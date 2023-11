[有限会社春華堂]

有限会社春華堂(本社:静岡県浜松市、代表取締役社長:山崎貴裕、以下「春華堂」)は、2023年11月23日(木・祝)から11月26日(日)までの4日間、テレビ番組やSNSで大注目の木彫りアーティスト キボリノコンノ氏による作品を展示し、浜松在住アーティスト作品と春華堂のスイーツが楽しめる「春華堂 秋のキボリノコンノ展 feat.やまもとゆか」SWEETS BANKにて開催します。







SWEETS BANKは、2021年に「おいしい思い出をためよう」をコンセプトに人と地域を結ぶ場としてオープンしました。これまで「キボリノコンノ展」や「匿名希望展 IN HAMAMATSU」などのアートにまつわるイベントを開催し、地域の文化や地元で活躍されているアーティストの方々と連携しながら、街の活性化に取り組んでまいりました。今回の「春華堂 秋のキボリノコンノ展」においても、木彫り作品やアートを通して浜松に住む方々やお子さまに、アートに触れて精神的な豊かさを育み、“芸術の秋”を感じていただける場を創造します。





キボリノコンノ氏が浜松に凱旋!



2021年にキボリノコンノ氏が木彫りの「うなぎパイ」をSNSでアップしたことをきっかけに、春華堂との歩みが始まりました。2022年12月にSWEETS BANKにて初開催した「木彫りBORN展」は期間3日間で約2,000名、今年の5月のゴールデンウィークに開催された「いっちゃんとキボリノコンノ展」では、5日間で約5,000名がお越しになりました。



今年の10月~11月に「キボリノコンノ展」が大丸東京店・梅田店にて開催され大好評となりました。そんなキボリノコンノ氏が浜松に凱旋し、SWEETS BANKでの開催が3回目となる「春華堂 秋のキボリノコンノ展」の開催が決定!

今回は “芸術の秋”を皆様により堪能していただけるようにキボリノコンノ氏の新作3点の展示に加え、本物の春華堂のお菓子と木彫り作品を並べて写真が撮れるフォトスポットや、本物のお菓子を販売し会場でスイーツを召し上がれるイートインスペースを設置するなど、昨年の展示会からコンテンツがパワーアップ。また、地元アーティストである「やまもとゆか」と地元浜松が本社の家具メーカー「株式会社キシル」とコラボします。やまもと氏の可愛らしい動物たちが秋を楽しむ姿を描いたイラストや、木彫り作品の元となる“木”にフィーチャーしたキシルの展示をお楽しみいただけます。細部まで再現された作品は、思わず本物と見間違うほど精巧に作りこまれており、驚くこと間違いなし!秋を感じられる木彫り作品の数々を是非お楽しみください。





「春華堂 秋のキボリノコンノ展 feat.やまもとゆか」 コンテンツ紹介



木彫り作品新作3点を含む約40点の作品を展示。

秋らしい栗のお菓子や春華堂人No.1スイーツが木彫りに!?

11月23日(木・祝)~26日(日) 13:00~

キボリノコンノ氏 在廊予定













木彫り作品と本物のお菓子を並べて

撮影できるスポットも登場。作品の元となったお菓子も実際に販売し会場内でお召し上がりいただけます。

※本物のお菓子と作品を間違えないようお気を付けください!













やまもとゆか氏によるイラストが、秋の宴の雰囲気を演出。

3匹のピグレットのキャラクターたちの物語にもぜひご注目ください。

SWEETS BANKから会場までを3匹のピグレットが案内している看板も!





