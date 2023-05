[株式会社Zero-Ten]

株式会社Zero-Ten(本社:福岡県福岡市、代表取締役:榎本二郎)は、2023年5月27日(土)5月28日(日)に「010 BUILDING」(ゼロテン ビルディング)にて「FUKUOKA PRODUCER SUMMIT 2023」を開催いたします。



この度、決定いたしましたトークセッションの詳細プログラムを発表します。







トークセッション詳細プログラム







5月27日(土)



セッションテーマ1. [まちづくり] 12:30~14:00

『街を育てるプロデュース術 ~進化し続けるローカルビジネスモデル~』

・食べチョク 代表 秋元里奈 氏

・芸人、絵本作家 西野亮廣 氏

・モデレーター:PIVOT CEO 佐々木紀彦 氏

※さらに追加登壇のスペシャルゲストを後日発表予定です。



セッションテーマ2. [スポーツ] 14:30~16:00

『スポーツビジネス成功のシナリオ ~プロデューサー視点のクラブ経営の在り方~』

・アビスパ福岡 代表取締役 川森敬史 氏

・株式会社やずや 代表取締役社長 矢頭徹 氏

・モデレーター:PIVOT CEO 佐々木紀彦 氏



セッションテーマ3. [エンターテインメント・コンテンツ] 16:30~18:00

『勝ち抜くプロデューサーが描くライブエンターテイメントの未来 ~エンタメの現在地と今後の展望~』

・芸人、絵本作家 西野亮廣 氏

・日本テレビ グローバルビジネス局 プロデューサー 依田謙一 氏

・株式会社Zero-Ten代表取締役 榎本二郎 氏

・モデレーター:株式会社コルク代表取締役・編集者 佐渡島庸平 氏





5月28日(日)



セッションテーマ4. [漫画・アニメ] 12:30~14:00

『いまの業界が必要とするプロデュース力とは ~漫画・アニメ コンテンツビジネスの最前線事情~』

・株式会社TRIGGER常務取締役 アニメーションプロデューサー 舛本和也 氏

・株式会社ストレートエッジ 編集者、元KADOKAWA 電撃文庫編集部 編集長 三木一馬 氏

・モデレーター:The Breakthrough Company GO代表取締役 PR/CreativeDirector 三浦崇宏 氏



セッション5. [クリエイティブ・ラボ・フクオカ主催 Creators Meetup GROWING #2] 14:30~16:00

『クリエイターが高めるべきプロデュース力 ~今後必要とされるシン・クリエイター像とは~』

・PIVOT CEO 佐々木紀彦 氏

・The Breakthrough Company GO代表取締役 PR/CreativeDirector 三浦崇宏 氏



セッションテーマ6. [ゲーム] 16:30~18:00

『プロジェクトを成功に導くプロデュース力 ~TOPプロデューサーが語るゲーム業界におけるその醍醐味~』

・株式会社レベルファイブ 代表取締役社長/CEO 日野晃博 氏

・株式会社サイバーコネクトツー 代表取締役 松山洋 氏

・株式会社ガンバリオン 代表取締役社長 山倉千賀子 氏

・モデレーター:株式会社コルク代表取締役・編集者 佐渡島庸平 氏





FUKUOKA PRODUCER SUMMIT 2023 開催概要





イベント名:「FUKUOKA PRODUCER SUMMIT 2023」

開催日時:2023年5月27日(土) 12:00~18:00、 28日(日) 12:30~20:00

会場:010 BUILDING 福岡県福岡市博多区住吉1-4-17

参加費:12,000円(懇親会参加費込)

主催:株式会社Zero-Ten

共催:クリエイティブ・ラボ・フクオカ

詳細:https://producersummit.jp/



【お申し込み方法】

イベント詳細ページ(https://producersummit.jp/)よりチケットをお申し込みください。



トークセッション登壇者

※今後、登壇者は追加・変更する場合がございます。ご了承下さい。





西野亮廣

芸人・絵本作家

1980年兵庫県生まれ。芸人・絵本作家。絵本、小説、ビジネス書が全作ベストセラー。最新作絵本『みにくいマルコ~えんとつ町に咲いた花~』、最新文庫本『ゴミ人間』も大きな話題を呼んだ。2020年12月25日公開の『映画 えんとつ町のプペル』では脚本・制作総指揮を務める。クラウドファンディングでの合計調達額は5億円を突破 。オンラインサロン「西野亮廣エンタメ研究所」 の会員数は国内最大となっている。











