光地を経由する一部の路線バスが観光客で混雑するオーバーツーリズムが課題となっており、通勤・通学や通院で利用する地域住民の暮らしにも影響が出ています。

hotel MONday Group を運営する株式会社JHATは、京都にて施設を運営している宿泊事業者として現状を憂慮致しております。

その対策の一環として11月1日より自社の運営するホテルの宿泊者に対し観光地への送迎バスを提供する事となりました。

サービス提供の第一弾として、hotel MONday 京都烏丸二条・京都丸太町を起点として金閣寺へ1日7便を運行いたしております。



予約方法 完全予約制

URLhttps://hotel-monday.com/kyoto_shuttlebus/



株式会社JHAT







株式会社JHAT

公式WEBサイト:https://hotel-monday.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-17:46)