【春華堂スイーツ in POP UP STORE KANDA のラインナップ】

■咲クレール アールグレイいちご … 367円(税込)

■渋皮栗どら焼き … 302円(税込)

■くりくり … 216円(税込)

■塩豆大福 … 216円(税込)



【ドリンクメニュー】

■みかんジュース … 各340円(税込)

・早生みかんジュース

・ゆずれもん

■水 … 110円(税込)

※会場内に、スイーツとドリンクをお楽しみいただけるイートインスペースがございます。





株式会社キシル 展示紹介 - GOOD WOOD -

キボリノコンノ氏が今回の展示会での作品作りにあたり、作品の材料となる“木”に注目しました。地元浜松の天竜ヒノキを主に、自然を壊さないサステナブルな材を使ったオーガニックな家具をつくる「株式会社キシル」と出会い、家具製造の工程でうまれる端材を使って作品を制作しました。展示会を通して、木の魅力を伝えると同時に作品のルーツでもある、地球にやさしい木材=GOOD WOODを伝えるため株式会社キシルの展示が決定しました。





キシルが掲げている「GOOD WOOD」は、人の手で植えて育てた「植林木」を指します。日本は国土の約7割が森林で、先進国の中で第2位の森林率をもつ森林大国ということはあまり知られていません。一方世界では森林破壊が起きており、その原因の一つとして森林の違法伐採が挙げられます。人の手で育てられるGOOD WOODを選ぶことは、森を起点とした豊かな自然循環の輪を広げることを意味します。今回の展示会ではキボリノコンノ氏の作品を通して木に触れた方々に、GOOD WOODな考え方を伝えてまいります。





【GOOD WOODとは】



GOOD WOODは、「植林木」を指します。植林木は、人の手で植え、育て、計画的に使用される、言わば “木の畑”で育ったサステナブルな素材です。「木を伐ること=自然を壊すこと」ではありません。人が植えて、育て、伐って、使うサイクルを繰り返すことは、すこやかな森をつくり、豊かな自然循環を生み出します。





アーティストの紹介





<キボリノコンノ>

1988年 東京都大田区生まれ。静岡文化芸術大学卒業後、家具メーカーにデザイナーとして就職し、結婚と転職を機に浜松市へ移住。(在住)

2021年より木彫り作品の制作を開始し、多くのメディアで取り上げられるように。2023年4月より、フリーランスの木彫りアーティストとして活動中。













<やまもとゆか>

デザイナー・イラストレーター。

高校卒業とともに渡英し語学を勉強。帰国後、東京のデザイン会社勤務中にイギリスのデザイン会社からオファーを受け、再び渡英。パッケージデザイナーとして活躍。現在はデザイナー&イラストレーターとして、愛犬たちと浜松在住。







<株式会社キシル>

XYL(キシル)は、人と木をつないで新しい価値を創造し、家具

から人を健康にしていく「オーガニックな家具」をつくっています。

家で長い時間を共にする家具は、心身の健康に深く影響すると考え、素材や塗装の安全性の高さにこだわってきました。

これからの時代は、心も体もすこやかに生きたい人たちに向けて

「からだにいい家具」という新しい価値を、XYLはお届けします。





キボリノコンノ オフィシャルグッズ

今回の展示会では、キボリノコンノ氏のオリジナルグッズを販売!

ウッド素材で作られたA4クリアファイルやトートバッグ、ハンカチなど、ご自宅でも木彫り作品を楽しめるものばかり。

さらに来場者全員に、来場記念品をプレゼントいたします。

※販売商品は一部変更になる場合がございます。





開催概要 - 春華堂 秋のキボリノコンノ展 feat.やまもとゆか -

・開催期間:2023年11月23日(木・祝) ~ 11月26日(日) OPEN:10:00~17:00

※キボリノコンノ氏: 全日13:00~ 在廊予定



・会 場:春華堂 POP UP STORE KANDA (SWEETS BANK斜め向かい)

静岡県浜松市中区神田町553



・観 覧 料:大人500円、子ども(小学生以下) 300円、未就学児無料

※SWEETS BANKまたはMARUHACHIで

「お買物 1,000円以上」のレシートで提示で入場可(1,000円につき1名)



・問 合 せ:SWEETS BANK SHOP春華堂 053-441-3340







