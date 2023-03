[株式会社80&Company]

株式会社80&Company(本社:京都市左京区、代表取締役:堀池 広樹)は、本格的水泳指導事業を営むTake your marks社と合弁会社「株式会社PRONO」を立ち上げ、大阪・緑地公園駅前に2023年4月より総面積705坪、地上4階建ての複合ウェルネス施設「PRONO 緑地公園」をスタートします。“なりたいは、目指すことからはじまる。”をテーマにフィットネス&プールやキッズスイミングスクール、美容サロンなど様々な事業を展開。プロの人々がより活躍しやすい仕組みに挑戦する、新たなビジネスモデルや施設運営のDXへの取り組みを新規事業開発やシステム開発、マーケティング支援で培った知見を活かしながら行い、会員の方や働くスタッフにとって快適なUXを提供していくことを目指します。











イメージ画像















コンセプト













「PRONO 緑地公園」オープン





フィットネスジム&プールに加え、キッズスイミングスクールと美容サロンがオープン。美容サロンでは、脱毛、フェイシャル、よもぎ蒸しの施術が可能。プライバシーに配慮した個室空間なのでリラックスして施術を受けることができます。フィットネスの合間や子どもたちの習いごとの待ち時間にも利用でき、忙しくてセルフケアがなかなかできない子育て世代にもおすすめです。男性も利用できるジェンダーレスなサロンです。









「PRONOスイミングスクール」について

メダリストのコーチ陣によるスイミングスクール、無料体験レッスン実施。期間限定プレゼントも!









PRONOスイミングスクールの大きな特徴は、コーチ全員がメダリスト。プロによる本格的な指導を行っている点です。

最大6人までの少人数制を採用し、一人一人に寄り添った丁寧な指導で子ども達の成長を全力サポートします。また、保護者の方とのコミュニケーションも密に行いながら、画一的なレッスンメニューではなく、個人にあわせてカリキュラムを構築していきます。



2023年6月30日までに体験レッスンに参加いただくとキッズスイミング用のスイミングキャップをプレゼントします。







PRONO スイミングスクール





WEBサイト:https://www.prono1101.com/

※体験申込受付はこちら

Instagram:https://bit.ly/3SIkrBm

※プレゼントは初回体験時のみ有効

※キッズスイミングスクール対象年齢:3歳~15歳



PRONO 緑地公園概要





住所 :大阪府吹田市千里山西4-37-5

規模 :延床面積 705.95 坪、地上 4 階建

施設内容:キッズスイミングスクール、フィットネス、プール、美容サロン、脱毛、よもぎ蒸し、キッズダンス

営業時間:月~木10時-22時 / 土10時-20時 / 日・祝10時-19時

定休日 :金曜日







企業情報





株式会社PRONO



”プロフェッショナルな人たちが活躍できる社会へ”

様々な制限により、その人が備えているスキル・ポテンシャルが発揮できず必要とされている本質的な価値が提供できない人々がいます。そのような人々が活躍できる世の中を作りたい。その価値を必要とする人々と結びつけていきたい。株式会社PRONOはその想いのもと事業を創っております。

代表取締役:野田 健

所在地 :大阪府吹田市千里山西4-37-5

事業内容 :スポーツクラブ運営管理、スイミングスクール運営管理、美容・リラクゼーションサロン運営管理

URL :https://www.prono1101.com/



Take your marks社



原点は水泳事業 ~社名に込めた想いは、水泳のスタートの合図~

"初心を忘れない”を理念に、私たちは、お客様一人一人と真摯に向き合うことにより、しっかりとニーズを捉え、お客様の視点で物事を考える経営を行う事により、永続的な地域社会への貢献と、お客様からの信頼にお応えして参ります。

個人のお客様には人生において、笑顔・楽しさ・目標といった新たな1ページを刻んでいただくこと。法人のお客様には快適なビジネス環境を創造すること。

それが私たちTake your marksが企業活動を行う上で最も大切にしている理念です。

代表取締役 : 野田 健

所在地 : 兵庫県芦屋市楠木町3−11

事業内容 : グループ会社(水泳指導事業含む)の運営管理/WEB制作法人営業/等

URL : https://takeyourmarks.co.jp/



株式会社80&Company



”ゼロから無限大をつくる”

株式会社80&Companyは、人や事業のポテンシャルが発揮された活気あふれる世の中をつくることを目指し、多様な人の心に火を点け、巻き込み、価値を共創することをミッションとしています。

エンジニア・デザイナー・マーケターなど各領域のプロフェッショナルが多数在籍し、一気通貫でパートナー企業と描く大義の実現に向けて事業共創を行なっています。

代表取締役 : 堀池 広樹

所在地 : 京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町6-1 TECH STUDIO KYOTO

事業内容 : 新規事業開発/共同研究開発/WEBシステム/AI・アプリ開発/ブランディング/マーケティング

URL : https://80and.co





