[株式会社リードエッジコンサルティング]

販売開始即日で全2,222体のNFTコレクションが完売。二次流通もセール前までに60ETHを突破。



株式会社リードエッジコンサルティング(本社東京都新宿区、代表取締役社長:庄司貴之) は、株式会社読売テレビエンタープライズ(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:梅田尚哉)と連携しNFTアートプロジェクト「TOMIE by Junji Ito」をリリースし、本日販売したNFTが即日完売したことをお知らせします。本コレクションは日本を代表するホラー漫画家である伊藤潤二氏初の公式NFTであり、マンガ原稿を元にしたジェネレーティブアートとなります。2023年1月19日からNetflixで世界独占配信されるアニメ「伊藤潤二『マニアック』」を記念したプロジェクトとなっております。







一般販売開始2分36秒で2,222体のNFTコレクションが完売



本日、2,222体が完売となり一次流通の売上は138ETH、本日時点での日本円換算で2375万円となりました。二次流通も活発に行われています。



発行枚数: 2222枚

販売価格:プレセール:0.06ETH /パブリックセール:0.07ETH

二次流通での購入(OpenSea利用の場合):https://opensea.io/collection/tomie-by-junji-ito

公式twitter:https://twitter.com/TOMIEbyJunjiIto

公式サイト:https://nft.ji-anime.com/







今後の展開



本コレクション「TOMIE by Junji Ito」を保有しているwalletには特典として「再生する富江NFT」がエアドロップ(無料配布)されます(配布時期は追ってお知らせします)。



エアドロップされたNFTは特設サイトにてキル(バーン)することができます。キルしても富江が完全に消えるわけではありません。キルと同時に、肉片となった富江のNFTがエアドロップされ、そのNFTは時間の経過と共に再生し、美しい少女の姿をした富江に戻ります。



LEVEL1~4の各富江イラストには幾つかのパターンがあり、キルするごとにランダムで設定されます。



原作での「殺しても身体の一部から再生していく」不死である富江の存在をブロックチェーン上で体験できるものとなっております。









NFTアートプロジェクト「TOMIE by Junji Ito」について、よくある質問



Q. ユーティリティ(NFTを所有することによる特典)はありますか?



A. 購入者はTwitterでのプロフィール画像など個人利用に限り使用可能することもできます。また保有しているタイミングにより「再生する富江NFT」のエアドロップを受け取ることができます。



Q. 再生する富江NFTとはなんですか?



A. 日本では珍しいプログラマブルNFTがエアドロップ(無料配布)されます。元となる最初のNFTが時間の経過とともに再生していくものとなり、原作での「身体の一部から妖艶な女性に再生していく」不死である富江の象徴的なシーンをブロックチェーン上で体験できるものとなっております。



Q. 「TOMIE by Junji Ito」NFTは売却してもよいのですか?



A. 自由に売買していただいて構いません。ただし、特典である「再生する富江NFT」エアドロップ対象者の確定日時前に売却してしまうと、特典を受け取ることが出来なくなってしまいます。エアドロップ対象者の確定日時については追って公式Twitterなどで告知します。



その他Q&Aを公式サイト(https://nft.ji-anime.com/)に掲載しております。







伊藤潤二『マニアック』について



日本のホラー漫画界を牽引してきた鬼才・伊藤潤二。その独創的な世界観と、圧倒的な画力で描かれる魅力的なキャラクターが創り出す”恐怖の傑作“から、選りすぐりの20タイトルをアニメ化。「富江」や「双一」「首吊り気球」などの人気タイトルがラインナップされ、伊藤潤二のマニアックな魅力にどっぷりと浸れる意欲作となっている。2023年1月19日にNetflixにて世界独占配信が決定。



Netflix作品ページ ▶ http://netflix.com/title/81295011







株式会社読売テレビエンタープライズについて



読売テレビエンタープライズは、あらゆるエンタテイメントをプロデュースするコンテンツリーディングカンパニーです。











株式会社リードエッジコンサルティングについて



リードエッジコンサルティングは世の中の「あらゆるモノ」が保有する価値をデジタルの力を通じて世の中に届けていくことを目的として、NFT事業を中心とした複数事業を展開しております。











(C) ジェイアイ/朝日新聞出版

(C) ジェイアイ/朝日新聞出版・伊藤潤二『マニアック』製作委員会