秋元里奈

食べチョク 代表

神奈川県相模原市の野菜農家に生まれる。 慶應義塾大学理工学部を卒業した後、2013年に株式会社ディー・エヌ・エーへ新卒入社。webサービスのディレクター、営業チームリーダー、新規事業の立ち上げ、スマートフォンアプリのマーケティング責任者などを経験。

2016年11月に一次産業分野の課題に直面し株式会社ビビッドガーデンを創業。2017年8月にこだわり生産者が集うオンライン直売所「食べチョク」を正式リリース。リリース3年で認知度/利用率No.1の産直通販サイトに成長。2020年4月にアジアを代表する30歳未満の30人「Forbes 30 Under 30 Asia」に選出。

2020年9月にTBSの報道番組「Nスタ」の水曜レギュラーコメンテーターに就任。その他、日本テレビ「スッキリ」コメンテーター、フジテレビ系列「セブンルール」、テレビ東京「カンブリア宮殿」など出演。オンオフ問わず365日24時間着ている「食べチョクTシャツ」がトレードマーク。2021年2月に初著書『365日 #Tシャツ起業家』を出版。









川森敬史

アビスパ福岡 代表取締役会長

1965年11月、東京都渋谷区出身。

2003年10月アパマンショップネットワーク(現APAMAN)入社。04年10月常務取締役。14年にAPAMAN関連会社のシステムソフトがアビスパ福岡の増資を引き受けて筆頭株主になったことに伴い、15年3月からアビスパ福岡社長。













日野晃博

株式会社レベルファイブ 代表取締役社長/CEO

世界累計出荷1,800万本を記録した「レイトン」シリーズや、「妖怪ウォッチ」「二ノ国」各シリーズなどの作品で、企画原案、シナリオ制作、プロデューサーを務め、続々とヒット作を生み出す。現在も「デカポリス」や「イナズマイレブン」「ファンタジーライフ」「メガトン級ムサシ」「レイトン」シリーズの新作など、数々の作品を制作中。常に新しい挑戦を続け“世界有数のエンターテインメントブランド”を目指す。











松山洋

株式会社サイバーコネクトツー 代表取締役

博多にある元気なゲーム制作会社サイバーコネクトツーの代表兼ディレクター。開発の傍らで毎月、60冊の漫画誌を読んでいる大の漫画好き。アニメや映画、もちろんゲームも漫画も幅広く、こよなく愛している。非常に“濃く”“熱い”人間である。

最新作「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルR」Nintendo Switch版「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」Nintendo Switch版「.hack//G.U. Last Recode」Nintendo Switch版「ドラゴンボールZ KAKAROT + 新たなる覚醒セット」「戦場のフーガ」











舛本和也

株式会社TRIGGER 常務取締役・アニメーションプロデューサー

1976年生まれ。山口県岩国市出身。複数のアニメスタジオで制作進行の経験を経たのち、株式会社GAINAXに入社。2011年、大塚雅彦、今石洋之らと株式会社TRIGGERを設立。代表作は「GRIDMAN UNIVERSE」「サイバーパンクエッジランナーズ」「SSSS.DYNAZENON」「BNA」制作統括。「プロメア」「SSSS.GRIDMAN」「キルラキル」「宇宙パトロールルル子」「パンティ&ストッキングwithガーターベルト」他アニメーションプロデューサー。「天元突破グレンラガン」デスク&ラインP。星海社『アニメを仕事に!』著











三木一馬

株式会社ストレートエッジ 編集者

(元KADOKAWA 電撃文庫編集部 編集長)

電撃文庫『ソードアート・オンライン』『魔法科高校の劣等生』『とある魔術の禁書目録』『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』等のIPプロデュースなどを手掛ける。株式会社Hyke Comicとの共同ウェブトゥーンレーベル『HxSTOON』統括も担当。執筆書籍に『面白ければなんでもあり』(KADOKAWA刊)がある。近著ではウェブトゥーン『転生してSSS級ゴブリンになりました』原作・シナリオも担当している。











矢頭徹

株式会社やずや 代表取締役社長

1974年山口県生まれ。大学卒業後、広島県の商社に勤務。創業社長であった父の急逝に伴い、25歳で株式会社やずやの専務取締役に就任。専務取締役就任後は、発売したばかりだった「熟成やずやの香醋」をはじめ、「雪待にんにく卵黄」「発芽十六雑穀」など、同社の主力商品のマーケティング・広告戦略の指揮を執り、ブランド構築推進に尽力する。また、2008年4月代表取締役社長に就任。社長就任後は、広告戦略、顧客満足推進にとどまらず、本好きが高じ、やず本やという本屋経営から出版事業・ホテル・化粧品事業など新しい分野にもチャレンジしている。











