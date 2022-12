[株式会社 Block FM]

Daoko(DJ set)、向井太一、DJ HASEBE feat. おかもとえみ ら出演



音楽マルチメディアblock.fmは、12月23日(金)大阪市内某所にて音楽と星空を楽しむ招待制イベント「glo(TM) under the Stars」を、「冬のひとときに、彩りを」をメッセージに掲げるglo(TM)のスポンサーのもと開催します。また、本イベントに150組300名様をご招待するキャンペーンを実施中です。



さらに、先日東京で開催された同イベントのライブ映像の配信がスタートしました。









一夜限りのグランピングスポットが大阪市内某所に出現!







忙しい日常の中でも、ひとときの喜びを大切に

夕陽が星空に変わっていく美しい時間と、時の移ろいに寄り添う暖かな音楽。

そんな特別な時間を、大切な人と笑顔で過ごしてほしいという思いを込めて、

block.fmは「glo™ under the Stars」をglo™のスポンサーのもと開催します。



11月24日、キラナガーデン豊洲にて開催された本イベントが、好評につき大阪でも開催決定。

豊かな森に包まれて、冬の夜空をBBQ&グランピング形式で堪能できるロケーションで、一流ミュージシャンの奏でる一夜限りのパフォーマンスをお楽しみください。







キャンドルや幻想的な演出とともに堪能する音楽ライブ







音楽ライブでは、スウィートな歌声とメロディーセンスで注目を集めるkiki vivi lilyと、トラックメイカーとして高い評価を得るSUKISHAがコラボステージを披露。また、唯一無二の存在感で音楽ファンに支持されるDaoko(DJ set)がバックDJに☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)を迎えて出演する他、シンガーソングライターやギタリストとしてマルチな才能を発揮するHiplin、R&BとHIP HOPをベースに様々なジャンルを横断し活躍する向井太一もここでしか観ることのできないパフォーマンスを行います。



またDJには、数々のヒット曲を手掛ける☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)、DJ日本チャンピオンとして世界でも名を馳せるDJ SHOTA、そしてDJ/プロデューサーとして90年代よりシーンを牽引するDJ HASEBEがゲストにおかもとえみを迎えて登場。さらに歌うDJ/シンガーソングライターとして活躍の場を広げるYonYonが会場を盛り上げます。



当日のMCは東京会場に引き続き三原勇希が努め、さらに音楽ライブの合間にはキャンドルアーティスト、CANDLE JUNEによる空間演出のパフォーマンスが行われます。夜になるにつれて徐々に出来上がっていく、美しいキャンドルの空間をお楽しみください。



また、イベントの最後には夜空への幻想的な演出も堪能していただきます。 「glo™ under the Stars」でしか味わえない最高の一夜にぜひご期待ください。



150組300名様をご招待するキャンペーンを実施中







このイベントに150組300名様をご招待するキャンペーンを実施しています。詳しくは下記チケット応募サイトをご確認ください。



■チケット応募サイト:https://www.discoverglo.jp/blounge/prize/202212/13-glo-under-the-stars-event



東京でのライブ映像がglo™公式サイトで配信スタート







また、11月24日キラナガーデン豊洲にて開催された本イベントのライブ映像が、glo™公式サイトにて配信スタートしました。アコースティックライブにはDOZAN11 a.k.a 三木道三、bird、Michael Kaneko、またDJにはUNA + MATCHA、☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)、TJO、DJ SARASAが出演。東京の夜を彩ったスペシャルライブをぜひ配信でもお楽しみください。



■ライブ配信ページ: https://www.discoverglo.jp/globeat/glounderthestars-toyosu



■イベントレポート: https://block.fm/news/glounderthestars_tokyo_report



イベント概要



イベント名:glo™ under the Stars

日程:2022年12月23日(金)

場所:大阪市内某所

開催時間:15:00-21:00

出演(五十音順):kiki vivi lily × SUKISHA、☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)、Daoko(DJ set)、DJ SHOTA、DJ HASEBE feat. おかもとえみ、Hiplin、向井太一、YonYon

MC:三原勇希

空間演出(五十音順):葛城花火、株式会社スターリーナイトカンパニー、CANDLE JUNE、STAND、DeDee

協力:昭和溶材

主催・企画・制作:block.fm

協賛:glo™



出演アーティスト(五十音順)



■kiki vivi lily × SUKISHA







kiki vivi lily(キキヴィヴィリリー)

福岡県出身。

スウィートで魅惑的な歌声と類稀なるメロディーセンスで彩度の高いポップネス・ソウルを奏でる注目のシンガーソングライター。軽やかにジャンルを横断しながら様々なアーティストとコラボレーションを行うスタイルは、シーンの中でも特異な存在感を放つ。

