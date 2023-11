[クリエイティブサーベイ株式会社]

~名刺交換したその場で企業情報を確認でき、効果的な営業活動を後押し~



「顧客の声を機会に変える」をミッションに、法人向けにインタラクティブなフォームサービスを提供するクリエイティブサーベイ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:石野 真吾、以下「クリエイティブサーベイ」)は、Ask Oneで撮影した名刺からSansan株式会社が提供する営業DXサービス「Sansan」の企業情報を表示できる新機能を公開しました。







Ask Oneは、“あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない”をコンセプトに、社内外のあらゆる顧客接点における入力インターフェースを統合するサービスです。BtoB企業におけるあらゆるタッチポイントで営業機会を逃さず、商談化率・受注率・契約継続率を向上する幅広いユースケースを提案しています。



その中でもオフラインでの接点の場では、交換した名刺情報とヒアリング情報を即時データ化し、各種セールスフォースオートメーションツールやマーケティングオートメーションツールと連携することで、営業アプローチ開始までのリードタイム短縮、誰でも同じヒアリングができる属人化の排除など、様々な価値を提供しております。



今回、名刺を交換したその場でより多くの顧客情報を取得し、対面での接客体験を向上させたいというご要望が多数寄せられていたという背景を踏まえ、Ask OneとSansanを連携させ、名刺交換した相手の企業情報を瞬時にその場で確認できる新機能をリリースしました。



本機能で実現できること





Ask Oneには、Sansanのデータ化ノウハウにより開発された、精度とデータ化速度を両立した名刺に特化した独自のエンジンが搭載されています。お客様からいただいた名刺を、Ask Oneの名刺取り込み機能で撮影すると即時名刺情報がデータ化されます。



Sansanの企業情報ページでは業績、従業員数、業種、資本金などの基本情報と、名刺やメールの署名、ウェブフォームの入力内容といったその会社と自社との接点情報を参照することが可能です。今回公開する新機能では、取り込んだ名刺情報からこうしたSansanの企業情報ページを表示することができるようになります。



本機能を活用することで、名刺交換をした場で即時に従業員数や売上規模を元にターゲットを判定し、対応方法や、トークスクリプト、提示するコンテンツなどを変えることが可能になり、お客様一人ひとりに最適な体験をご提供できます。



Ask Oneで取り込んだ名刺画像はSansanにも送信可能





Ask Oneで取り込んだ名刺画像は、Sansanにも登録を行うことができます。

名刺を取り込んで回答送信すると、Ask Oneの結果画面での参照、Salesforceをはじめとする各種ツールとの連携、Sansanへの名刺画像取り込みまでが自動的に行われます。



Sansanに登録される名刺の所有者を指定することもでき、スタッフごとに自分自身が交換した名刺であることを管理することも可能です。



なお、本機能の利用にはAsk OneとSansan両サービスの契約が必要となりますので、利用をご希望の場合は問い合わせフォームからお問い合わせください。



・Ask Oneサービスサイト:https://jp.creativesurvey.com/ask-one/







■クリエイティブサーベイ株式会社 会社概要

会社名:クリエイティブサーベイ株式会社

代表者:代表取締役 石野 真吾

設立:2014年7月2日

所在地:東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容:あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、

ブランドと顧客がつながるアンケート「CREATIVE SURVEY」の開発・提供

URL:https://jp.creativesurvey.com/



■サービスに関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 マーケティング部

Mail: mk@creativesurvey.com



■報道に関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 広報

Mail: pr@creativesurvey.com



