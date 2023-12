[株式会社エムエム総研]

「セールス、マーケティングのデジタルシフト」を支援するマーケティングカンパニー、株式会社エムエム総研(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役CEO:萩原 張広 以下、「エムエム総研」)が運営するSaaSセールス特化型転職エージェント「マーキャリ NEXT CAREER」は、現職SaaSワーカーのための業界内キャリアアップ転職支援に特化した転職支援サービス「マーキャリPLUS」の提供を2023年12月5日より開始いたします。





「マーキャリPLUS」について







「マーキャリPLUS」は、現職SaaSワーカーのための業界内キャリアアップ転職支援に特化した転職サービスです。年収や役職、職種やスキル、ワークスタイルやカルチャーなど、あなたが求める条件と今後のビジョンを踏まえ、数年後を見据えたキャリアデザインとその実現に向けたベストな転職を支援します。



■サービスの特長

1.最適なキャリア形成を支援

SaaS業界で自身のキャリアをどう築くのか。数年後を見据えたキャリアデザインとキャリアアップにつながる転職を支援します。



2.ポジションに精通した独自の企業選考対策

SaaS企業各社に独自取材で入手した情報をもとにポジションを見極め、思い描くキャリアを勝ち取るための選考対策を行います。



3.業界に精通した豊富な転職支援実績

在職期間中に働きながらの転職でも効率的よく活動できるようにスケジュール管理や条件交渉を徹底的にフォローします。





サービス提供の背景





私たち「マーキャリ」は、これまでSaaS業界を目指す営業/マーケティング職に特化した転職支援サービス「マーキャリNEXT CAREER」を2021年5月より提供して参りました。

「マーキャリNEXT CAREER」では、現職SaaS業界に勤める方のキャリア支援サービスも提供しておりましたが、SaaS業界未経験での転職とSaaS業界経験者の転職では、企業選びや選考対策などご支援内容が異なることから、2023年12月より現職SaaSワーカー向けの転職支援サービスを「マーキャリPLUS」としてご提供を

開始いたします。



株式会社エムエム総研 取締役 河村 芳行(かわむら よしゆき)







SaaS市場はコロナ禍を契機に年々急成長を遂げております。市場の持続的拡大を目指すSaaS企業にとって営業/マーケティングの組織開発や事業/プロダクトの開発、改善は非常に重要なテーマとなる中で、職務の細分化はますます進み煩雑化しています。

これまで経験してきた職務によってどのような選択肢が存在するのか知りたい、相談したいというニーズが増加している今だからこそ、本サービスの存在価値が重要になると考えています。現職SaaSで活躍しているみなさんのキャリア形成に少しでもお力添えできればと思っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。



コロナ禍やデジタルトランスフォーメーション(DX)などの大きな社会変化に伴い、営業職にも変革が求められています。デジタル化が進むことで、営業・マーケティング組織がマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスに分業化し、営業職が多様な形で「専門職化」しています。このような時代の流れを受けて、これまで管理職になることや昇進でしか、キャリアアップを実現できなかった営業職が「次世代キャリア」で活躍できるよう、求職者と企業の最適な出会いの場を提供することを目的に「マーキャリNEXT CAREER(ネクストキャリア)」は生まれました。

「マーキャリNEXT CAREER(ネクストキャリア)」の転職エージェントサービスでは、法人営業職、特にSaaS、ベンチャー系企業におけるキャリア形成に強みを持つキャリアアドバイザーの支援が無償で受けられ、転職をスムーズに進めることができます。2021年3月のサービス提供から3年目を迎え、5,000名を超える求職者の方々からのキャリア面談のお申し込みをいただいております。今後も「マーキャリNEXT CAREER / PLUS」両サービスともより一層サービス品質を向上すべく努めてまいります。



会社概要







エムエム総研は、デジタルセールス&マーケティングの専門企業として、「デジタルマーケティング」「営業DXコンサルティング」「デジタルセールス人材採用」という3つの事業を展開。意志を持って新たな領域に挑戦する「人」と「企業」を支援します。



会社名:株式会社エムエム総研

本社所在地:〒東京都新宿区新宿6-27-56 新宿スクエア5F

代表取締役:萩原 張広

設立: 1989年3月

事業内容:

(1)デジタルマーケティング支援事業

(2)営業DXコンサルティング事業

(3)デジタルセールス人材採用事業

