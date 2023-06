[MimiTV]

2023年6月27日(火)~6月30日(金)開催



トレンダーズ株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:黒川涼子、東証グロース上場:証券コード6069)が運営する美容メディア「MimiTV」は、美容マーケティングの最前線で活躍する方々をお招きして実施するビジネス向けオンラインビューティーイベント「Beauty Meets for business Vol. 3~美容マーケティングの今とこれから~」を、2023年6月27日(火)から6月30日(金)の4日間連続で開催いたします。









ビジネス向けオンライン美容マーケティングイベント「Beauty Meets for business」







昨年度2度実施をし、各日150名以上の方にご視聴いただいた大好評イベント「Beauty Meets for business~美容マーケティングの今とこれから~」の第3回を開催します。

今回もMimiTVが掲げるコンセプト「美容でときめく世界を、一緒に」をテーマに、日々変わる生活者の美容商材における購買行動をゲストとともに解説します。今回は、最新ショート動画のユーザー動向について詳しいTikTok for BusinessやDX化をけん引する資生堂インタラクティブビューティー株式会社、美容系クリエイターありちゃんをお迎えし、様々な切り口から美容マーケティングの今とこれからを語り合います。





「Beauty Meets for business Vol. 3~美容マーケティングの今とこれから~」概要







イベント名:Beauty Meets for business Vol. 3~美容マーケティングの今とこれから~

開催日時:2023年6月27日(火)~6月30日(金) 12:00~13:00

開催形式:Zoomによるウェビナー形式

参加費:無料

お申し込みページ:https://trenders.seminarone.com/230627_230630_mimitvwebinar/event

お申し込み締め切り:6月20日(火)23:59



<DAY 1・6/27(火)>売れた美容商材から解説!TikTokプロモーション活用術

登壇者:大塚愛佳氏(TikTok for Business)、遠藤梨奈(MimiTV)

TikTok for Businessご担当者をお招きし、ここ数年でのショート動画のユーザー動向やトレンド変化を解説。生活者にとって新しい情報に出会う場所であるTikTokは、美容商材においては生活者にどう影響を与えているのか?ショート動画のプロモーション活用例を紹介します。



<DAY 2・6/28(水)>資生堂インタラクティブビューティー株式会社担当者と語る、次世代の顧客体験に向けたDX成功のカギ

登壇者:河原由香理氏(資生堂インタラクティブビューティー株式会社)、中谷友里(MimiTV)

資生堂インタラクティブビューティーご担当者ご登壇。コロナ禍により生活者のデジタルシフトが進み、美容業界でもDXの本格化に向けて動き始める企業が増加しています。これまで店頭での接客や体験が重要視されてきた化粧品・美容業界において、日本を牽引する化粧品メーカーの資生堂が、DXに踏み切ったきっかけや最新情報、今後の展望について事例をもとにトークセッション形式でお伝えします。



<DAY 3・6/29(木)>SNSで伝わる!美容商材の魅力の届け方

登壇者:ありちゃん(美容系クリエイター)、遠藤梨奈(MimiTV)

大ヒット商品「うそつきマスカラ」アドバイザーの美容系クリエイターありちゃんご登壇。美容商材の魅力を伝える上で欠かせない、SNSごとの発信に関するコツや、購買影響度が高い「美容オタク」を巻き込む方法をトークセッション形式でお伝えします。



<DAY 4・6/30(金)>23年上半期最新バズコスメ分析!美容商材プロモーションの進化ポイント解説

登壇者:中谷友里、遠藤梨奈、松雪世梨奈(MimiTV)

大人気最新バズコスメランキングを分析。マスク着用が個人の判断に変わり、半年前と比べ、バズコスメのラインナップにもトレンドの変化が表れています。生活の変化は生活者のニーズにどう影響を与えているのか?プロモーションを進化させるコツを、事例をもとにご紹介します。





MimiTVについて







「MimiTV」は「美容でときめく世界を、一緒に」をコンセプトに掲げ、SNSに特化したメディア運営を行っています。美容情報の発信にとどまらず、美容にまつわる様々な体験をユーザーに提供することで、ユーザーとともに進化し、ともにつくりあげるメディアへと進化してまいります。それにより、すべての人々が“美の変化”を楽しめるきっかけを創出することを目指します。



MimiTVサイトURL:https://mimitv.jp/

MimiTV公式Twitterアカウント(@Mimi4_TV):https://twitter.com/Mimi4_TV

MimiTV公式Instagramアカウント(@mimitv_official):https://www.instagram.com/mimitv_official/

MimiTV公式YouTubeアカウント(@MimiTV_official):https://www.youtube.com/c/MimiTV_official

MimiTV公式TikTokアカウント(@mimitv_official):https://www.tiktok.com/@mimitv_official



