一般社団法人国際文化協会(所在地:東京都中央区、会長:下村朱美)は、2022年12月13日(火)14:00~東京ドームシティホールにて開催する『第60回ミス・インターナショナル世界大会2022』に、ゲストアーティストとして、アーティストで俳優のMIYAVIと太鼓芸能集団 鼓童の出演が決定!







「ミス・インターナショナル ビューティ・ページェント(以下、ミス・インターナショナル) 」は、ミス・ワールド、ミス・ユニバースと並ぶ世界3大ビューティ・ページェントの1つで、1960年に米国で誕生し、今年で60回目を迎える。



そこで、今年はゲストアーティストとして国内外でも活躍しているMIYAVIと、世界53の国と地域で公演を重ねている太鼓芸能集団 鼓童のパフォーマンスが決定。MIYAVIは、2017年にUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)親善大使に就任してから、難民支援活動を精力的に行っており、自身の活動とミス・インターナショナルの活動に親和性を感じ、このたびご出演いただく運びとなった。一方、太鼓芸能集団 鼓童は、新潟県の佐渡島で生まれ、今年創立41年を迎える歴史ある集団。日本の伝統芸能のすばらしさを世界に発信している点が、世界大会の趣旨である“日本のすばらしさをアピールする”部分と重なり、MIYAVIとも「MIYAVI Virtual Live 6.0 in 京都・清水寺“MIYAVI in KIYOMIZU”」での共演を機に親交が深まっていることから、出演が決定した。3年ぶりの開催となる本大会にふさわしい2組に、当日はパワフルなパフォーマンスを披露していただきます。



コロナ禍で世界大会の中止が相次いだが、大会へ出場せずともそれぞれ各国・各地域の代表がミスとしての活動を続けてくれたこと、そして、これまでの沢山のミスによって歴史がつながれ、3年ぶりに開催される今年の『第60回ミス・インターナショナル世界大会2022』。



MIYAVIと太鼓芸能集団 鼓童の力強いパフォーマンスと、約70名の中から誕生する新たなミス・インターナショナルの頂点、そして新たに刻まれる歴史を乞うご期待。





【登壇アーティスト情報】



■MIYAVI プロフィール <アーティスト/俳優>





エレクトリックギターをピックを使わずに全て指で弾くという独自の“スラップ奏法”でギタリストとして世界中から注目を集めている。

俳優としても「Unbroken」でハリウッドデビュー、日本の著名人として初めてとなるGUCCIグローバルキャンペーンへの参加や、日本人として初めてUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の親善大使に就任するなど、常に世界に向けて挑戦を続ける"サムライ・ギタリスト"であり、今後もワールドワイドに活躍する最も期待のおける日本人アーティストの一人である。

先日YOSHIKI、HYDE、SUGIZOらとスーパーバンド「THE LAST ROCKSTARS」を結成するというニュースで世間に衝撃を与え、今年12月には東名阪にてクリスマスイベント「MIYAVI 20th Anniversary - Electric Xmas 2022」を公演予定。



■太鼓芸能集団 鼓童 プロフィール





太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、現代への再創造を試みる集団。1981年、ベルリン芸術祭でデビュー。以来世界53の国と地域で6,500回を超える公演を行う。

劇場公演の他、小中高校生との交流を目的とした「交流学校公演」や、多様なジャンルのアーティストとの共演、国際芸術祭、映画音楽等へ多数参加している。

近年は石川さゆり、初音ミク、AI、MIYAVIらと共演。

2019年は「ラグビーワールドカップ2019日本大会」開会式、国立競技場のオープニングイベントに出演。最近では、読売巨人軍とのコラボレーションやオンラインゲーム「原神」の音楽にも参加するなど更に活動の幅を広げている。2021年には創立40周年を迎えた。





【イベント概要】



名称:第60回ミス・インターナショナル世界大会2022

(英語表記:The 60th Miss International Beauty Pageant2022)

日程:2022年12月13日(火)

地区:東京

会場:東京ドームシティホール(TOKYO DOME CITY HALL)

〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート1F

開場:13:00

開演:14:00

終演:17:30(予定)

登壇アーティスト:MIYAVI、鼓童





<チケット情報>



1. S席(アリーナ):¥33,000(税込)

※S席でご来場されるお客様はドレスコード(セミフォーマル)の遵守をお願いしております。※男性はジャケット着用

2. A席(1階バルコニー):¥22,000(税込)

3. B席(2階バルコニー):¥13,200(税込)

4. C席(3階バルコニー):¥8,800(税込)



■チケット販売サイト:



専用ページ:https://e-ticketbook.com/miss-international-wc/2210-tb/

販売元:ticketbook https://e-ticketbook.com/





<一般のお問合せ先>



イベントに関するお問い合わせ

一般社団法人国際文化協会

TEL:03-6757-6505(月~金 10:00~17:00 ※土日祝日を除く)

メールでのお問い合わせ:info-j@miss-international.org





■「ミス・インターナショナル」について



ミス・インターナショナルは、正式名称を「ミス・インターナショナル ビューティ・ページェント」と言い、1960年に米国で誕生しました。誕生から7年間は米国で開催されていましたが、日本万国博覧会(1970年/大阪)の開催を記念して、日本に開催権が移されました。ミス・インターナショナルが目指すのは、単に外見的な美しさを競うだけでなく、開催国での国際交流、友好親善、社会貢献活動を通して、各国間の相互理解の増進による世界平和の実現です。そして、グローバルな大会に挑戦した女性達の行動が自身の成長と多くの女性達の勇気やチャレンジに繋がることを願い『CHEER ALL WOMEN ~全ての女性達を応援する~』大会でありたいと考えています。各国や地域の代表が“美と平和の親善大使”として一堂に集う世界大会では、広く世界中へ “平和の祈り”を発信し、主催国である日本の素晴らしさもアピールしていこうという趣旨のもと毎年開催されています。また、ミス・インターナショナルでは、ミスたちが個々のレベルで国際交流活動を行っています。「緑化推進運動」や「ミス・インターナショナル・フォーラム」をはじめ、「チャリティーイベント」などの社会貢献活動を通じて、日本と世界各国との友好と親善を深めています。



「ミス・インターナショナル」公式ホームページ:https://www.miss-international.org/jp/



