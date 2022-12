[ROOT株式会社]

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT(ルート)株式会社は、2022年12月11日(日)AM10:00より、ROOT CO. ONLINE SHOP 他各オンラインストアにて、サイクルブランド「BYCRUISE」とのコラボレーションプロダクト『BYCRUISE×ROOT CO. GRAVITY UTILITY WEBBING NECK/SHOULDER LOOP』の販売を開始いたします。









ユーティリティーなオリジナルスマホショルダーストラップ「GRAVITY UTILITY WEBBING NECK/SHOULDER LOOP」の、【BYCRUISE×ROOT CO.】コラボレーションモデル。



UTILITY WEBBING NECK/SHOULDER LOOPは、アウトドアでのミニマルスタイルを叶えるデザインと手ぶらを後押しするギミックを搭載。好きな長さに調節ができる為、スマホショルダーストラップ/ネックストラップの2通りの使い方が可能です。









今回のコラボモデルで本体に採用したカモフラ柄のウェビングテープは、USA madeのミルスペック規格の「マルチカム」「マルチカム ブラック」の2パターン。さらに、「マルチカム」はプリントではなく柄に立体感が生まれ繊細感のある『ジャガード織り』仕様となります。









【製品詳細】

製品名:BYCRUISE×ROOT CO. GRAVITY UTILITY WEBBING NECK/SHOULDER LOOP

販売価格:5,940円(税込)

カラー:マルチカム・マルチカムブラック

販売開始日:2022年12月11日(日)AM10:00

ROOT CO. ONLINE SHOP:https://www.rootco-shop.jp/c/item/accessory/neckstrap/guwn-4315

ROOT CO.楽天市場店:https://item.rakuten.co.jp/rootco/guwn-4315

ROOT CO.Amazonストア:http://www.amazon.co.jp/dp/B0BNNCKND1

ROOT CO. 公式サイト:https://root-co.net/collaboration/item/guwn-4315/





【BYCRUISEについて】

私たちの思う「あったらいいな」をカタチに。

自転車 = スポーティーなイメージを日常に馴染むデザインに。

普段使いでも、アウトドアアクティビティでも、自転車に乗っていない時でもオシャレに使えるものを。

機能性と実用性を兼ね備え、CRUISEらしい驚きとワクワクが詰まった商品開発を心掛けています。





【ROOT CO.(ルートコー)について】





「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。



ROOT CO. 公式サイト ⇒ https://root-co.net/





【ROOT株式会社 概要】

会社名 : ROOT株式会社

設立 : 2016年8月

代表者 : 代表取締役 三尋木 準

所在地 : 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE

事業内容 : モバイルアクセサリー及び雑貨の販売



