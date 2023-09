[メゾン・ド・サブレ株式会社]

-「ラグジュアリーに旅しよう。」をコンセプトに新たにトラベルシリーズが登場。旅行がさらに快適になる5つの新作アイテム。-



最高級のレザー小物を無料でパーソナライズできるブランド「MAISON de SABRE(メゾン・ ド・サブレ)」(MAISON DE SABRE PTY LTD 本社:オーストラリア・シドニー、代表:オマー・サブレ)では、2023年9月14日(木)より全ストアにて『THE TRAVEL COLLECTION』を発売開始しました。【コレクションページ】: https://jp.maisondesabre.com/collections/the-travel-collection











2023年9月14日(木)、MAISON de SABREから新たなトラベルシリーズ「THE TRAVEL COLLECTION」が発売されました。「ラグジュアリーに旅しよう」をコンセプトに新たに発売されたトラベルラインのアイテムは、全部で5つ。市内観光や飛行機の移動、空港での持ち物検査、ホテルや新幹線での使いやすさなど、あらゆるシーンで快適に持ち運べるよう収納やデザインにとことんこだわりました。



今回新登場したのは、大容量のボストンバッグにボックス型のジュエリーケース。小分けのポケットで簡単収納できるテックポーチやコスメポーチ。そして鞄にさっと取り付けられるベル型キーチェーン。ボストンバッグにのみ新色のPecan Brownが仲間入りしました。







5つのアイテムが誕生したきっかけとなったのは、CEO兼デザイナーのオマーが旅行中に感じた気づきや違和感。

世界を飛び回り、何千マイルもの移動を行ってきた彼自身が感じた「世の中にもっとスタイリッシュかつ、快適に旅行できる機能的なトラベルアイテムがあれば良いのに。」というインスピレーションから今コレクションが誕生しました。



「無機質になりがちなトラベルグッズだからこそ、レザーという高級素材を取り入れファッション性と機能性を兼ね備えたトラベルシリーズを作りたいと思いました。ボストンバッグを持つだけで、ラフな服装になりがちな空港コーデも一気に華やかになります。移動の多い旅行中は、細かなものを失くしやすい。そんな問題を解決してくれるようなポーチやジュエリーケースがあれば、もっとおしゃれも楽しめるはず。そんな自身の経験を基に完成した新コレクションです。皆さんも5つのアイテムたちと共に、ラグジュアリーな気分で快適に旅してほしいです。」CEO兼デザイナー /オマー・サブレ









見た目のスタイリッシュさや高級感だけでなく、トラベラーから見た機能性も追求した優秀なレザーアイテム。混雑した旅行先でも一瞬で自分のものだと見分けがつくようにイニシャル刻印も可能。



この先もずっと旅行を共にしたい愛着の湧くトラベルアイテムが簡単にパーソナライズできます。







▼ THE TRAVEL COLLECTION ラインナップ



ボストンバッグ











丸みを帯びた上品なボディにダイナミックな収納力、多機能なポケットを兼ね備えたボストンバッグ。空港やホテル間など移動中の使いやすさをとことん追求、機内持ち込みも可能なサイズ。外側には貴重品用のフロントポケット、内側にはPC専用ポケット付き。

肩に負担がかからない太めベルトストラップや、掴みやすいラウンドハンドル、スーツケースにスライドできるトロリースリーブポケットなど機能性抜群。



ショルダーや手提げ、クロスボディなど4WAY式のボストンバッグスタイルでラグジュアリーに旅しませんか。









ジュエリーケース











取り外し可能なトレイが付いたジュエリーケース。5つのコンパートメントにはネックレスや、ピアス、ブレスレット、指輪、腕時計など細やかなものを収納可能。取り外しできるピアス用のパネルや、伸縮性のあるポケットが付いているため、旅行中も普段と変わらずおしゃれを楽しめます。



