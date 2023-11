[アイア株式会社]

一年で最も華やぐ季節に似合うStola.の8スタイル



アイア株式会社(本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子)が運営するアパレルブランド「Stola.(ストラ)」は11/15(水)12:00に、WEBカタログ『Winter Holiday Mood』を公式オンラインストアにて公開します。







いつもよりドレスアップして出かけたくなるホリデーシーズンに向けて、エレガントな要素を取り入れた8スタイルを提案します。ビジュアルにはモデルの愛甲千笑美さんが登場。



https://stola.jp/pages/2023holidaymood1115



LOOK





1.GLITTER EMBROIDERY SKIRT【ラメ刺繍スカート】



SKIRT/¥26,400、KNIT/¥15,400、BAG/¥15,400、BOOTS/¥24,200

ワンツーコーデをホリデー仕様にアップデートする主役級スカート。透け感が美しいチュール素材にラメ糸など、3種類の糸でチェック柄を表現。





2. COLOR KNIT SETUP【カラーニットセットアップ】



KNIT/¥16,500、SKIRT/¥15,400、STOLE/¥9,680、BAG/¥16,500

冬の定番ニットセットアップは、赤を選んでホリデーシーズンのハッピーな雰囲気を満喫。程よく地厚だからボディラインを拾わずノンストレス。





3. V-NECK JUMPER DRESS【Vネックジャンパードレス】



DRESS/¥24,200、KNIT/¥14,300、HAT/¥10,780、BAG/¥16,500、BOOTS/¥35,200

トレンドのジャンパードレスを淡色ツートーンで上品に。深いVネックとたっぷりのドレープで、現代的にアレンジしたウールジャンパードレス。白ニットと合わせて、あたたかなカフェラテ配色に。





4. PEARL CARDIGAN【パールカーディガン】



CARDIGAN/¥22,000、PANTS/¥20,900、PIERCE (w/EAR CUFF)/¥6,380

ふわふわニットにパール、上半身映えする冬の白。毛足感のあるアンゴラ混ニットの胸元に大小のパールを散りばめて。





5. DOT BLOUSE and SKIRT【ドットブラウス&スカート】





BLOUSE/¥18,700、SKIRT/¥20,900、BAG/¥15,400、BOOTS/¥24,200、PIERCE (w/EAR CUFF)/¥6,380

長めのボウタイや花びらのようなラウンドヘムなど、ドラマティックな要素をふんだんに詰め込んだブラウス&スカート。落ち感のあるネイビー地に立体的なドットのフロッキープリントを施し、大人っぽい印象に。





6. NO COLLAR CORDIGAN【ノーカラーコーディガン】



CORDIGAN/¥28,600、KNIT/¥16,500、PANTS/¥20,900

カーディガン以上コート未満のコーディガンは、長く着られるアウターとして重宝。ラクーンの優しい風合いと丸いフォルムで今っぽく。





7. COLOR SATIN DRESS【カラーサテンドレス】



DRESS/¥22,000

瞬時に華やぐサテンドレスはシックなブルーグリーンが新鮮。ブルーグリーンの落ち着いた色味と表情のある楊柳サテンで、派手見えしない加減を計算して。肘までまるく包むひとくせスリーブがアクセントに。





8. RIB KNIT DRESS【リブニットドレス】



DRESS/¥24,200、CARDIGAN/¥18,700、BAG/¥15,400

繊細なラメと緩やかなフィットアンドフレアが好感度の高いニットワンピース。リブのミックス感や袖口の丸いフォルムでシルエット美を表現。シャギーカーディガンを羽織ってスペシャルなスタイルに。







愛甲千笑美さんについて







1991年11月6日生まれ、宮崎県出身。

「CLASSY.(光文社)」「美人百花(角川春樹事務所)」「MAQUIA(集英社)」「VOCE(講談社)」「and GIRL(DONUTS)」「美的(小学館)」など、数々の女性誌にレギュラー出演。

TBS「ビジネスクリック」で3年半キャスターとして出演するなど、広告やテレビなど幅広いメディアで活躍。

特技は韓国語と英語と中国語。

1st写真集「会いたくなった?」(KADOKAWA)が発売中。



Stola.について





2009年デビュー。

オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

公式オンラインストア:https://stola.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/stola.jp/

公式Threads:https://www.threads.net/@stola.jp

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Stola_official