2019年12月にビートメーカーSUKISHAとの共作「Over The Rainbow」を発表、Apple Music R&Bチャートでは2年に渡りランクインを記録し続けるほか、スペインでの海外初公演を行うなど、グローバルに活躍の場を広げつつある。2020年12月にデジタルEP「Good Luck Charm」をリリース。収録曲の「ひめごと」が三井アウトレットパーク「SURPRISE SALE」のCMソングに抜擢され、ロングセールスを記録。また、nobodyknows+との「ココロオドル」のコラボレーションも大きな話題となった。2021年10月に待望の2nd Full Album「Tasty」をリリースした。







SUKISHA

東京を拠点に活動するSinger / Track Maker / Multi-instrumentalist。音を愛する人々に驚きと発見を提示することを信条とし、音楽を産み出す過程を基本的に全て1人で完結させる。

今夏リリース"Hot Sauce on Ice Cream"でApple Musicレゲエ部門において日本と台湾で1位、韓国と中国で2位を獲得。ストリーミング総再生回数は累計5000万回を突破。ブラックミュージックを基調としつつ求める音楽のためにジャンルを横断することを厭わず、個性的でありつつ普遍的でもあるその音楽性は今も幅広いリスナーを新たに虜にし続けている。



■☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)







DJ、プロデューサー。98年にVERBAL、LISAとm-floを結成。

国内外でのDJ活動でクラブシーンでも絶大なる支持を集め、LOUDの“DJ50/50”ランキング国内の部で3年連続1位を獲得し、日本を牽引する存在としてTOP DJの仲間入りを果たす。2011年に自身が立ち上げた日本初のダンスミュージック専門インターネットラジオ「block.fm」は新たな音楽ムーブメントの起点となっている。



■Daoko(DJ set)







1997年生まれ、東京都出身。

15歳の時にニコニコ動画へ投稿した楽曲で注目をあつめ、2015年 『DAOKO』でメジャーデビュー。 その後も米津玄師との「打上花火」、岡村靖幸との「ステップアップLOVE」 など、実力派アーティストとの共作を行いつつ、ソロでの活動も続ける。 小説の執筆、絵画個展の開催、女優業など多様なクリエイティヴ表現を続け、国内外で注目を集めている。

2019年に個人事務所“てふてふ”を設立し、2020年には4thアルバム 『anima』を発表。 2022年5月25日には、作曲・編曲に網守将平が参加し、新作RPG『メメントモリ』に書き下ろした最新曲「燐光」をリリース。 現在は自主レーベル“てふてふ”にて活動中!



■DJ SHOTA







(2009 & 2015 DMC JAPAN CHAMPION)

2006年、自身初の挑戦となるDJバトル「Teens DJ CHAMPIONSHIP 2006」で日本チャンピオンに輝き、その後も数々の大会で上位入賞を果たす。さらに2009年、世界最大規模のDJバトル「DMC JAPAN DJCHAMPIONSHIPS 2009」バトル部門で日本の頂点に立った。同年9月、ロンドンで行われた世界大会「DMC WORLD DJ CHAMPIONSHIPS 2009」ではベスト8、2013年、ポーランドで開催された「IDA WORLD DJ CHAMPIONSHIPS 2013」では世界4位、そして2015年、6年前にバトル部門で日本一の栄光を手にした大会「DMC JAPAN DJ CHAMPIONSHIPS 2015」のシングル部門でも優勝。日本代表として10月に世界大会へ再度挑戦し、世界5位という成績を収め、自身の名を世界に刻んだ。

現在は東京をベースに、ショーケースやクラブプレイを展開。



■DJ HASEBE feat. おかもとえみ







DJ HASEBE

DJ/サウンド・プロデューサー。1990年よりDJとしてのキャリアをスタート。1998年にSugar Soul & Zeebraを迎えた「今すぐ欲しい」収録のミニアルバム「adore」をリリースし、その名を世に広める。2000年にフルアルバム「Hey World」をリリースし、翌年にはヨーロッパ数カ国でも発売され話題に。それ以降は多くのアーティストのリミックやプロデュースを手がけている。近年ではマイケル・ジャクソンとジャクソン5音源のみで選曲されたリミックス作品や、ビーチライフ・スタイル・マガジン『HONEY』とのコラボミックスCD、2020年にはDJ活動30周年記念アルバムなどを発表。現在はABEMA TVでプロデュースとDJを務めるレギュラー番組や自身のYouTubeチャンネルで毎週ライブ配信を行い、コロナ禍での新しい音楽の楽しみ方を提案。





おかもとえみ

東京都板橋区出身 シンガー / ベーシスト/ ソングライター。身長153cm。ゾンビ好きの元ギャル ソロシンガーとして活動する傍ら、フレンズのメインボーカルを務める。

2014年からソロ活動を本格的にはじめ、自主制作EPを発売後、 翌年2015年にミニアルバム「ストライク!」をリリース。 ソロ活動と並行し、神泉系バンド、 フレンズを結成しフレンズとしての活動が盛んになる。

