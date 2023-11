[RSAセキュリティ]

ダイワボウ情報システム株式会社(本社: 大阪市北区、代表取締役社長:松本 裕之、以下DIS)とサイバーセキュリティおよびリスク管理ソリューションのリーダーであるRSA Security LLC(本社:米国マサチューセッツ州、CEO: ロヒット・ガイ(Rohit Ghai)、以下RSA 社)は、ディストリビューター契約を締結し、製品とサービスならびにお客様サポートの日本国内における協業を開始します。



リモートワークやハイブリットな働き方等、クラウド導入におけるID 認証や管理に対しての対応が求められる中で、パスワードレス化の対応が進んでいます。RSA 社は、自らをアイデンティティ・ファーストの企業として位置づけ、ID 認証がサイバーセキュリティにおいて重要であるとすることで、お客様にとって、安心かつ簡単で便利なソリューションを提供し続けています。



企業のセキュリティ対策は、規模の大小に関わらず重要な経営課題のひとつであり、あらゆる物がインターネットに繋がる現代において、継続的に管理・運用する必要があり、また、多様化する脅威には複数のソリューションを組み合わせて対応することが重要です。

一方、対応を強化する事でコストの増加や管理の複雑化など、管理業務への負担が拡大する事も想定されます。その様な中で、RSA 社は負担の少ない最適なソリューションを提供しています。

RSA 社のSecurID/ID Plus は、セキュリティ対策の重要性をアイデンティティ管理から始めるソリューションです。MFA やパスワードレス認証、AI などの技術を活用し、リスク分析や管理の自動化を実現し、さまざまな環境でアプリケーションを統合的に管理します。

この次世代型クラウドおよびハイブリッド環境向けIDaaS は、セキュリティ、柔軟性、利便性を犠牲にすることなく、アクセス保護と管理を統合した最適なプラットフォームです。



DIS は、RSA 社が提供する製品ソリューションを、日本全国94 拠点の営業網による地域密着型の営業体制により、約1 万9,000 社の販売パートナー様を通じて、全国の利用ユーザーへお届けし、企業のデジタル化とビジネス変革をサポートし日本のDX 化に貢献してまいります。またDIS は、ディストリビューターとして製品、ソリューションにかかわる情報や技術支援をご提供するだけでなく、営業、教育支援とサポート体制拡充にあわせて、多くのパートナー企業や日本の中堅中小企業のお客様へサービスを普及して参ります。





なお、2023 年11 月8 日から2 日間開催されるDIS 主催のICT 総合展示会イベント「DIS わぁるど 2023 in 姫路」において、RSA 社の出展が予定されておりますので、ご興味のある方は是⾮ご来場ください。

URL:https://www.dis-world.com/himeji/



RSA 社は長らくワンタイムパスワードの利用で多くのお客様から信頼されてきましたが、クラウドへの展開に合わせてIDaaS としてのシングルサインオン、MFA、ID のガバナンス&ライフサイクル管理などのサービスを提供し、市場やクライアントの規模やペースに合わせた展開を支援するパートナーを探していました。これについて、International CSO でありVP のAlaa Abdulnabi氏は以下のように述べています。

「特に各地域の企業や金融、行政機関に対して実績を持つDIS 社との今回の提携は、お客様が安全で満足していただけるソリューションを展開できることを⾮常に嬉しく思っています。」



RSA Security LLC Chief Executive Officer Rohit Ghai 氏は、次のように述べています。

「利用者数とデバイスの増加、権限の変更、環境の変遷に伴い、日本の組織は脆弱性を特定し、脅威を検出し、応答を自動化するためにAI を優先的に活用すべきです。ダイワボウ情報システム株式会社との協力により、RSA はAI を活用した統合アイデンティティプラットフォームを提供し、金融サービス、医療、エネルギーなどのさまざまなセクターにおけるセキュリティ重視のリーダーをサポートし、重要なインフラとして利用者に必要なサービスを確実に提供します。」



ダイワボウ情報システム株式会社 代表取締役社長 松本 裕之は、次のように述べています。

「企業のデジタルトランスフォーメーション対応や働き方改革が加速し、テレワークの導入やクラウドサービスの利用が拡大する中、経営課題において、セキュリティ対策はアイデンティティ管理から始まることが不可⽋です。セキュリティを第一に考え、ゼロトラスト対応やオンプレとクラウドを含めたハイブリッド環境への対応等、あらゆる変化に柔軟に対応できる統合ID 管理プラットフォームが必要です。RSA のセキュリティソリューションの提供により、お客様のビジネスを安全性と利便性の両面でサポートし、大手企業のみならず日本の中堅中小企業の課題解決に貢献してまいります。」



ダイワボウ情報システム株式会社について

DIS は IT 流通を支える国内最大級のディストリビューターとして、国内外約1,400 社に及ぶメーカー・サプライヤーから仕入れた IT 関連商品を、国内約19,000 社の販売パートナー様を通じて、全国各地のエンドユーザー様へお届けしております。全国94 の営業拠点を擁し地域に密着した営業体制を構築し、「顔の見えるディストリビューター」としてお客様の多様なご要望にお応えすることができます。

URL:https://www.pc-daiwabo.co.jp/



RSA 社について

AI を活用したRSA Unified Identity Platform は、今日および将来の⾮常にリスクの高いサイバー攻撃から組織を保護するために、世界で最も安全な環境を提供します。RSA 社は脅威の予防、アクセスの確保、コンプライアンスを実現するために必要なアイデンティティインテリジェンス、認証、アクセス、ガバナンス&ライフサイクルの機能を提供します。9,000以上のセキュリティ重視の組織が、オンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウド環境で6,000万以上のアイデンティティを管理するためにRSA 社のソリューションを利用しています。

URL:https://www.rsa.com/ja/









(C) 2023 RSA Security LLC、その関連会社。All Rights Reserved.



RSAおよびRSAロゴは、米国RSA Security LLC 又はその関連会社の商標又は登録商標です。