柔らかなスエード生地のトレイで移動の多い旅行でも繊細なジュエリーが傷つくことなく安心して持ち運び可能です。







テックケース











繊細な電子機器をコンパクトに収納するのに特化したテックポーチ。 メイン収納部に加え、マルチにたっぷり収納できる小物ポケット付き。充電器やケーブル、AirPodsやSDカードなど使用頻度の高いアイテムをスマートに持ち運べます。



プルタブ付きジッパーでさっと開け閉めでき、瞬時に中身を取り出せるため旅行や出張などあらゆるシーンで活躍すること間違いなし。







コスメポーチ











柔らかく丸みのあるシルエットとプレイフルなツートンデザインが印象的なコスメポーチ。化粧品と一緒に2本の100mlボトルも収納できる充実したサイズ感で、旅行先でもしっかりとスキンケアが可能。中には充実した4つのポケットが付属。



両サイドまで大きく開くジッパー周りにポップなカラーを施し、ファッション性も重視しました。旅行中でもばらつきやすい大切なメイク用品をスマートに持ち運べます。







ベル型キーチェーン











鍵や小物をクリップひとつで安全に取り付けられるベル型キーチェーン。2色のカラーコントラストがプレイフルに個性をアピールし、日常に華やかさをプラスします。バッグ付属のキーホルダーのデザインをそのままに、大きめのリングを付け加えたキーチェーンはアップサイクルされたレザーを使用。



刻印できるので自分の物を見分ける目印としても愛用できます。











【 MAISON de SABREについて 】





2017年の創設以来、その事業の功績が称えられ、Forbes Asia 30 Under 30 のRetail & Ecommerce 2020にも選出されたニュージーランド出身の兄弟オマー・サブレとゼイン・サブレが立ち上げたプレミアムレザーアクセサリーブランド。オーストラリア・シドニーを拠点に、世界131ヶ国にオンライン販売を展開。2018年より日本での事業を拡大。ブランドコンセプトは「Make Your Mark」、自分らしいイニシャルを身近なものに反映することで、自分を知るきっかけになってほしいという思いが込められている。市場のニーズに合った最高品質の牛革に高級感のあるモノグラムを選べるパーソナライズ感で人気を博している。





【 MAISON de SABREのこだわり 】

・自然から着想を得た色鮮やかかつ豊富なカラーバリエーション

・すべての商品にイニシャル刻印サービス無料

・手作業にて一つ一つ丁寧にパーソナライズ

・高級感のあるロイヤルブルーのギフトボックスに梱包

・通常、午前11時までのご注文は即日出荷



【 取扱商品 】

スマホケースシリーズ

iPhoneスマホケース、スリングスマホケース、Jelligrain(TM)スマホケース、スマホカードケース、スマホポーチ



テックシリーズ

AirPodsケース、AirPods Proケース、AirPods 3ケース、Apple Watch Band、ラップトップケース、AirPodsホルダーケース、AirPodsスリングケース、AirTagケース



ウォレット

カードケース、名刺入れ、ジップウォレット、三つ折りウォレット、MagSafeウォレット、コインケース、ジップ式長財布、フラップ式長財布、ジップ付カードケース、ジップ付二つ折りウォレット、二つ折りウォレット



スタイル小物シリーズ

ノートブック、キーチェーン、ペンケース



バックシリーズ

ミニトート、バックパック、ミニソフトトートバッグ、カメラバッグ、スリングバッグ、ソフトトートバッグ、ジップソフトトート、スモールソフトトート、ミニホーボーバッグ、ラップトップバッグ、ミニフラップバッグ、ミニショルダーバッグ



トラベルアクセサリーシリーズ

パスポートホルダー、ラゲッジタグ、ショルダーベルト、ショルダーストラップ



トラベルコレクション

ボストンバッグ、ジュエリーケース、テックポーチ、コスメポーチ、ベル型キーチェーン





最新情報は日本公式ストア、Instagram、LINEアカウントにて更新しています。

■日本公式ストア : https://bit.ly/3XoM03M

■公式Instagram : https://www.instagram.com/maisondesabre/

■LINE : https://lin.ee/n2Jrhh9



