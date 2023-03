[株式会社grabss]

~TA女子第七回目となる大型単独公演、ついに豊洲PITで開催!~



「TA女子第七回大型単独公演 IN 豊洲PIT #【扉】~エソラゴトの向こう側~」が2023年5月31日(水)に豊洲PIT(東京都江東区豊洲6丁目1−23)にて開催されます。チケットは電子チケット販売サービス「TIGET」にて販売中です。









昨年O-EAST単独ではこれまでの集大成を「経過」として披露。今回豊洲PITでは全て一新し、「変化」をお見せします。

新ロゴ、新曲、新衣装、新アー写、に加え重大発表など、TA女子の変化を表す「TA女子第七回大型単独公演」は現在TIGETにて発売中です。



■「TA女子第七回大型単独公演 IN 豊洲PIT #【扉】~エソラゴトの向こう側~」

●開催概要

開催日 : 2023年5月31日 (水)

ライブ会場 : 豊洲PIT

時間 : 開場16:00/開演16:30



●会場アクセス

東京都江東区豊洲6-1-23

ゆりかもめ「新豊洲」駅北口より徒歩約3分

東京メトロ有楽町線「豊洲」駅7番出口より徒歩約12分



●チケット情報

チケット料金 : 豊洲PIT PREMIUM BOX SS X 110,000円 (税込) / 豊洲PIT PREMIUM BOX S VIII 60,000円 (税込) / 豊洲PIT PREMIUM BOX V 12,000円 (税込) / 前方Sチケット 5,000円 (税込) / 一般ONLINEチケット 2,000円 (税込)

チケット販売ページ : https://tiget.net/events/220771

※ ワンドリンク制(別途料金)

※ いかなる場合でも返金対応は致しかねますので予めご了承下さい。

■「TIGET (チゲット)」について

ライブアイドルやインディーズバンドからメジャーアーティストまで、20万件を超えるライブイベントやオンライン配信で導入される電子チケット販売サービスです。ライブ配信サービス「TIGET LIVE」や顔認証システム「FaceOpen」をはじめとして、抽選販売機能やリセール機能、グッズ販売機能などアーティスト・イベント主催者の皆様に求められる豊富な機能が売れた分だけの成果報酬型の料金で利用でき、自由度の高いチケット販売を可能にしています。「夢を抱く人々をつなぎ、世界中をワクワクさせる」をミッションに掲げ、アーティストの成長と成功をファンと共に支援する武器を創造しています。



サービス紹介資料 : https://bit.ly/3MQb8ME



【サービス概要】

名称 : TIGET (チゲット)

開始日 : 2013年11月10日

URL : https://tiget.net



【会社概要】

社名 : 株式会社grabss(グラブス)

所在地 : 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟6F

代表者 : 代表取締役 下平 誠一郎

設立 : 2012年10月1日

URL : https://www.grabss.co.jp



