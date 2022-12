[アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社]



アプライド マテリアルズ(Applied Materials, Inc., Nasdaq:AMAT、本社:米国カリフォルニア州サンタクララ、社長兼CEOゲイリー・E・ディッカーソン)は12月13日(現地時間)、この1年間を通してアプライドマテリアルズの事業に大きく寄与したサプライヤーに贈られる「サプライヤーエクセレンス賞」の受賞企業を発表しました。この賞は、品質、サービス、リードタイム短縮、納期遵守、コスト、即応性などの分野で技術的・実務的に優れたパフォーマンスを収めた企業を表彰するものです。



この賞にはESGのカテゴリー(Excellence in ESG)も設けられ、環境・社会・ガバナンスにおいて実績をあげたサプライヤーを表彰します。このカテゴリーは、サステナビリティに関するアプライド マテリアルズのビジョンをサプライチェーンにもひろげる10年計画ロードマップ「SuCCESS2030」(環境的・社会的サステナビリティに関するサプライチェーン認定)イニシアティブの一環をなすものです。



アプライド マテリアルズのグローバル サプライチェーン担当コーポレートバイスプレジデント、ポール・シャブラ(Paul Chhabra)は次のように述べています。「半導体業界のサプライチェーン全体にとってはきわめて厳しい1年でしたが、サプライヤーエクセレンス賞を受賞した各社は並外れた忍耐力と協調性を発揮しました。サプライヤーの皆さま全てのご協力に感謝するとともに、さらに強靭かつ量の増大に対応できるサプライチェーンの構築に向け、緊密に連携していきたいと考えています」



この1年間に、各カテゴリーでアプライド マテリアルズが掲げるパフォーマンス目標を一貫して達成、ないしそれ以上の成果を収めた受賞企業は以下の15社です。



ベストインクラスパフォーマンス

Brooks Automation US, LLC

Brooks Instrument, LLC

CHawk Technology Int'l, Inc.

Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg. Corp.

Modern Industries, Inc.

日本ガイシ株式会社

Precision Polymer Engineering Ltd.

トーカロ株式会社

TT Electronics Manufacturing Services Inc.

Verity Instruments, Inc.



アフターマーケットサポート

株式会社フェローテックホールディングス



新製品投入

VDL Enabling Technologies Group



品質

Foxsemicon Integrated Technology Inc.



ESG(SuCCESS2030イニシアティブ)

Entegris, Inc.



コラボレーション

Coherent Corp.



アプライド マテリアルズ(Nasdaq: AMAT)は、マテリアルズ エンジニアリングのソリューションを提供するリーダーとして、世界中のほぼ全ての半導体チップや先進ディスプレイの製造に寄与します。原子レベルのマテリアル制御を産業規模で実現する専門知識により、お客さまが可能性を現実に変えるのを支援します。アプライド マテリアルズはイノベーションを通じてよりよい未来を可能にします。



詳しい情報はホームページwww.appliedmaterials.com でもご覧いただけます。



********************************************************************************

このリリースは12月13日、米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。



アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:中尾 均)は1979年10月に設立。大阪支店、川崎オフィスのほか15のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-21:40)