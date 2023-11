[株式会社オレコン]

Ritesh Tiwari氏とタイアップ『The Dark Side of UX: Uncovering Deceptive Design Patterns』の翻訳を実施



デジタルマーケティングや中小企業の支援事業を行う株式会社オレコン(https://orecon.co.jp/)(本社:東京都港区、代表取締役:山本 琢磨)は、11月6日(月)に当社が運営するダークパターン(https://darkpatterns.jp/)において、Ritesh Tiwari氏とタイアップを行い、記事の翻訳をいたしました。









今回翻訳された記事『The Dark Side of UX: Uncovering Deceptive Design Patterns』の概要





ユーザーエクスペリエンス(UX)デザインにおいて、差し迫った問題となっている、ダークパターンのいくつかの種類とそれらがユーザーにもたらす弊害、そしてそれを防ぐための方法について詳細を掲載。

著者のRitesh Tiwari氏はダークパターンの問題点に注視しており、darkpatterns.jpもダークパターンの危険性や撲滅を目的としていることから、今回のタイアップの運びとなりました。



■紹介されているダークパターン



1: 強制的な継続 - いつでもキャンセル可能

2: ゴキブリホイホイ

3: 隠れたコスト

4: ミスディレクション

5: コンファームシェイミング



詳しい内容はこちら→https://bit.ly/3sm5AnA



Ritesh Tiwari







著者のRitesh Tiwari氏はビジネスソフトウェアのデザインに17年以上の経験を持つ、プロダクトデザイナーです。

今回の記事はThe Dark Side of UX: Uncovering Deceptive Design Patterns(https://bootcamp.uxdesign.cc/the-dark-side-of-ux-uncovering-deceptive-design-patterns-3bca8073e151)の翻訳転載です。

著者のRitesh Tiwari氏の許可を得て公開中。





ダークパターン『ゴキブリホイホイ』とは





簡単に登録できるが、キャンセルや退会方法が複雑で難しい仕様のこと。

登録は数回のステップで簡単にできるが、いざ退会・解約する際にはその何倍もの労力が必要となり、故意に解約方法をわかりにくくしたりします。また解約手段が電話だけという企業も存在します。



ダークパターン『隠されたコスト』とは





購入至るプロセスの最終画面で、配送料や税、サービス料などそれまで予期していない金額が発生してしまうこと。

決済ボタンをクリックする直前で、想定外の手数料が明らかになります。最終画面に至るまでに費やしていた時間の全てが水の泡となってしまうため、一部のユーザーは隠されたコストを諦めて支払うケースも発生しています。



山本琢磨









株式会社オレコン(https://orecon.co.jp/)の山本琢磨代表取締役であり、 darkpatterns.jpの編集部代表でもあります。

darkpatterns.jpというメディアを通じ、ダークパターンについての事例紹介、リーク募集、議論、問題提起を行うことで、消費者のリテラシーや理解を深め、被害者の減少に繋げることで「脱ダークパターンを加速させる」ことを目指しています。















企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-22:40)