[三菱ケミカルグループ株式会社]



三菱ケミカルグループ※1(以下「当社グループ」)は2023年11月、世界経済フォーラム(World Economic Forum、以下「WEF」)の低炭素排出技術イニシアチブ(Low-Carbon Emitting Technologies initiative、以下「LCET」)がWEFから独立し、新組織「Global Impact Coalition」(以下「GIC」)として新たに発足したことをお知らせします。当社グループはGICの日本唯一のメンバー企業です。









GICは世界的な化学メーカー7社(当社グループ・BASF・SABIC・Covestro・Clariant・LyondellBasell・Solvay)によって構成されています。各社のCEO主導の下、化学業界や関連するバリューチェーンにおいて二酸化炭素排出量を低減する技術の開発および実装を目的として、これまでよりさらにスピーディに、そしてスケールアップした最先端のプロジェクトを創出していきます。イノベーションの創出やパートナーシップの探索、ネットゼロを実現する製造方法の開発といったアプローチに重点を置き、ネットゼロと持続可能な成長に対して重要な役割を果たしていきます。



GICの前身であるLCETは以下の複数のプロジェクトに精力的に取り組んできました。このたびの独立、再始動を契機として、GICは “Transformation for a net-zero chemicals industry”(ネットゼロ化学産業への変革)に貢献する各種のプロジェクトをいっそう推進していきます。



●The R&D Hub for Plastic Waste Processing

ネットゼロの達成および循環型社会の実現に向けて企業横断でグローバルに連携し、プラスチックリサイクルに関する研究開発を行う共同プロジェクト。



●Electrically Heated Steam Cracker Furnace

世界初の大規模な電気加熱式スチームクラッカーの実証プラントの建設に向けた共同プロジェクト。





※1三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルグループ株式会社とそのグループ会社の総称です。





ご参考

●2023年11月30日付GIC発表

「Net-zero chemicals industry initiative relaunches as the Global Impact Coalition」

https://globalimpactcoalition.com/net-zero-chemicals-industry-initiative-relaunches-as-the-global-impact-coalition/



●2023年5月22日付 三菱ケミカルグループ発表

「世界経済フォーラムのプラスチックリサイクル共同研究開発プロジェクト「R&D Hub for Plastic Waste Processing」が本格始動」

https://www.mcgc.com/news_release/01602.html



●2021年3月24日付 SABIC発表

「SABIC FORMS COLLABORATION TO REALIZE THE WORLD’S FIRST ELECTRICALLY HEATED STEAM CRACKER FURNACE」

https://www.sabic.com/en/news/26644-sabic-forms-collaboration-to-realize-the-world-s-first-electrically-heated-steam-cracker-furnace



●GIC WEBサイト:https://globalimpactcoalition.com/



以上







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-17:40)