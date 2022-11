[株式会社やまと]

2022年12月3日(土)より販売開始



株式会社やまと(本社:東京都渋谷区、代表取締役:矢嶋孝行)が展開する、きものテーラー<Y. & SONS>がデザインスタジオ「THE INOUE BROTHERS...」とコラボレーションした『ロイヤルアルパカ』の着物と羽織を発表。2022年12月3日(土)より、Y. & SONS 店舗にて販売開始いたします。また、発売日同日に THE INOUE BROTHERS... の井上聡氏がY. & SONS 神田の店舗に在店いたします。



“Style can’t be mass-produced…(スタイルは、大量生産出来ない)” をスローガンに掲げる<THE INOUE BROTHERS...(ザ イノウエブラザーズ)>は、ペルー現地の生産者の方々と直接関係を作り、繊維を購入するという “ダイレクトトレード” を取り入れてものづくりを行っているブランドです。仲買業者を挟まないことによって、生産者の方々の利益を増やし、またブランドのオリジナル商品を適正価格で販売をしています。

一方で<Y. & SONS(ワイアンドサンズ)>を運営する株式会社やまとは、「共創」を基本理念に掲げています。この理念にはお客様や日本のものづくりの産地、そして社会と共にきもので心躍る夢を実現していくという想いが込められています。



Y. & SONS はザ イノウエブラザーズのものづくりの思想や活動に共感し、2018年秋冬シーズンより同ブランドの商品を取り扱ってきました。また、井上聡氏にY. & SONS の店舗にお越しいただき、Y. & SONS のディレクターが聡氏の活動拠点であるデンマークを訪問するなど、交流を深める中で出てきたアイディアが「アルパカ素材による着物」でした。



この度、数年の時を経て、両ブランドの想いと絆による<ロイヤルアルパカ>の着物と羽織をリリースいたします。色はアルパカの自然な色味を使用した、ダークグレーの1色展開。お客様のご寸法に合わせてマイサイズオーダーにてお仕立ていたします。(ご納期は寸法確定後約3週間)



発売日同日、ザ イノウエブラザーズ井上聡氏と、当社社長の矢嶋孝行がY. & SONS 神田の店舗に在店し、皆さまをお出迎えいたします。













商品概要



発売日:2022年12月3日(土)

取り扱い店舗:Y. & SONS店舗 ※オンラインストアでは順次展開予定

価格:着物 121,000円(税込、お仕立て代込み)

羽織 115,500円(税込、お仕立て代込み)







THE INOUE BROTHERS... 井上聡氏 在店イベント



日時:2022年12月3日(土) 15:00~19:00

場所:Y. & SONS 神田

住所:東京都千代田外神田2-17-2

※メディア関係者で取材等をご希望される方は、プレス担当者へ事前にアポイントをお願いいたします



当日ご来店いただいた方にはデンマーク発祥の「ミッケラービール」やペルー定番のスナック「カンチータ」を、ささやかですがご用意してお待ちしております。





The Inoue Brothers... について

デンマークで生まれの井上兄弟による社会課題をクリエイティブに解決するデザインスタジオ。ダイレクトトレードでつくるアルパカ製品、ペルー産オーガニックピマコットンウェアを展開。



Y. & SONS について

「メンズきものテーラー」をコンセプトに、固定概念にとらわれない自由な発想で、伝統と革新が融合した非日常をお届けするコンセプトショップです。固定概念にとらわれない自由な発想で、伝統と革新が融合した非日常をお届けします。

2015年3月、東京・神田明神鳥居横にオープン。2020年6月にはアジア発上陸となる「エースホテル」が入る京都・新風館内にもオープン。

国内外問わず多くのお客様に、従来のきものの枠を超えたコーディネートをご提案しています。

https://www.yandsons.com/





【お客様からのお問い合わせ先】

■ Y. & SONS 神田 東京都千代田区外神田2-17-2

連絡先:03-5294-7521(11:00-19:00)

■ Y. & SONS 京都 京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F

連絡先:075-256-4090(11:00-20:00)



