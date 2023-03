[Original Inc.]

~自分好みにカスタマイズ「ONE PIECE 」"史上初"となるオーダーメイドプロジェクト~ https://originalstitch.com/jp/onepiece







Original Japan株式会社(本社:東京都港区北青山3丁目5番10号、代表取締役:小堺利幸、以下オリジナルジャパン)が展開する、オンラインシャツカスタムブランド「Original Stitch(オリジナルスティッチ)」は、「ONE PIECE」"史上初"となるオーダーメイドプロジェクト「ONE PIECE SHIRTS Powered by Original Stitch」第七弾を2023年3月16日より公式サイトで発売開始することをお知らせ致します。

「麦わらの一味」をはじめ、ワンピースの人気キャラクターをモチーフにした完全オリジナルデザインが揃っており、自分好みの生地やサイズでオーダーメイドシャツを自由にカスタムできます。



第七弾はファン待望の"最悪の世代"。ルフィ、ゾロに加え、キッド、ロー、ティーチ、アプー、ボニー、ホーキンス、ベッジ、ドレーク、キラー、ウルージ、それぞれをモチーフにしたデザインが新登場。シャツはもちろん、Tシャツやスウェット、クッションカバーなどをONE PIECE SHIRTSならではのクールかつポップなデザインで作ることができるのはここだけ!



また2023年3月16日(木)でONE PIECE SHIRTSがデビューして一年を迎えます。

一周年を記念して麦わらの一味全員が登場の「宴」柄もリリース。ポップでキュートなデザインに仕上がっています。一周年を記念して特別なキャンペーンも実施します。詳しくはONE PIECE SHIRTSオフィシャルサイトを是非チェックしてみてください。







LOOKページはこちら:https://originalstitch.com/jp/onepiece/look/7





ONE PIECE SHIRTS 一周年記念「宴柄」



■概要

・販売時期:2023年3月16日(木) 正午より

公式サイト(https://originalstitch.com/jp/onepiece)にて発売開始

・アイテム:オーダーメイドシャツ、Tシャツ、スウェット、バンダナ、マスク、クッションカバー

【シャツ】

生地:全127柄(第七弾12柄(11柄+宴柄))のオリジナルプリント生地+ベース無地生地6種類

スタイル:メンズ・レディース・キッズ

サイズ:XS・S・M・L・XL・XXL (サイズカスタム可能)

カスタム可能箇所:本体・襟・襟裏・カフス・カフス裏・ポケット・ボタン

【Tシャツ】

本体生地:無地生地2色(白・黒)、ONE PIECEデザイン19種類(4種類追加(うち1種類宴柄))

スタイル:ユニセックス(半袖・長袖)

サイズ:S・M・L・XL・2XL

カスタム可能箇所:本体生地、プリント(フロント・バック・袖)、刺繍(胸)

【スウェット】

本体生地:無地生地2色(白・黒)、ONE PIECEデザイン19種類(4種類追加(うち1種類宴柄))

スタイル:ユニセックス(半袖・長袖)

サイズ:S・M・L・XL・2XL

カスタム可能箇所:本体生地、プリント(フロント・バック・袖)、刺繍(胸)

【マスク】

生地:全127柄(第七弾12柄(11柄+宴柄))のオリジナルプリント生地

サイズ:S・M

カスタム可能箇所:本体生地・裏面生地

【バンダナ】

生地:全127柄(第七弾12柄(11柄+宴柄))のオリジナルプリント生地

サイズ・:ONE SIZE

【クッションカバー】

生地:全127柄(第七弾12柄(11柄+宴柄))のオリジナルプリント生地

サイズ:縦45cm×横45cm・縦50cm×横50cm

カスタム可能箇所:表面生地・裏面生地

※クッションカバーのみの販売となります。

・販売価格:シャツ(メンズ・レディース・キッズ)9,350円~(税込・送料別途)、Tシャツ4,290円~(税込・送料別途)、スウェット10,780円~(税込・送料別途)、マスク1,980円(税込・送料別途)、バンダナ1,980円(税込・送料別途)、クッションカバー4,290円~(税込・送料別途)

・販売エリア:日本、アメリカ、カナダ、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インド、インドネシア、イギリス、スペイン、ドイツ、イタリア、フランス、オーストラリア、等、40カ国以上の国や地域での販売

※配送国一覧はこちら https://originalstitch.zendesk.com/hc/ja/articles/4474691258009

※発売時間は予告なく変更されることもございます。予めご了承くださいませ。

※シャツのデザインはカジュアルモデル、リラックスモデルの2種類。

※サイズ表はOriginal Stitchサポートセンターページをご覧ください。



■「ONE PIECE SHIRTS Powered by Original Stitch」公式SNS情報

・公式インスタグラム:https://www.instagram.com/onepiece_shirts_official/

・公式ツイッター :https://twitter.com/onepiece_shirts

・公式ユーチューブ :https://www.youtube.com/channel/UCnKcg86T6_s4l3UOXI2eV3w



■ONE PIECE 麦わらストア展示

・全国のONE PIECE 麦わらストアでデザインサンプル・生地スワッチ(生地見本)の展示をさせていただきます。

ONE PIECE 麦わらストア:渋谷本店・池袋店・あべの店・梅田店・名古屋店・福岡店・熊本店

ONE PIECE 麦わらストアオフィシャルサイト:https://www.mugiwara-store.com/

※展開期間につきましてはオフィシャルサイト、オフィシャルSNSにて配信いたします。



ONE PIECE SHIRTSオフィシャルサイトはこちら:https://originalstitch.com/jp/onepiece







■「Original Stitch」とは

「Original Stitch」は、シリコンバレーで働くエンジニアの「服を買いに行く手間を減らしたい」という思いから生まれました。2013年にテストサービスを開始し、2015年ブランドの母体となる「Original Inc.」を設立後、「すべてのクローゼットにカスタムシャツを」というビジョンのもとサービスを展開しています。シャツの細部まで10億通りのパターンから自分好みにカスタマイズし、最短5分でオーダー可能です。シャツは日本国内の工場で、職人の手により丁寧に仕立てたものをお届けしています。

・公式サイト:https://originalstitch.com/



■オンデマンドプリント製法

商品を仕立てる上で“オンデマンドプリント”を採用することで、お客様からオーダーを頂いてから生地をプリントする為、余剰な生地の在庫を持たず、廃棄ロスの削減に繋げています。Original Inc.は、この技術によって地球環境にも優しく、ファッションを楽しく選べ、サステナブルで明るい未来になる取り組みに力を入れて行きます。



<Original Japan株式会社 会社概要>

代表者:代表取締役社長 小堺 利幸

本社所在地:東京都港区北青山3丁目5番10号 ワールド北青山ビル12階

設立:2018年8月



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-16:46)