「サスティナブルな未来をつくる」をテーマにした、ナチュラル&オーガニック・ビューティライフをサポートする展示会に参加いたします。



株式会社ピー・エス・インターナショナル(本社:東京都港区、代表取締役会長兼CEO 浜口 直太、代表取締役社長兼COO 北川 睦子)が展開する、原料からパッケージに至るまでサステナブルなビューティーバーブランド「エティーク」は、2023年6月16日(金)から6月18日(日)までWITH HARAJUKU HALLで開催される「My Organic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE 」(通称:ラキャルプフェス)に出展します。



◆出展ブース位置

35. Ethique ※セミナー会場横



初日6月16日はメディア・バイヤーの方限定となりますが、6月17日(土)、18日(日)は一般の方もご入場、気に入った商品はその場でご購入いただけます。

※有料/事前申込制









第6回ラキャルプ フェス 2023 概要







My Organic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE (通称:ラキャルプフェス)

2023年6月16日(金)/ 11:00-19:00

ビジネス商談日<メディア・バイヤーの方限定>

※無料/招待制(完全予約制)





2023年6月17日(土)/ 10:00-18:00

2023年6月18日(日)/ 10:00-18:00

一般公開日 有料/事前申込制(入場料500円)



会場:WITH HARAJUKU HALL(東京都渋谷区神宮前1-14-30)

※JR山手線「原宿駅」徒歩1分

出展ブランド数:72ブランド

主催:株式会社 ラ キャルプ

公式URL:https://lacarpe.jp/fes/fes2023/



※入場チケットはPeatixにて発売

http://lacarpefes23.peatix.com



プラスチックフリー!水を使わず固形化したビューティーバー「Ethique(エティーク)」











プラスチックによる海洋汚染に心を痛めた当時大学生のブリアン・ウエストが2012年にニュージーランドで設立しました。

必要なものだけを必要なだけ配合し、自分史上の理想の状態へと導く処方が特徴です。

ココナッツオイル(ヤシ油)*1やカカオバター(カカオ脂)*²をベースに、美容液成分をギュッと凝縮。

水を使わず固形化することで、プラスチックボトルを徹底排除。生分解性のあるパッケージを使用し、環境に配慮したサステナブルな製品作りを行っています。

*1ダメージヘア補修成分 *2保湿成分







シリコーン、石油系界面活性剤、サルフェート(ラウレス硫酸Naなど)、鉱物油など15の添加物フリー。クルエルティフリーの認証も受けています。

泡立ちとナチュラルな香りで、シャンプーバーが初めての方も抵抗なく使えます。



パーム油フリー・パラベンフリー・天然由来原料・ヴィーガンフレンドリー



◆エティークInstagram公式アカウント

https://www.instagram.com/ethiquejapan/

◆エティーク公式通販サイト「ethicame(エシカミー)」

https://ethicame.com/shop/pages/ethique-top



梅雨時の気になる頭皮の蒸れに、清涼感あふれるミントシャンプー









エティーク|シャンプー バー ミンタジー 110g

https://ethicame.com/shop/products/ET000105



湿気や汗で蒸れた頭皮のベタつきやニオイに、スーッとするペパーミントの清涼感ですっきり爽やかな洗いあがりです。ココナッツオイル(ヤシ油)*1やカカオバター(カカオ脂)*²が広がりがちな髪をまとまりやすいツヤ髪に導きます。

*1ダメージヘア補修成分 *2保湿成分



うねりや広がりを抑え、まとまりやすい髪に導くコンディショナー











エティーク|コンディショナー バー ザ ガーディアン 60g

https://ethicame.com/shop/products/ET000110



湿度が高いと髪が水分を過剰に吸収し膨張。うねりや広がりが生じます。

ココナッツオイル(ヤシ油)*1やカカオバター(カカオ脂)*²が髪の表面をコーティングし、水分の余分な吸収を防ぎます。

カラーやパーマなどで髪がダメージを受けていると、水分を吸収しやすくなってしまいます。パンテノール*³がダメージを補修、髪に潤いとツヤを与えます。

重すぎずサラサラ軽やかな仕上がりです。

*1ダメージヘア補修成分 *2~3 保湿成分



ラキャルプフェスとは







ラキャルプフェスは「サスティナブルな未来をつくる」をテーマに、ナチュラル&オーガニックのコスメからフードまで、さまざまなブランドが集結する展示会です。メディアの方に向けて<最新情報収集の場>を、出展ブランドさまにはオーガニックコスメやフード製品・ブランドの<効果的なPR活動の場>の提供し、初めてお披露目する新ブランドや新商品も続々登場します。

同時に、地球と人のためにサスティナブルな未来をつくるための役立つ最新情報も提供し、未来の私たちの暮らし方を提案します。



