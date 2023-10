[ベータ・ジャパン株式会社]

b8ta Japan(本社:東京都千代田区、代表:北川卓司、以下b8ta)は、りそなグループのりそなホールディングス(本社:東京都江東区、社長:南 昌宏、以下りそなホールディングス)、りそな銀行(本社:大阪市中央区、社長:岩永 省一)、埼玉りそな銀行(本社:埼玉県さいたま市、社長:福岡 聡)、関西みらいフィナンシャルグループ傘下の関西みらい銀行(本社:大阪市中央区、社長:西山 和宏)、みなと銀行(本社:神戸市中央区、社長:武市 寿一)と、2023年10月16日(月)に協業を開始しました。b8taで収集した定量・定性データを活用し、りそなグループが、お取引先企業様へ本業支援を目的に経営コンサルティングを実行します。



■概要

今回の協業では、2024年1月15日(月)~2024年4月14日(日)の3か月間、b8taの店舗へりそなグループのお取引先企業様の商品をご出品いただきます。「b8ta Tokyo - Yurakucho」、「b8ta Koshigaya Laketown」並びに「b8ta Osaka - Hankyu Umeda」の計3店舗へ出品が可能で、お客様の反応のフィードバックを収集いたします。従来のb8taのサービスに沿って、インプレッション(商品の前を通り過ぎた人の数)、ディスカバリー(商品の前に5秒以上滞在した人の数)等の定量データと、b8taテスター(店舗スタッフ)が取得したお客様の生の声の定性データを取得します。

b8taの店舗で取得した定量・定性データをりそなグループへ提供し、りそなグループからお取引先企業様へ経営コンサルティングを実行します。







■スキーム図





■協業の背景

b8taは「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」のミッションを掲げています。これまでも有名企業の商品からスタートアップで生まれた商品まで様々な商品をお客様にご体験いただいてまいりましたが、りそなグループと協業することにより、これまでb8taに並ぶことのなかった新しい商品・サービスが拡充し、お客様にさらなる魅力的な体験を提供することができるようになると考え、協業する運びとなりました。

りそなグループのお取引先企業様からは「新たに商品を本格販売する前に市場の反応を確認したい」「既存商品を改善したいが、どうすればいいかわからない」というお悩みの声もございます。多くのお客様にb8taで新しい発見と体験を楽しんでいただきながら定量・定性データを収集し、商品・サービスの改善に役立てるサポートをいたします。



【b8taとは】

b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。

Retail as a Serviceのパイオニアとして2015年以来新しいソリューションを先導。

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。



