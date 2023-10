[株式会社バンダイ ベンダー事業部]

~累計出荷数850万個以上の大人気シリーズ『つまんでつなげてますこっと』にTWICE LOVELYSが登場~



株式会社バンダイ ベンダー事業部(本社:東京都台東区)は、世界中で人気を集めるAsia No.1最強ガールズグループ『TWICE』からうまれたキャラクター『TWICE LOVELYS』をマスコットにした、「TWICE LOVELYS つまんでつなげてますこっと でらっくす!」(1回400円・税10%込、全18種)を2023年10月第4週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたカプセルトイ自販機にて発売いたします。









商品詳細ページ:https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118028556000



商品特徴





本商品は、世界中で人気を集めるAsia No.1最強ガールズグループ『TWICE』公式キャラクター『TWICE LOVELYS』のマスコットです。サイズは約4.3cmで、なんとTWICEのグループロゴ入りアクリルチャームも付属!

つまんでつなげてますこっとシリーズは、2013年のシリーズ展開時より累計850万個以上出荷している大人気シリーズ。ボールチェーンver.とカニカンver.があり、バッグやポーチなど、様々なものにつけることができます。

ラブリーちゃんたちをカニカンでつなげてつけても可愛い商品になっています。





































































商品概要





・商品名 : TWICE LOVELYS つまんでつなげてますこっと でらっくす!

・発売日 : 2023年10月第4週から順次発売予定

・価格 : 1回400円(税込)

・対象年齢: 15才以上

・種類数 : 全18種

1. NAVELY

2. NAVELY(カニカンver.)

3. JEONGVELY

4. JEONGVELY(カニカンver.)

5. MOVELY

6. MOVELY(カニカンver.)

7. SAVELY

8. SAVELY(カニカンver.)

9. JIVELY

10. JIVELY(カニカンver.)

11. MIVELY

12. MIVELY(カニカンver.)

13. DAVELY

14. DAVELY(カニカンver.)

15. CHAENGVELY

16. CHAENGVELY(カニカンver.)

17. TZUVELY

18. TZUVELY(カニカンver.)



・商品素材 : 彩色マスコット:PVC/アクリルマスコット:PMMA

・生産エリア : 中国

・販売ルート : 全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機

・発売元 : 株式会社バンダイ

※最新の情報・詳細は商品情報ページをご確認ください。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。







TWICEについて





韓国で2015年デビュー。日本では2017年デビューで今年6月に6周年を迎えた。2022年に開催された「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」では、応募総数70万人超、合計15万人を動員した東京ドーム公演が、メディア各所で報道され絶大な人気を証明し、多くのファンを魅了。今年は、3月にアメリカ・ビルボード主催の『Billboard Women In Music 2023』で韓国発ガールズグループとしては、TWICEが初めての受賞となる「Breakthrough Artist」部門を受賞。最近では、世界有数の音楽チャートで、韓国発女性アーティストとしてアメリカ史上最高の記録を打ち立て、世界中のファンを魅了しながらグローバルアーティストとしての活躍の幅を広げている。



「ガシャどこ?PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック!





「ガシャどこ?PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。

気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。

ガシャどこ?PLUS:https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php



ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは





「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。

バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にてご購入された商品を店頭で受け取ることもできます。

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ:

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/



バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について





1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。

ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン(R)」と名付けました。多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。

現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。





※本資料に記載されている情報は 2023年10月4日現在のものです。

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。



(C)JYP Entertainment. (C)2023 Warner Music Japan Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-08:40)