山倉千賀子

株式会社ガンバリオン 代表取締役社長

1999年にガンバリオンを設立。同社開発ゲームソフトのプロデュースを設立当時から手掛ける。代表作は人気テレビアニメ「ワンピース」のゲーム(発売元:バンダイナムコエンターテインメント)をはじめ、大人向けから家族で遊べるものまで多様に渡る。「永く愛されるゲームを作る会社へ」をビジョンに永くお客様の心に残り、思い出として語り合えるようなゲームづくりを目指す。現在、GFF(GAME FACTORY'S FRIENDSHIP)副委員長、福岡ゲーム産業振興機構委員、福岡eスポーツ協会理事なども務め福岡ゲーム業界の発展にも力を注いでいる。











依田謙一

日本テレビ グローバルビジネス局 プロデューサー

1999年、読売新聞東京本社入社。DREAMS COME TRUEのデビュー20周年記念ライブなどのオリジナルイベントをきっかけにライブエンテ―テイメントの企画・プロデュースを開始。2014年、日本テレビ放送網入社。矢沢永吉のフェス「ONENIGHT SHOW」(2019、2022)、SEKAI NO OWARIのフェス「THE PARADE」(2022)などの音楽イベントや、日本発のオリジナルアリーナショー「ドラゴンクエスト ライブスペクタクルツアー」(2016)や「世界一受けたい授業 THE LIVE 恐竜に会える夏!」(2018、2019)をプロデュース。安室奈美恵「Final Space」、SEKAI NO OWARI「THE SECRET HOUSE」、BiSH「美醜秘宝館」など、アーティストの展覧会も企画している。ロンドンで上演された舞台「となりのトトロ」の日本側プロデューサーも担当。











榎本二郎

株式会社Zero-Ten 代表取締役

株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス 取締役

1978年生まれ、福岡県出身。早稲田大学理工学部入学後、2002年ニューヨーク工科大学へ編入し卒業。米国で映像制作に携わる。 2011年に映像やイベント企画運営制作を行う株式会社Zero-Tenを立ち上げ、現職。2018年7月、プロジェクト創生型ワークスペース 「The Company」をオープン。現在日本国内外に関連拠点13か所、世界各国に拠点拡大中。2023年1月に食とエンターテイメントを融合したカルチャー複合施設「010 BUILDING」(ゼロテン ビルディング)を開業。











佐々木紀彦

PIVOT CEO

福岡県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業、スタンフォード大学大学院で修士大学院で修士号取得(国際政治経済専攻)。「東洋経済オンライン」編集長、NewsPicks創刊編集長、NewsPicks Studios CEOを経て、2021年6月にビジネス映像メディアのPIVOTを創業。著書に『日本3.0 2020年の人生戦略』『米国製エリートは本当にすごいのか?』『起業のすすめ さよなら、サラリーマン』他。













佐渡島庸平

株式会社コルク代表取締役・編集者

1979年生まれ。東京大学卒業後、講談社を経て、2012年株式会社コルクを創業。「物語の力で、一人一人の世界を変える」をミッションとするクリエイター・エージェンシーとして、作品編集や制作進行管理、新人マンガ家の発掘・育成、ファンコミュニティの形成・運営などをおこなう。講談社時代に『ドラゴン桜』(三田紀房)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)などの連載を立ち上げ、現在もエージェント契約を結ぶ。佐渡島庸平公式サイト: https://sadycork.studio.site。











三浦崇宏

The Breakthrough Company GO 代表取締役・PR/CreativeDirector

2007年博報堂入社、マーケティング・PR・クリエイティブの3領域を経験、TBWA /HAKUHODOを経て2017年独立。「表現をつくるのではなく、現象を起こすのが仕事」が信条。Cannes Lions、PRアワードグランプリ、ACC TOKYO CREATIVITY AWORDS グランプリ/総務大臣賞など受賞多数。著書『言語化力(言葉にできれば人生は変わる)』(SBクリエイティブ)がAmazonのビジネス書ランキングで1位に。他に『人脈なんてクソだ(変化の時代の生存戦略)』(ダイヤモンド社)。『超クリエイティブ(発想×実装で現実を動かす)』(文芸春秋)『何者かになりたい』(集英社)など。大学での講師や、テレビの情報番組でコメンテーターなども務める。









主催会社情報



Dare To Create Culture, We Are Different.アートやカルチャーで福岡をもっと面白い街に。



会社名:株式会社Zero-Ten

本社所在地:〒812-0000 福岡県福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル1F

代表者:榎本 二郎

設立:2011年9月9日

事業内容:映像制作、アートキュレーション、イベント企画・運営、空間演出・デザインなど

https://zeroten.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-19:16)