また、ボーカリスト、そして作家としても、さかいゆう、Sexy Zone、M!LK、 吉田凜音から、RIP SLYME、illmore、DJ HASEBE、PARKGOLF、TSUBAME、fox capture plan等、ポップスからヒップホップ~クラブ系のアーティストの作品に参加し、 ジャンルを超え活動の場を広げている。2019年にソロ1stアルバム「gappy」を発売。 2022年12月14日にEP「wweavess」を発売予定。



■Hiplin







トラックメイキングからレコーディングまでほぼ1人でこなすなど、マルチな才能を発揮する関西の実力派シンガーソングライター。2016年にリリースした「Grow Up」を 変態紳士クラブのプロデューサーであるGeGが Acoustic Ver.にアレンジし自身のアルバムに収録したことがきっかけで注目を集め始める。

「GeG / I Gotta Go feat. Hiplin, WILYWNKA, kojikoji」への客演参加や、変態新クラブのフロントマンを各々に招いた楽曲を立て続けにリリースし、2021年9月には、自身初となるワンマンライブも大成功を収めた。



■向井太一







福岡出身のシンガーソングライター。 自身のルーツである、R&B・HIP HOPをベースに、 ジャンルを超えた楽曲で各媒体・リスナーから高い支持を得る。

2017年11月に1st AL「BLUE」でTOYʼS FACTORY / MIYA TERRACE からメジャーデビュー。2022年5月に5thAL「ANTIDOTE」をリリース。

タイアップ作品に関しては「アニメ『風が強く吹いている』」、「アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』」、「アニメ『TIGER & BUNNY 2』」、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 S/Sシーズンテーマソング」を手掛けている。

現在インターネットラジオblock.fmにてパーソナリティを務める番組 「向井太一のI Like It」が第2火曜・第4火曜に放送中。



■YonYon







ソウル生まれ東京育ちというバックグラウンドを持ち、DJ、シンガーソングライター、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティとしてマルチに活動するクリエイター。

歌うDJとして幅広い世代に親しまれ、どこか聴きやすくかつ踊れる、エッジの利いたサウンドで多彩なBPMを縦横無尽にプレイする。ソングライティングも精力的に行い、ジャンル・言語の垣根を越えて直感的に組み立てていくそのリリックは、ポップで中毒性のあるグルーヴと裏腹なリアルでメッセージ性の強い言葉が世界中のリスナーを虜にする。

2021年3月24日に自身初となる1st EP『The Light, The Water』をリリース。また、日韓のプロデューサーとシンガーを楽曲制作という形で繋ぐ〈The Link〉プロジェクトを経て、自身主宰の音楽レーベル〈Peace Tree〉を2021年に立ち上げた。



空間演出アーティスト



■CANDLE JUNE







アーティスト / フィールドデザイン / ディレクター

1994年、キャンドル制作を始める。

「灯す場所」にこだわり様々なフィールドで空間演出を行い、

キャンドルデコレーションというジャンルを確立。

2001年、原爆の残り火とされる「平和の火」を広島で灯してからは

「Candle Odyssey」と称し、悲しみの地を巡る旅を続ける。

2011年、東日本大震災を受けて

「一般社団法人LOVE FOR NIPPON」を発足し支援活動を始める。

月命日の11日には、毎月福島各地でキャンドルナイトを行い、

3月11日には「SONG OF THE EARTH 311 FUKUSHIMA」を開催。

悲しみから喜びへ旅はまだ続く。



MC



■三原勇希



タレント/ラジオDJ

大阪府出身。13歳で雑誌『nicola』モデルとしてデビュー。その後、tvk 「sakusaku」でMCを務めるなど様々な音楽番組やテレビ番組に出演。

現在は音楽、スポーツ、ライフスタイルと多才多趣味を活かしマルチに活躍中。ラジオパーソナリティや番組MCも多く務める。 block.fmでは毎月第1・3火曜日23:00~24:00「Time For Bed」担当。



block.fmとは







2011年11月11日、午後11時11分11秒。

日本初のダンスミュージック専門インターネットラジオとして、国内外を代表する著名DJらとともに開局したblock.fm。

これまで数回に渡るリニューアルを経て、独自視点でキュレーションしたラジオ番組・ニュース配信を始め、ブランドや企業のイベントプロデュース、延べ約250万人を動員したオンライン・フェスティバル「BLOCK.FESTIVAL」など、事業領域は多岐に渡ります。

10周年を迎えるにあたり、block.fmはもう一度音楽メディアとしての本質に立ち返り、生活の一部になるようなラジオ番組を、いつでもどこでも新しい情報に触れられるニュース記事を配信し、ユーザーの皆様が“音楽の楽しさをもっと発見できる”プラットフォームを目指します。

Web:https://block.fm/



