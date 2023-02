[ベルトラ株式会社]

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:二木 渉)は、一般社団法人エコロジック(所在地:静岡県富士宮市、代表理事:新谷雅徳)と共同で、訪日外国人旅行者に向けて静岡県富士エリア(富士箱根伊豆国立公園)に滞在する魅力を伝える特設サイト「A way of life in Mt. Fuji」を2023年1月31日に公開いたしました。あわせてエコロジックが運営するグランピング施設「マウントフジ里山バケーション」の宿泊と、英語ガイド付きエコツアーや地産地消の食事が含まれた2泊3日の滞在型ツアーの販売を開始いたします。







特設サイト「A way of life in Mt. Fuji」

URL:https://feature.veltra.com/en/promotion/asia/japan/mt-fuji/





訪日観光客に日帰りだけではない富士山の楽しみ方を提案



日本を代表するランドマーク、富士山。古来から人々の信仰の対象となったこの山を臨むエリアには、里山の豊かな自然とその恩恵を受けた生活が今もなお受け継がれています。日本を訪れる観光客にとっても富士山は人気のスポットですが、ほとんどが日帰り観光で、富士エリアの持つ魅力を十分に体感していただけないことが課題でした。訪日外国人数が過去最高となった2019年においても、29,601人の観光レクリエーション客数に対して宿泊客数は2,237人と、富士地域に宿泊する訪問者は8%にも満たないのが現状です(※)。水際対策がいよいよ緩和され、今後インバウンド観光客の増加が見込まれる中、高まる多様な観光ニーズへの対応が求められています。



こういった課題に対し、世界各地150カ国の現地体験アクティビティを販売するベルトラと、静岡県富士宮市で「マウントフジ里山バケーション」を運営するエコロジックが協力し、地域の方々と連携した様々なエコツアーと、富士山を臨むグランピング施設への宿泊が含まれた2泊3日の滞在型ツアーを販売いたします。これまで日帰りだった訪日外国人が富士地域にゆったりと滞在し、里山の自然や地域の歴史・文化を体感することで、富士山の魅力を満喫していただくことを目的としています。



※令和3年度 静岡県観光交流の動向(静岡県)より弊社算出(富士地域:富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、長泉町、小山町)









<2泊3日滞在型ツアーのポイント>



1.富士山を臨むグランピング施設に宿泊

ダイナミックな富士山を愛でながら、里の自然に囲まれ、ゆったりとした時間を過ごしていただけるグランピング施設「マウントフジ里山バケーション」に宿泊。施設では使い捨てのプラスチックを可能な限り排除するなど、環境負荷を抑えるよう努めています。



2.地域住民と連携したエコツアーに参加

富士山の森を英語ガイドの案内で散策するフォレストツアーや、ニジマスなど地元の食材を使ったランチが楽しめる電動自転車ツアーなど、富士山の恵みを大切にする日本人の自然観を伝えるエコツアーをご用意。日帰りでは体感することができなかった富士山エリアの魅力をお届けします。



3.サステナブルな旅を実践

路線バスなどの公共交通機関の利用や、日帰りではなく滞在することで無駄な移動によるCO2の排出を抑えた旅の形を推進し、里山の豊かな自然を次世代に継承するための責任ある旅のスタイルを提案しています。









二社提携の背景



ベルトラとエコロジックはともに環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」を締結しており、2022年には1日1組限定のスペシャルエコツアープランを共同で企画・販売するなど、持続可能な観光の実現に向けて協業を進めてまいりました。この度、新型コロナにより減退した地域経済の再活性化を目的とした環境省による補助事業「国立・国定公園での利用拠点を活用した自然体験プログラム推進事業」に参画するエコロジックがツアーを企画造成し、日本文化と自然環境に関心の高い訪日外国人旅行者をターゲットにベルトラが販売・プロモーションを担います。











今後の展望



ベルトラでは国立公園オフィシャルパートナーのネットワークを活用し、富士箱根伊豆国立公園のみならず日本全国で自然を体験できるアクティビティやプログラムを造成・販売いたします。また国立公園内の自然体験ツアーの造成・販売プロモーションを通じ、自然との共存と地域文化を継承する大切さを啓蒙し、パートナー企業とともに心ゆさぶる体験と持続可能な旅の実現に向けた取り組みを進めていきます。



特設サイト「A way of life in Mt. Fuji」

URL:https://feature.veltra.com/en/promotion/asia/japan/mt-fuji/



■エコロジックについて

Ecologicは「エコツーリズムを通じて、世界の多様な自然環境、地域文化と人々の尊厳を守る」をミッションに世界中でエコツーリズム開発支援を行っており、地元富士宮では地域住民と連携した En-Ya (縁や)Mt. Fuji Ecotoursと、体験型施設Mt. Fuji Satoyama Vacationを運営しています。



団体名:一般社団法人エコロジック

代表者:代表理事 新谷雅徳

所在地:静岡県富士宮市大鹿窪98-14

事業内容:国際エコツーリズムコンサルタント、グランピング施設運営、エコツアー旅行会社



■ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。



現地ツアー数:約13,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界):約5,000社

取り扱い国数:150カ国 / 会員:約220万人 / 参加体験談:約370,000件

URL:https://www.veltra.com/jp/



■企業概要

社 名:ベルトラ株式会社 (VELTRA Corporation)

上場市場:東京証券取引所グロース市場 (証券コード:7048)

本 社:東京都千代田区神田美土代町1番地 住友商事美土代ビル9階

設 立:1991年11月

代表者:代表取締役社長 兼 CEO 二木 渉

資本金:18億2,119万円 (2022年9月30日現在)

事業内容:海外・国内の現地アクティビティ予約サイト「VELTRA(ベルトラ)」の運営





