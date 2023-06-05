国内最大級の製薬業界カンファレンス第2回「Ubie Phar…
［Ubie株式会社］
グランフロント大阪でのライブ中継・ネットワーキングイベントも同時開催
Ubie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太）は、7月4日（火）に開催する製薬企業向けカンファレンス「Ubie Pharma Summit 」の全登壇者が決定したことをお知らせいたします。「Patient-Centric Innovation ～ 未来を描き、明日を創る～」をテーマに、患者中心の医療を目指した業界全体でのデジタル活用やオープンイノベーションについて、多彩なステークホルダーの方をゲストに迎えた講演・パネルディスカッションを実施します。また、当日はメイン会場のパレスホテル東京に加え、グランフロント大阪にて、ライブ中継とネットワーキングイベントを同時開催いたします。
申し込みURL：https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2023_summer?utm_source=prtimes&utm_medium=&utm_campaign=
■第2回「Ubie Pharma Summit 2023 summer」概要
「Ubie Pharma Summit」は、Ubie株式会社が主催する製薬企業向けのカンファレンスです。業界の中長期の課題や具体的な解決策に関する情報共有や意見交換を行う場として、業界のさらなる発展の一助となることを目指しています。
名 称：Ubie Pharma Summit 2023 summer
開催日：2023年7月4日（火）
時 間：10:00 開場、10:30 開演、18:15～20:00 懇親会＋ネットワーキング
会 場：パレスホテル東京・グランフロント大阪
参加費：無料
対象者：製薬企業の経営者、事業責任者、デジタル推進・マーケティング・メディカル・R＆D等の各部門責任者・担当者の方
定 員：パレスホテル東京・400名、グランフロント大阪・100名
U R L：https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2023_summer?utm_source=prtimes&utm_medium=&utm_campaign=
主 催：Ubie株式会社
※ 本イベントはオフラインでの開催となります（オンライン配信等は現在予定しておりません）
※申込が会場の上限人数に達し次第、お申込みを終了させていただく場合がございます
※講演タイトルは変わる場合がございます
■プログラム・登壇者
■お問い合わせ
Ubie Pharma Summit 事務局
pharma-marketing@dr-ubie.com
【Ubie株式会社について】
「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビ―メディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。
所在地 ：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号 日本橋堀留町2丁目ビル 6F
設立 ：2017年5月
代表者 ：共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太
URL ：https://ubie.life
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-12:46）
データ提供
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